France et marché mondial des airbags portables 2022: analyse de segmentation et prévisions jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des airbags portables était évaluée à 154,0 millions USD en 2021, et devrait atteindre 689,2 millions USD d’ici 2030, avec un TCAC de 18,1 % de 2022 à 2030.Les airbags portables sont généralement fabriqués en nylon, dans lequel des gaz d’azote ou d’argon sont utilisés pour gonfler le sac. Les airbags sont équipés d’une technologie de pointe qui prédétermine la chute et gonfle le sac pour fournir coussin et sécurité à l’utilisateur. Plusieurs facteurs devraient soutenir la croissance du marché à l’échelle mondiale, tels que les initiatives gouvernementales de soutien associées à la forte concurrence dans l’industrie automobile. De plus, l’introduction d’airbags intelligents et l’intégration de capteurs intelligents et d’IA devraient encore accélérer la croissance du marché dans les années à venir au niveau mondial.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des sacs gonflables portables

La demande d’airbags portables a considérablement diminué dans COVID-19 en raison du verrouillage mondial, et toutes les activités sportives ont été reportées. Les tournois d’aventure, tels que les activités de courses de vélo, ont été interrompus au milieu de la pandémie. Par conséquent, la demande d’airbags portables a brusquement diminué pendant la pandémie. De plus, il y avait une demande de gilets gonflables de l’industrie de la santé pour réduire les chutes des personnes âgées. Cependant, il y avait des risques de contamination croisée inhibant son utilisation pendant le COVID-19. De plus, les chaînes d’approvisionnement perturbées et le coût élevé des matières premières ont eu un impact négatif sur la croissance du marché.

Dynamique du marché mondial des sacs gonflables portables

Incidence croissante des AVC

Dans le monde entier, l’AVC est le principal facteur d’incapacité à long terme. La majorité des victimes d’AVC ont des problèmes de mouvement, ce qui augmente leur risque de chute. L’AVC a déjà atteint des proportions épidémiques. À l’échelle mondiale, 1 adulte sur 4 de plus de 25 ans subira un AVC au cours de sa vie. 12,2 millions de personnes dans le monde subiront leur premier AVC cette année et 6,5 millions en mourront. Plus de 110 millions de personnes dans le monde ont subi un AVC. L’hypertension artérielle due à l’athérosclérose est l’un des principaux facteurs de risque clinique d’accident vasculaire cérébral. Il existe de nombreux autres facteurs de risque, notamment le tabagisme, l’inactivité physique, une mauvaise alimentation, la consommation nocive d’alcool, la fibrillation auriculaire, l’augmentation des taux de lipides sanguins, l’obésité, la prédisposition génétique, le stress et la dépression.Les survivants d’un AVC chutent au moins sept fois plus souvent que les personnes âgées en bonne santé ; jusqu’à 80 % d’entre eux le font au cours de la première année .

Prévenir les blessures importantes en cas de chute est une alternative à la prévention des chutes. Une approche pour y parvenir consiste à utiliser des protecteurs de hanche rembourrés, qui sont généralement portés dans les poches de sous-vêtements correctement construits. L’airbag de hanche est un système intelligent qui a été conçu pour atténuer les chutes chez les personnes âgées. Le système peut détecter une chute et déployer les airbags avant que la personne ne touche le sol. Les airbags sont généralement réutilisables et peuvent se connecter via Bluetooth à un smartphone, ce qui permet de surveiller l’activité et les données de chute.

Initiatives gouvernementales pour accroître le tourisme et les activités d’aventure

Les initiatives gouvernementales visant à accroître les activités de tourisme et d’aventure augmenteront considérablement la demande d’équipements et de solutions de sécurité, augmentant ainsi la demande de marché des sacs gonflables portables au cours de la période de prévision. Par exemple, en se concentrant principalement sur les questions opérationnelles, qui comprennent la sécurité des touristes, la gestion des risques et l’éthique liées aux sports d’aventure, le gouvernement indien a pris en considération un total de 18 activités de tourisme d’aventure terrestres, 7 activités touristiques aériennes et 6 activités autour de l’eau pour la rédaction des lignes directrices. Ces directives seront formulées par l’Adventure Tour Operators Association of India (ATOAI) en consultation avec le ministère du Tourisme.

Portée du marché mondial des sacs gonflables portables

L’étude classe le marché des sacs gonflables portables en fonction du type de matériau de sac gonflable, du type de produit, de l’application, du canal de distribution et des industries d’utilisation finale aux niveaux régional et mondial .

Par type d’airbag Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Gilet Airbag

Airbag de tête

Coussin gonflable au genou

Autres

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Ceinture d’airbag

Prise d’airbag

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Sports mécaniques

Équestre

Vélo

Anti-chute pour personnes âgées

Autres

Par perspectives de canal de distribution ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Canaux en ligne

Canaux hors ligne

Par perspectives des industries d’utilisation finale ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Industrie du sport

Industrie de l’aventure

L’industrie de la santé

Autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des airbags gilet représente une part de marché majeure sur le marché par type d’airbags

Les airbags gilets détiennent une part majeure d’environ 62,0% sur le marché des airbags portables en 2021. Ils protègent toute la partie du tronc et réduisent les risques de blessures aux autres parties du corps en fournissant un coussin et une sécurité aux utilisateurs. De plus, on estime que les coussins gonflables pour la tête présentent le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de sécurité de la tête en raison de l’augmentation des accidents et des initiatives gouvernementales visant à accroître la sécurité à vélo. Ces airbags sont équipés d’une technologie de pointe qui prédétermine la chute et offre sécurité et amorti aux utilisateurs. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du segment dans les années à venir au niveau mondial.

Le segment des sports mécaniques représente une part de marché majeure sur le marché par application

Les blessures à la tête et au cou sont les plus fréquentes en cas d’accident de sport automobile ; par conséquent, environ 42,0 % des revenus du marché des airbags portables sont générés par les applications de sport automobile. L’industrie du sport automobile génère non seulement des emplois directs et indirects, mais aussi des risques de blessures. Avec la prévalence des airbags portables dans ce segment, la sécurité des athlètes a été assurée. On dit que la précision du jugement d’accident d’un airbag est aussi élevée que 96%. Utilisant l’intelligence artificielle, l’airbag détermine l’accident à l’avance en analysant les informations en temps réel sur l’accélération et la vitesse angulaire des mouvements du conducteur.

L’Asie-Pacifique est le marché des airbags portables qui connaît la croissance la plus rapide

Sur une base régionale, la demande d’airbags portables est estimée être élevée en Europe en 2021 en raison de la croissance des courses de vélos et des tournois cyclistes. Ces tournois augmentent la demande d’équipements de sécurité et de technologies intégrées, telles que les airbags portables, stimulant ainsi la croissance du marché dans les années à venir dans la région. De plus, la présence d’une industrie automobile bien établie soutient davantage la demande croissante d’airbags portables dans la région.

Cependant, on estime que l’Asie-Pacifique présentera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au nombre croissant d’accidents de la route dans la région, en particulier dans les économies peuplées telles que la Chine et l’Inde. Par exemple, selon les données du ministère des transports routiers et des autoroutes, 1 47 913 personnes sont décédées et 4 70 975 ont été blessées dans des accidents de la route en Inde en 2017. Les airbags portables réduisent les risques de blessures mortelles dans les accidents de la route. De plus, les airbags portables sont des gadgets efficaces pour la sécurité lors des entraînements de natation et autres. Ces facteurs propulseront la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des sacs gonflables portables

Les principaux acteurs opérant sur le marché des airbags portables se concentrent sur l’utilisation de la puissance de la technologie pour introduire des produits innovants afin de répondre aux besoins des utilisateurs finaux. En outre, ils adoptent des stratégies clés telles que des partenariats, des acquisitions, des accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché et gagner des parts de marché importantes. Le marché des airbags portables est très concentré dans la nature.

Les principaux acteurs du marché mondial des airbags portables sont :