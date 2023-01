France et marché mondial des commutateurs automobiles 2022: analyse de segmentation et prévisions jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des commutateurs automobiles était évaluée à 27,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 49,0 milliards USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 7,6 % de 2022 à 2030. Les commutateurs automobiles jouent un rôle clé dans la gestion de l’éclairage automobile et presque tout le travail à l’intérieur d’une automobile. Ils sont également utilisés pour les applications de démarrage et d’arrêt du moteur et plusieurs autres fonctions automobiles. Dans le monde entier, les progrès technologiques croissants et la demande croissante d’installation d’accessoires automobiles sont susceptibles de stimuler la croissance du marché des commutateurs automobiles.

L’industrie automobile mondiale a connu une transformation incroyable au cours des dernières années. La demande toujours croissante de sécurité et de confort des passagers oblige les constructeurs automobiles à se concentrer sans cesse sur la création de nouvelles expériences de conception en permettant l’intégration efficace de nouvelles technologies et de nouveaux processus.

Définition du marché mondial des commutateurs automobiles

Les interrupteurs automobiles sont l’un des mécanismes de base d’un véhicule car ils régulent l’ensemble de l’équipement électrique installé dans une automobile.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des commutateurs automobiles

L’épidémie de coronavirus a fait basculer l’automobile, et d’autres fabricants ont adapté leurs opérations aux perturbations créées par la pandémie dans l’automobile, les transports, le tourisme et plusieurs autres industries. L’industrie automobile agit comme un bloc de soutien central pour plusieurs économies telles que les États-Unis, la Chine et l’Inde.

L’industrie automobile a observé une baisse des ventes et des revenus, en raison du verrouillage et des restrictions mises en place par les nations du monde entier. Les ventes et les services après-vente de l’industrie automobile ont été durement touchés par la pandémie et ont conduit à une augmentation de l’adoption de mesures de réduction des coûts par les constructeurs automobiles, telles que la diminution des coûts opérationnels et de la main-d’œuvre à travers le monde. Les impacts économiques de l’épidémie de COVID-19 sur l’industrie automobile ont des répercussions majeures sur les industries subsidiaires telles que les composants automobiles et les industries du marché secondaire de l’automobile.

Dynamique du marché mondial des commutateurs automobiles

Conducteurs : demande croissante pour les interrupteurs automatiques automobiles

Les interrupteurs automatiques fonctionnent en fonction de la réponse envoyée par différents capteurs. Ils sont généralement installés dans les voitures particulières de luxe et autres automobiles haut de gamme. Lorsque le commutateur d’éclairage est réglé sur le mode automatique, les phares s’allument automatiquement en fonction des conditions de faible luminosité ambiante, par exemple lorsque la voiture traverse un tunnel au coucher du soleil ou en cas de pluie/neige. De plus, les interrupteurs automatiques améliorent la commodité de la conduite d’une automobile en aidant à obtenir l’action de rétroviseur à atténuation automatique possible.

Contraintes : Le prix fluctuant des matières premières utilisées dans la fabrication des interrupteurs automobiles

Les matières premières généralement utilisées pour fabriquer des commutateurs automobiles sont des tôles, des matériaux de placage et du plastique. Le laiton, le nickel et le cuivre sont généralement utilisés comme matériaux de placage dans les interrupteurs automobiles. Les prix de tous ces métaux fluctuent en fonction de plusieurs facteurs internationaux. Par exemple, le prix du nickel en mars 2019 était de 13 030 dollars la tonne métrique, tandis qu’en septembre 2019, il s’élevait à 17 660 dollars la tonne métrique et en mars 2020, son prix était de 11 850 dollars la tonne métrique.

Étendue du marché mondial des commutateurs automobiles

L’étude classe le marché des commutateurs automobiles en fonction du type de commutateur, de l’application, du type de véhicule et du canal de vente aux niveaux régional et mondial .

Par type de commutateur Outlook ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Interrupteurs à bascule

Commutateurs rotatifs

Commutateurs à bascule

Interrupteurs à poussoir

Autres Commutateurs

Par application Outlook ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Commutateurs d’allumage

Commutateurs CVC

Commutateurs au volant

Commutateurs de fenêtre

Commutateurs de consoles suspendues

Commutateurs de commande de siège

Commutateurs de porte

Commutateurs de danger

Commutateurs polyvalents

Autres

Par type de véhicule Perspectives ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Voitures particulières

Véhicules utilitaires légers

Véhicules utilitaires lourds

Par perspectives du canal de vente ( ventes/revenu, milliards USD, 2017 – 2030 )

Fabricants d’équipement d’origine

Marché secondaire

Perspectives par région ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des interrupteurs à poussoir représente la plus grande part de marché, par type d’interrupteur

Par type de commutateur, le marché mondial des commutateurs automobiles a été segmenté en bascule, rotatif, bascule, poussoir et autres. En 2021, les interrupteurs poussoirs détenaient la plus grande part de marché de 45,8 % sur le marché mondial des interrupteurs automobiles. Un interrupteur à poussoir ou un interrupteur à bouton-poussoir est un type d’interrupteur sans verrouillage qui provoque une modification momentanée de l’état d’un circuit électrique pendant que l’interrupteur est physiquement activé.

Les boutons-poussoirs ont acquis une immense popularité ces dernières années en tant que bouton marche-arrêt dans l’automobile. En plus de faciliter le démarrage/l’arrêt d’une voiture, ils sont conçus pour rendre les véhicules plus sûrs. Comme il n’y a pas de clé physique nécessaire pour démarrer la voiture équipée d’un interrupteur marche-arrêt, cela décourage le vol de véhicules.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des commutateurs automobiles a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 8,0 % sur le marché mondial des commutateurs automobiles au cours de la période de prévision .

Après l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,9 % sur le marché automobile mondial. La région Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché des commutateurs automobiles, en raison de facteurs moteurs majeurs tels que l’augmentation des ventes automobiles et l’intégration de systèmes électroniques de sécurité obligatoires dans les automobiles. Les facteurs mentionnés ci-dessus et l’augmentation des investissements dans les commutateurs automobiles modernes devraient alimenter la demande pour le produit au cours de la période de prévision.

Acteurs clés du marché dans les commutateurs automobiles mondiaux

Le marché mondial des commutateurs automobiles devrait connaître une croissance importante en raison de la demande croissante de commutateurs automobiles à installer dans les automobiles pour améliorer la sécurité, le confort et la commodité des passagers et du conducteur. Les commutateurs automobiles sont équipés pour différentes fonctions telles que le régulateur de vitesse, le contrôle des lumières, le contrôle des essuie-glaces, le contrôle HVAC et plusieurs autres.

