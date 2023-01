France et marché mondial de l’achat de voitures en ligne Partager 2022 | Taille de l’industrie et prévisions 2030

La taille du marché mondial de l’achat de voitures en ligne était évaluée à 237,9 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 474,6 milliards USD d’ici 2027 , enregistrant un TCAC de 12,2 % de 2021 à 2027 . Le marché de l’achat de voitures en ligne fait référence à l’achat de bout en bout d’une voiture via des plateformes en ligne. Les clients peuvent bénéficier d’une transparence accrue des prix, de la commodité d’acheter à domicile et d’une procédure de paiement numérique lorsqu’ils achètent une voiture en ligne. Les clients peuvent obtenir rapidement des informations sur les produits et les prix en parcourant les options disponibles. Ils peuvent accéder rapidement à une large gamme d’automobiles disponibles, ainsi qu’à des suggestions et recommandations personnalisées, ainsi qu’à des analyses comparatives et des comparaisons de prix faciles avec peu ou pas de paperasse, et à la livraison du véhicule à leur domicile. Les automobiles d’occasion, parfois appelées véhicules d’occasion, et les véhicules neufs sont deux types de véhicules disponibles à l’achat sur Internet.

Des facteurs tels que le passage des équipementiers à la vente de véhicules en ligne de bout en bout, la croissance des plates-formes en ligne tierces pour les vendeurs et concessionnaires privés, le nombre croissant d’internautes actifs et la demande de services d’autopartage devraient stimuler la croissance du marché en ligne. marché de l’achat de voitures. Cependant, les ventes non organisées de voitures d’occasion et le manque de régularisation pourraient entraver les perspectives de croissance du marché mondial de l’achat de voitures en ligne. De plus, l’adoption de nouvelles technologies de commerce électronique et en ligne, l’augmentation constante des ventes organisées et semi-organisées dans les pays émergents, la demande de services d’autopartage et l’augmentation du commerce des véhicules électriques à travers le monde devraient stimuler l’achat de voitures en ligne. marché.

Cependant, les ventes incontrôlées d’automobiles d’occasion et le manque de standardisation étouffent l’expansion du marché mondial. De plus, l’avènement du commerce électronique et des technologies en ligne, l’augmentation constante des ventes organisées / semi-organisées dans les pays émergents et la croissance des véhicules électriques, ainsi qu’une autre activité de véhicules alternatifs à carburant à travers le monde et la demande de services d’autopartage , devrait offrir des opportunités enrichissantes pour la croissance du marché mondial de l’achat de voitures en ligne.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial de l’achat de voitures en ligne

L’épidémie de COVID-19 a entraîné des annulations de vols, des interdictions de voyager, des fermetures et des quarantaines, ce qui entraîne une diminution des activités de production dans le monde. Depuis le début de 2020, plusieurs pays du monde ont fermé leurs frontières et limité les transports et les déplacements pour contenir l’épidémie de coronavirus (COVID-19), créant ainsi des obstacles au commerce et aux transports internationaux. La pandémie a touché presque toutes les dimensions de l’activité économique et des individus dans le monde. De plus, il y a une baisse de la demande des consommateurs en raison du confinement. Par conséquent, la baisse soudaine de la demande de véhicules a eu un impact sur les revenus et la rentabilité des constructeurs automobiles, entraînant des pertes d’emplois dans l’industrie automobile. Par exemple, l’impact économique mondial de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie automobile est estimé à environ 5,7 milliards de dollars. De plus, outre le problème de la chaîne d’approvisionnement, l’industrie automobile a connu une forte baisse de la demande de voitures neuves pendant la période de confinement. L’impact du COVID-19 est largement visible dans toutes les industries automobiles du monde entier.

Cependant, le marché de l’achat de voitures en ligne connaît une augmentation significative des ventes. Ensuite, l’épidémie de COVID-19 a fermé les salles d’exposition, renvoyé les équipes de vente chez elles et poussé les consommateurs à acheter des véhicules en ligne. La pandémie de COVID-19 a accéléré les transactions en ligne, augmenté la pénétration d’Internet et modifié le comportement des consommateurs. En raison de l’épidémie, le client a été obligé d’acheter l’automobile en ligne. De nombreux concessionnaires automobiles du monde entier semblaient bénéficier de la transition vers la vente au détail numérique. En outre, la plupart des consommateurs préfèrent également les canaux en ligne pour acheter des voitures neuves et d’occasion, ce qui, à son tour, devrait favoriser la croissance du secteur en ligne sur le marché de l’achat de voitures en ligne.

Dynamique du marché mondial de l’achat de voitures en ligne

Moteurs : les équipementiers se concentrent sur le passage aux ventes en ligne de bout en bout

Plusieurs équipementiers ont expérimenté la vente en ligne pour offrir une meilleure expérience en ligne à leurs clients, notamment une meilleure transparence des prix, la possibilité d’acheter à domicile et une procédure de paiement numérique. Volkswagen, par exemple, associe le lancement de sa nouvelle infrastructure informatique à l’introduction d’une nouvelle gamme de véhicules électriques, qui devraient augmenter considérablement les ventes de véhicules en ligne. Le PDG du groupe PSA, Carlos Tavares, a annoncé en février 2019 que l’objectif de l’entreprise était d’augmenter les ventes en ligne de plus de 1 500 %, passant de 6 000 unités en 2018 à 100 000 d’ici la fin de 2021. En outre, Britta Seeger, membre responsable du conseil d’administration de Daimler pour le marketing et des ventes, a révélé en juin 2019 que l’équipementier prévoyait de vendre 25 % de ses automobiles en ligne d’ici 2025. Les constructeurs automobiles en Europe, y compris Dacia, Volvo, Hyundai, Jaguar, Alpine, Mitsubishi, BMW, Land Rover et Mini, dirigent les ventes sur Internet dans certains domaines. Cependant, l’adoption de ces plateformes et détaillants en ligne reste modeste et l’expérience consommateur qu’ils offrent doit être améliorée. Hyundai et Audi, par exemple, ne proposent qu’un nombre limité de modèles en ligne. Beaucoup d’autres n’acceptent pas les échanges ou limitent les options d’achat aux véhicules neufs. De plus, la part des ventes en ligne de la plupart des équipementiers reste modeste, avec une augmentation prévue à l’avenir. n’offrent qu’un nombre limité de modèles en ligne. Beaucoup d’autres n’acceptent pas les échanges ou limitent les options d’achat aux véhicules neufs. De plus, la part des ventes en ligne de la plupart des équipementiers reste modeste, avec une augmentation prévue à l’avenir. n’offrent qu’un nombre limité de modèles en ligne. Beaucoup d’autres n’acceptent pas les échanges ou limitent les options d’achat aux véhicules neufs. De plus, la part des ventes en ligne de la plupart des équipementiers reste modeste, avec une augmentation prévue à l’avenir.

Contraintes : Ventes de voitures non organisées

Les acteurs non organisés du marché de l’achat de voitures en ligne entravent la croissance du marché. Dans des pays comme la Chine, la Thaïlande, le Brésil, l’Inde et le Mexique, les acteurs non organisés détiennent une plus grande part du marché de l’achat de voitures en ligne. De plus, les joueurs non organisés n’offrent aucune garantie sur les voitures d’occasion achetées en ligne.

De plus, certains vendeurs commettent une fraude en repeignant et en enlevant les bosses des automobiles accidentées pour dissimuler leurs dommages et obtenir une valeur faussement gonflée, ce qui incite les clients à se méfier de l’achat de véhicules d’occasion. Par conséquent, un taux plus élevé de fautes professionnelles et la détention d’une plus grande part de marché par des concessionnaires non organisés menacent la croissance du marché de l’achat de voitures en ligne, en particulier pour le segment des voitures d’occasion. Par exemple, le PDG de Mahindra First Choice, l’une des principales sociétés de vente d’automobiles d’occasion en Inde, a déclaré dans une récente interview que les entreprises non organisées de l’industrie des voitures d’occasion constituaient un danger pour la sécurité des consommateurs.

Opportunités : L’adoption rapide du commerce électronique et des technologies en ligne devrait renforcer la croissance

Les changements technologiques, tels que l’avènement d’Internet, les sites/applications de commerce électronique pour accroître la demande des entreprises et l’introduction d’automobiles hybrides et électriques, ont modifié la position de l’acheteur sur le marché. Grâce aux technologies Web, les consommateurs sont de plus en plus conscients du véhicule, du prix sur route des voitures neuves et de la valeur résiduelle, de la marge bénéficiaire des tiers et autres pour les automobiles d’occasion. En outre, l’urbanisation rapide, l’essor de la connectivité Internet et les développements dans le secteur des télécommunications ont permis une bien meilleure circulation de l’information pour les personnes. Les vendeurs de voitures en ligne utilisent rapidement ces facteurs pour faire la publicité de leurs véhicules et diffuser les détails à leur sujet. Cette plate-forme en ligne a augmenté en douceur le processus de vente et permet à davantage de parties prenantes de vendre et d’acheter des voitures.

L’offre de ce marché a plus de poids que la demande, et la transparence par la connaissance a changé la dynamique et a réussi à tirer parti de l’intelligence client, ce qui devrait augmenter les ventes de voitures en ligne à l’avenir.

Portée du rapport

L’étude classe le marché de l’achat de voitures en ligne en fonction du type de véhicule, du type de propulsion et de la catégorie aux niveaux régional et mondial .

Par type de véhicule Perspectives ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Hayon

Sedan

VUS

Autres

Par type de propulsion Outlook ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Essence

Diesel

Autres

Perspectives par catégorie ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Véhicule d’occasion

Nouveau véhicule

Perspectives par région ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des VUS devrait détenir la plus grande part de marché par type de véhicule

Le marché de l’achat de voitures en ligne est segmenté en fonction du type de véhicule en berline, berline, SUV et autres . En 2020, les SUV représentaient la plus grande part de marché de 36,4 %. Le SUV est connu comme un véhicule utilitaire sport et est généralement classé en fonction de la taille du véhicule, comme le SUV pleine grandeur, le SUV compact et le SUV coupé sport. Toyota Fortuner, Hyundai Creta, Maruti Vitara Brezza, Nissan Kicks et d’autres sont différents VUS disponibles sur le marché de l’achat de voitures en ligne.

Les SUV sont actuellement les véhicules les plus exigeants sur le marché de l’achat en ligne de voitures neuves et d’occasion. De plus, une garde au sol plus élevée, une entrée et une sortie faciles, une puissance moteur élevée, des capacités tout-terrain, une visibilité améliorée et une meilleure sécurité sont les facteurs clés qui stimulent la demande de SUV sur le marché. De plus, les SUV sont actuellement à la mode en raison de leurs capacités tout-terrain, de leur espace, de leur sécurité, etc. Par conséquent, les SUV sont actuellement les véhicules les plus vendus qui augmentent leur présence sur le marché. La demande accrue de SUV devrait créer des opportunités de croissance pour les types de véhicules SUV sur le marché de l’achat de voitures en ligne.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de l’achat de voitures en ligne a segmenté l’Amérique du Nord, l’Asie – Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique . À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 14,1 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Cette région devrait afficher le taux de croissance le plus élevé parmi les autres régions. La croissance rapide du nombre d’internautes dans la région et les progrès technologiques dans le secteur automobile ont un impact majeur sur la croissance du marché de l’achat de voitures en ligne dans la région.

L'Asie-Pacifique a été une région en développement constant avec des opportunités de croissance plus élevées que toute autre région en raison de sa population la plus élevée et de la présence de pays en développement tels que l'Inde et la Chine. La croissance régionale est tirée par l'Inde, la Chine et les pays de l'ASEAN considérés comme des pays émergents sur le marché mondial de l'achat de voitures en ligne en raison de l'augmentation du nombre d'internautes dans la région. En outre, les facteurs qui stimulent la croissance du marché de l'achat de voitures en ligne comprennent une augmentation de la population, un prix abordable, une commodité et une augmentation des revenus disponibles. Les détaillants automobiles se concentrent sur diverses plateformes numériques pour effectuer des achats en ligne de bout en bout afin de bénéficier de la croissance des internautes. Par exemple, en décembre 2020, Nissan a lancé Nissan@Home, une plateforme digitale permettant aux clients d'effectuer 100 % de leurs achats en ligne,

Principaux acteurs du marché

Le marché de l’achat de voitures en ligne est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que AutoNation, Inc., Cargurus, Inc., CarsDirect, Cars.com, Inc., Asbury Automotive Group, Inc., Cox Automotive Inc. , Group1 Automotive Inc., Lithia Motors, Inc., Hendrick Automotive Group et TrueCar, Inc . Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale .