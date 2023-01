Le principal participant du marché français et mondial des plateformes de réservation en ligne se concentrera sur l’expansion régionale

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des plateformes de réservation en ligne devrait croître à un TCAC de 11,7 % de 2022 à 2030 . Les facteurs contribuant à la croissance du marché des plateformes de réservation en ligne comprennent l’augmentation des dépenses de santé dans les pays en développement, l’adoption croissante de la technologie cloud dans tous les secteurs, la légalisation accrue de la marijuana médicale et des produits à base de cannabis à usage récréatif et la demande croissante de solutions de point de vente. qui permettent aux commerçants d’accepter les paiements sécurisés par carte.

En raison des progrès technologiques et d’Internet, le secteur de la réservation a connu une révolution importante au cours des dernières années. De nos jours, les clients préfèrent explorer, rechercher et réserver leurs rendez-vous et billets via des plateformes de réservation en ligne. La plate-forme accélère et simplifie les réservations pour les clients, augmentant ainsi les taux de conversion et les revenus des clients. Cette approche leur permet également de gérer plus facilement et efficacement les réservations.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial des plateformes de réservation en ligne

Les logiciels de réservation en ligne peuvent répondre aux besoins des consommateurs alors que les exigences opérationnelles des organisations du monde entier continuent d’évoluer. Davantage d’utilisateurs ont demandé à leurs consommateurs de réserver via leurs pages de réservation pendant l’épidémie de coronavirus et le verrouillage qui en a résulté. La plupart des clients sont plus préoccupés par l’expérience client maintenant qu’ils ne l’étaient avant l’épidémie. Un logiciel de planification en ligne permet aux organisations et aux entreprises de gagner moins de temps sur l’administration et d’utiliser leur temps pour fournir un service client exceptionnel.

Portée du marché mondial des plateformes de réservation en ligne

L’étude classe le marché des plateformes de réservation en ligne en fonction du mode de déploiement, du support de réservation et de l’utilisateur final aux niveaux régional et mondial .

Par mode de déploiement ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Sur site

Basé sur le cloud

Par support de réservation ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Mobile/Tablette

Ordinateur de bureau/portable

Par utilisateur final ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Entreprises

Personnes

Autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment sur site devrait représenter la plus grande part de marché par mode de déploiement

En 2021, le segment sur site représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial des plateformes de réservation en ligne . L’un des facteurs clés qui stimulent la demande de solutions sur site est l’augmentation des problèmes de sécurité des données. Cela est dû au fait que les logiciels sur site offrent une meilleure protection des données que les logiciels basés sur le cloud ou sur le Web.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des plateformes de réservation en ligne au cours de la période de prévision . L’augmentation significative de la pénétration d’Internet et des smartphones dans les pays asiatiques tels que la Chine et l’Inde accélérera la croissance du marché des plateformes de réservation en ligne dans la région APAC. De plus, la croissance du tourisme dans les pays et l’augmentation de la demande d’éducation des meilleures universités de différents pays favoriseront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des plateformes de réservation en ligne

Le marché mondial des plateformes de réservation en ligne est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant des stratégies telles que les partenariats, les acquisitions, le développement de produits, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations avec les partenaires.

Les principaux acteurs du marché mondial des plateformes de réservation en ligne sont :