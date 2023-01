Étude d’intelligence du marché des circuits intégrés de potentiomètres numériques en France et dans le monde pour des informations complètes

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des circuits intégrés de potentiomètres numériques devrait passer de 322 millions USD en 2021 à 462,2 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 4,1 % de 2022 à 2030 .L’avantage d’un potentiomètre numérique est qu’il peut fonctionner en boucle fermée et n’est pas affecté par la poussière, l’humidité ou les particules de saleté, qui peuvent endommager la partie mécanique de celui-ci pénètre dans le système. Le nombre croissant d’avancées techniques dans de nombreux secteurs dans le monde et la révolution numérique générale propulsent la croissance du marché mondial des circuits intégrés de potentiomètre numérique. L’un des principaux moteurs qui poussent les grandes entreprises à investir massivement dans l’innovation numérique et à transformer leurs modèles commerciaux traditionnels en modèles automatisés est de saisir les opportunités génératrices de valeur, de garder une longueur d’avance sur leurs concurrents et d’améliorer la continuité et la fiabilité de leurs services.

Définition du marché mondial des circuits intégrés de potentiomètre numérique

Un potentiomètre numérique est une résistance variable qui ajuste et met à l’échelle les signaux analogiques en utilisant des signaux et des commutateurs numériques plutôt qu’une action mécanique. Le potentiomètre passif conservateur est restauré à l’aide d’un potentiomètre numérique, qui est un appareil électrique. Les paramètres IC sont pris en compte lors de la conception d’un potentiomètre numérique. Le potentiomètre numérique est encastré pour le protéger des intempéries.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des circuits intégrés de potentiomètre numérique

Au cours de l’épidémie de COVID-19, les opérations industrielles de plusieurs secteurs ont été soit temporairement interrompues, soit opérées avec un personnel réduit en raison des mesures de confinement et des limitations imposées par le gouvernement. Ceci, à son tour, a eu un impact sur l’économie mondiale dans plusieurs domaines. Cela n’a pas fait exception sur le marché mondial des circuits intégrés de potentiomètres numériques, où un arrêt des opérations a considérablement influencé négativement la croissance des revenus. De plus, ces dispositifs nécessitent des coûts d’installation et de maintenance élevés ; cependant, les restrictions de voyage ont davantage limité son déploiement. Cela, à son tour, a considérablement entravé la croissance des revenus du marché mondial des circuits intégrés de potentiomètre numérique tout au long de la période de prévision.

Portée du marché mondial des circuits intégrés de potentiomètre numérique

L’étude classe le marché des circuits intégrés de potentiomètre numérique en fonction du type, de l’application et de la mémoire aux niveaux régional et mondial .

Par type ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

5 bits

6 bits

7 bits

8 bits

10 bits

Par application ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Instrumentation

Communication

Appareils ménagers

Produits automobiles

Autres

Par mémoire ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Volatil

Non volatile

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de l’instrumentation devrait représenter la plus grande part de marché, par application

Basé sur l’application, le marché mondial des circuits intégrés de potentiomètres numériques est divisé en instrumentation, communication, appareils électroménagers, produits automobiles et autres . En 2021, le segment de l’instrumentation représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial des circuits intégrés de potentiomètres numériques . L’incidence croissante du diabète et les lancements de nouveaux produits devraient en outre stimuler la croissance du segment de l’instrumentation sur le marché des circuits intégrés à potentiomètre numérique.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des circuits intégrés de potentiomètres numériques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . La région Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial des circuits intégrés à potentiomètre numérique au cours de la période de prévision . Les pays qui devraient connaître une croissance considérable dans la région sont la Chine, l’Inde, le Japon et l’Asie du Sud-Est .La croissance régionale est alimentée par l’adoption croissante des téléphones portables, des ordinateurs et de l’automatisation des véhicules. Alors que les taux d’utilisation des smartphones augmentent, la région est devenue l’un des plus grands marchés mobiles au monde. Le besoin d’écrans LCD est susceptible d’augmenter en réponse à la demande accrue de tels dispositifs, influençant l’industrie des circuits intégrés à potentiomètre numérique dans la région.

Acteurs du marché mondial des circuits intégrés de potentiomètre numérique

Le marché mondial des circuits intégrés de potentiomètres numériques est hautement concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat.

Les principaux acteurs du marché mondial des circuits intégrés de potentiomètre numérique sont: