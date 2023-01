France et marché mondial des sacs Iv non PVC 2022: analyse de segmentation et prévisions jusqu’en 2030

France et marché mondial des sacs Iv non PVC 2022: analyse de segmentation et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des sacs IV sans PVC devrait atteindre 3,5 milliards USD d’ici 2027 , avec un TCAC de 9,8 % de 2021 à 2027. Demande croissante de mesures préventives contre les erreurs, telles que l’administration de la dose inappropriée, et demande croissante pour les conteneurs IV innovants sont quelques-uns des principaux moteurs du marché. Les problèmes associés aux conteneurs IV traditionnellement utilisés comprennent l’interaction des médicaments et des matériaux d’emballage et la difficulté de transport, de manipulation et d’élimination des conteneurs. La majorité de ces problèmes peuvent être minimisés en adoptant des sacs IV sans PVC. Ainsi, la demande pour le même devrait augmenter de manière significative au cours de la période de prévision.

La demande principale de sacs sans PVC est élevée dans le traitement oncologique, y compris la chimiothérapie et l’administration ciblée de médicaments. La plupart de ces agents thérapeutiques sont susceptibles d’interagir avec les plastifiants et se transforment en agents nocifs. L’utilisation de contenants minimise cette incompatibilité sans plastifiants. Ces conteneurs sont généralement fabriqués à partir de matériaux alternatifs tels que le polypropylène et l’éthylène-acétate de vinyle (EVA). Le développement de nouveaux matériaux et de différents modèles de sacs sont les facteurs attendus pour dynamiser le marché en remplaçant les parts des contenants en verre et des sacs en PVC.

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/non-pvc-iv-bags-market

La demande de sacs IV sans PVC pour les mélanges congelés devrait augmenter en raison des inconvénients associés à l’utilisation des sacs en PVC, tels que l’instabilité et la durabilité réduite. Ces problèmes surviennent en raison des changements de température et peuvent être réduits en adoptant des matériaux de sac compatibles. L’augmentation de la demande devrait alimenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché mondial des sacs IV sans PVC

Conducteurs : Nature respectueuse de l’environnement des sacs IV sans PVC

Il y a eu de plus en plus de cas dans le domaine médical où les sacs en PVC IV se sont avérés dangereux pour la santé humaine et l’environnement en raison de la lixiviation des phtalates des équipements. De plus, l’élimination des produits en PVC par le procédé d’incinération entraîne la production de HCL toxique. Cela contribue davantage aux pluies acides. Par conséquent, des sociétés telles que Baxter, Hospira et B. Braun Melsungen AG fabriquent des sacs IV en matériau sans PVC, qui ont une stabilité thermique, des propriétés de barrière contre l’humidité, l’inertie requise pour les médicaments IV et une élimination respectueuse de l’environnement. Par exemple, Hospira a lancé la gamme VISIV de sacs IV sans PVC/DEHP sans suremballage, réduisant ainsi la quantité de plastique à jeter.

Contraintes : coût élevé des sacs intraveineux sans PVC

Il y a eu une différence significative dans le prix des produits en PVC et de leurs alternatives sans PVC. Les sacs IV sans PVC sont écologiques, non rigides et plus durables que les produits en PVC. Ces avantages rendent les poches intraveineuses sans PVC plus coûteuses que les produits alternatifs en PVC. Cependant, des contrats spécifiques entre les hôpitaux et les fournisseurs leur permettent de fabriquer en vrac des poches intraveineuses sans PVC à des prix subventionnés. De plus, pour surmonter la concurrence, les entreprises essaient d’offrir des remises maximales et des programmes tels que des remises sur les contrats d’achat. Cela pourrait minimiser les marges bénéficiaires des fabricants, freinant ainsi la croissance du marché. Réglementations strictes

Portée du rapport

L’étude classe le marché des sacs IV sans PVC en fonction du type, du matériau, du contenu et de la région.

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/non-pvc-iv-bags-market?opt=2950

Par type de perspectives (ventes, millions USD, 2017-2027)

Chambre unique

Multi-chambre

Perspectives par type de matériau (ventes, millions USD, 2017-2027)

Éthylène-acétate de vinyle

Polypropylène

Éther de copolyester

Par type de contenu Outlook (ventes, millions USD, 2017-2027)

Mélange congelé

Mélange liquide

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment à chambre unique devrait représenter la plus grande part de marché par type

Par type, le marché est segmenté en sacs IV sans PVC à une ou plusieurs chambres. Le segment des sacs multi-chambres comprend les sacs IV à 2 et 3 chambres. Le segment des sacs à chambre unique a capturé la plus grande part de marché en 2020. Une utilisation élevée et l’absence d’alternatives sont les facteurs qui devraient stimuler la croissance du segment, maintenant ainsi la domination du segment tout au long de la période de prévision. Les principaux avantages des sacs en plastique par rapport aux autres conteneurs IV incluent des niveaux de sécurité plus élevés et un transport, une manipulation et une élimination faciles. En revanche, le récipient en verre pour solutions IV n’est préféré que lorsque les médicaments ou les excipients sont incompatibles avec les poches constituées de plastiques couramment utilisés. Les problèmes associés à ces plastiques comprennent la lixiviation et la susceptibilité à la perforation, contaminant ainsi le contenu.

Les sacs sans PVC sont conçus pour résoudre ces problèmes. En conséquence, l’émergence de sacs sans PVC devrait remplacer une part importante des récipients en verre IV au cours de la période de prévision. Les sacs à chambre unique sont utilisés à grande échelle, y compris les sacs compte-gouttes, qui représentent un pourcentage substantiel du marché total des conteneurs IV.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des sacs IV sans PVC a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des sacs IV sans PVC au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique comprend des économies en développement telles que la Chine, l’Inde et le Japon qui promettent une croissance rapide du marché des sacs IV sans PVC. De plus, l’amélioration des dépenses de santé, la sensibilisation accrue des patients et le besoin de solutions de soins de santé technologiquement avancées avec des avantages supplémentaires en matière de réduction des coûts sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché dans cette région. De plus, la demande croissante de sacs médicaux spécialisés résulte du vieillissement de la population, de l’augmentation des cas de maladies chroniques et de l’augmentation des coûts des soins de santé.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/non-pvc-iv-bags-market

On pense que le Japon possède la meilleure infrastructure de soins de santé parmi les autres pays en développement de la région Asie-Pacifique. La disponibilité des derniers traitements de santé et des solutions techniquement avancées encourage la demande de sacs IV sans PVC dans la région. De plus, le gouvernement japonais vise à fournir de meilleurs établissements de santé à la population. La sensibilisation accrue aux risques et dangers associés aux produits médicaux à base de PVC contribue à l’adoption rapide des sacs IV sans PVC.

Principaux acteurs du marché

Certains fabricants du marché des sacs IV non PVC incluent PolyCine GmbH, RENOLIT, Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd., Kraton Performance Polymers, Inc., Shanghai Solve Care Co., Ltd., Cryovac Inc. (Sealed Air), Shanghai Xin Gen Eco-Technologies Co., Ltd et ANGIPLAST PVT. LTD. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.