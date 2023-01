La France et le marché mondial des tests de logiciels recevront une augmentation écrasante des revenus d’ici 2030

La taille du marché mondial des tests de logiciels devrait passer de 42,5 milliards USD en 2020 à 69,3 milliards USD d’ ici 2027 , à un TCAC de 8,5 % de 2021 à 2027 . L’adoption croissante d’applications Web pour le travail à distance dans l’industrie du logiciel augmente la demande de solutions basées sur l’IA. Diverses entreprises intègrent ces technologies dans leurs outils de test de logiciels pour garantir l’efficacité des logiciels, alimentant ainsi la croissance du marché. Les principaux acteurs du secteur investissent dans l’intégration de la technologie de l’IA pour fournir des solutions logicielles de haute qualité à leurs clients et améliorer leur position sur le marché.

Les développements technologiques croissants en matière d’intelligence artificielle, d’apprentissage automatique et de CI/CD pour le secteur informatique stimuleront probablement la croissance de l’industrie. L’IA améliore les performances globales des tests grâce à une grande précision, à la flexibilité du processus de test logiciel et à une meilleure validation visuelle.

Le besoin croissant de services de test de blockchain est alimenté par la tendance croissante à la protection de la vie privée et à la sécurité numérique dans les secteurs de la crypto-monnaie, du gouvernement et de la banque. Les entreprises peuvent utiliser les tests de blockchain pour vérifier, valider, chiffrer et déchiffrer les transactions financières à des vitesses rapides et gérer et protéger l’identification des utilisateurs.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial des tests de logiciels

La pandémie de COVID-19 a accéléré les solutions de test de logiciels dans un large éventail de secteurs, notamment l’informatique, les télécommunications, la BFSI, la vente au détail et la fabrication, entre autres, pour obtenir des délais de livraison plus courts et une meilleure expérience client. L’acceptation accrue des solutions de cloud computing, à la fois les tests de logiciels cloud et les services SaaS, a résulté des blocages. La pandémie a eu un impact favorable sur la tendance du marché au travail à domicile, entraînant une augmentation significative du besoin de tests logiciels automatisés basés sur l’IA pour diverses applications logicielles à distance et la maintenance de l’infrastructure informatique.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.marketstatsville.com/request-sample/software-testing-market

Dynamique du marché mondial des tests de logiciels

Moteurs : Numérisation croissante dans les économies en développement

L’intérêt croissant des consommateurs pour les services numériques tels que les services bancaires en ligne, l’éducation, la télémédecine et les achats en ligne soutiendra la demande de tests de logiciels. Ces services numériques sont très dynamiques car ils mettent constamment à jour leurs produits et services, ce qui nécessite des tests et un développement continus des applications mobiles. Plusieurs entreprises développent de nouveaux frameworks et outils de test pour réduire le temps nécessaire pour tester les applications mobiles. Le besoin accru de procédures efficaces et rentables pour détecter les failles logicielles dans les entreprises informatiques devrait stimuler les revenus du marché.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des tests de logiciels en fonction du composant, du type de déchet, de la méthode et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/software-testing-market?opt=2950

Par composant Outlook ( milliers d’unités, revenus, 2017-2027, millions USD )

Test d’applications Test fonctionel Test du système Tests unitaires Tests d’intégration Test de fumée Les tests de régression Autres Tests non fonctionnels Tests de sécurité Test de performance Tests d’utilisation Autres

Prestations de service Professionnel Géré



Par application Outlook ( milliers d’unités, revenus, 2017-2027 , millions USD )

Informatique & Télécom

BFSI

Fabrication

Détail

Soins de santé

Transport & logistique

Gouvernement et secteur public

Autres

Perspectives par région ( milliers d’unités, revenus, 2017-2027, millions USD )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

États-Unis, Canada, Mexique Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/software-testing-market

Sur la base des régions, le marché mondial des tests de logiciels a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Dans le monde, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des tests de logiciels au cours de la période de prévision . La région comprend des pays tels que l’Inde, le Japon, la Chine, l’Australie, la Corée du Sud, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie – Pacifique . La croissance de la région est principalement due à la forte croissance économique des pays émergents nationaux tels que la Chine, la Malaisie, l’Indonésie et l’Inde .

Initiatives et investissements gouvernementaux croissants pour promouvoir la numérisation en Chine, en Inde et au Japon. En mars 2021, le gouvernement sud-coréen a annoncé son intention d’investir dans le secteur en plein essor de la vente au détail sur Internet dans le pays. L’épidémie de coronavirus est à l’origine de ces dépenses, car les habitudes d’achat ont évolué vers les achats numériques.

Principaux acteurs du marché

Le marché des tests de logiciels est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Tech Mahindra Limited, Siemens AG, Wipro Limited, TCS, Microsoft, Infosys, IBM Corp., HCL Technologies, Google LLC, Robert Bosch GmbH, Qualitest et Cognizant, entre autres . Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale .