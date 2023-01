La France et le marché mondial des instruments d’écriture devraient assister à une augmentation des revenus d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des instruments d’écriture devrait passer de 16 790,5 millions USD en 2021 à 29 594,5 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 6,5 % de 2022 à 2030 . La plupart de ces articles peuvent également être utilisés à d’autres fins, comme la peinture et le dessin spécialisé. L’existence d’établissements scolaires et l’augmentation du nombre d’enfants apprenants sont les principaux facteurs de croissance du marché des outils d’écriture.

Les instruments d’écriture sont utilisés dans le domaine de l’architecture pour dessiner ou rédiger des plans. Les principaux acteurs clés offrent un large éventail de fonctions pour fournir un produit de haute qualité à usage commercial. Au début, les enfants peuvent apprendre en écrivant des applications. Les principaux fabricants créent des instruments de différents styles pour garder les enfants actifs.

L’industrie croissante de l’éducation, le secteur commercial et les percées technologiques alimentent la croissance du marché mondial. La disponibilité de dispositifs d’écriture de fonctionnalités améliorés et nouveaux stimule l’expansion du marché mondial. L’introduction de nouveaux équipements d’écriture multifonctionnels innovants a stimulé la demande du marché. Cependant, l’apprentissage intelligent et les appareils numériques pour l’écriture entravent la croissance du marché mondial. D’autre part, une augmentation du revenu disponible et l’introduction d’instruments d’écriture respectueux de l’environnement peuvent offrir des chances de croissance sur le marché des instruments d’écriture au cours de la période projetée. L’avancement de la numérisation et des équipements d’écriture intelligents entrave la croissance du marché mondial. De nos jours, les organisations convertissent entièrement leur paperasse en travail informatique numérique;

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des instruments d’écriture

En raison de la pandémie de COVID-19, le marché des instruments d’écriture a chuté. La fermeture des établissements d’enseignement et des secteurs de bureau pendant l’ère du verrouillage a entravé la croissance mondiale de l’industrie des instruments d’écriture. Le lock-out a influencé la disponibilité de la main-d’œuvre et des ressources, affectant la taille de la production dans le secteur des instruments d’écriture. Les limitations de transport et l’adoption croissante des cours en ligne ont eu un impact sur l’industrie des instruments d’écriture.

L’augmentation du revenu disponible et l’introduction d’outils d’écriture respectueux de l’environnement pourraient permettre au marché des instruments d’écriture de se développer au cours de la période de prévision. La disponibilité de matériaux naturels et recyclables dans la production a élargi la portée et la demande de stylos dans le monde entier. De plus, l’utilisation de couleurs respectueuses de l’environnement dans les instruments de coloriage tels que les crayons et les stylos à croquis stimulera probablement la croissance du marché .

Étendue du marché mondial des instruments d’écriture

L’étude classe le marché des instruments d’écriture en fonction du type de produit, de l’application et du canal de distribution aux niveaux régional et mondial .

Par type de produit Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Stylo

Crayon

Instruments de coloration

Autres

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Étudiants

Professionnels en activité

Établissements

Par perspectives de canal de distribution ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Stationnaires

Hypermarchés/Supermarchés

Magasins départementaux

En ligne

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des étudiants devrait représenter la plus grande part de marché par application

Sur la base de l’application, le marché mondial des instruments d’écriture est divisé en étudiants, professionnels en activité et institutions. Le segment des étudiants a dominé le marché avec la plus grande part en 2021. Cette augmentation peut être attribuée à une plus grande prise de conscience de la valeur de l’éducation parmi la population mondiale. Les initiatives et réglementations gouvernementales visant à encourager davantage d’étudiants, en particulier de femmes, à poursuivre des études dans des pays sous-développés ou émergents tels que la Chine, l’Inde et le Brésil devraient stimuler la croissance de la catégorie. Ces variables devraient élargir la gamme d’outils d’écriture dans un proche avenir.

La papeterie devrait représenter la plus grande part de marché par canal de distribution

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des instruments d’écriture est divisé en papeterie, hypermarchés/supermarchés et grands magasins. Le segment des papeteries a dominé le marché avec la plus grande part. Ce marché gagne en popularité en raison d’avantages tels que l’inspection physique des produits avant l’achat. De plus, la disponibilité d’un expert en magasin pour aider les clients à choisir le bon produit et un achat rapide devraient inciter les consommateurs à préférer la papeterie comme support de vente.

L’Asie-Pacifique représente la part de TCAC la plus élevée au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des instruments d’écriture a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des instruments d’écriture au cours de la période de prévision . Des facteurs tels que l’énorme population, l’augmentation du revenu disponible et l’introduction fréquente de nouveaux articles permettent à de nombreux clients d’augmenter leurs dépenses en instruments d’écriture.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des instruments d’écriture

Le marché mondial des instruments d’écriture est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant des stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations avec les partenaires.

Les principaux acteurs du marché mondial des instruments d’écriture sont :