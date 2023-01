Analyse de la recherche sur le marché français et mondial des emballages pharmaceutiques avec tendances et opportunités jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des emballages pharmaceutiques est estimée à 95 163 USD . 6 millions en 2020 et atteindre 144 233 USD . 3 millions d’ ici 2027 , enregistrant un CAGR de 6 . 1 % de 2021 à 2027 . L’emballage pharmaceutique est une méthode de stockage et de transport des formulations pharmaceutiques . Il protège les médicaments des effets de l’environnement et assure leur stabilité physique et chimique ( médicaments & biologiques ). De plus, les emballages pharmaceutiques contribuent à la sécurité des médicaments tout au long du transport, de la distribution et du stockage. Le secteur pharmaceutique est en pleine expansion, ce qui a une influence bénéfique sur le marché de l’emballage pharmaceutique . De plus, alors que de plus en plus d’entreprises comptent sur l’emballage, l’étiquetage et les supports pour conserver et vendre leurs produits, le besoin d’emballages pharmaceutiques continue d’augmenter .

Au cours de la période projetée, le marché devrait augmenter de manière significative . Des techniques de fabrication avancées pour fournir des solutions d’emballage durables et respectueuses de l’ environnement , des développements de produits accrus et des fusions et acquisitions pour répondre à de nouveaux besoins contribuent au succès de l’entreprise . En outre, l’industrie de l’emballage pharmaceutique est stimulée par le suivi et la traçabilité sérialisés des médicaments, l’expansion du marché des médicaments génériques, la croissance rapide du marché de la livraison de médicaments, l’augmentation des efforts de R&D et l’adoption de nouveaux emballages .

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.marketstatsville.com/request-sample/pharmaceutical-packaging-market

Cependant, la volatilité des prix des matières premières et les règles et exigences gouvernementales strictes peuvent limiter la croissance du marché de l’emballage pharmaceutique . Au contraire, les progrès dans le secteur de la biotechnologie se traduisent par l’introduction de nouvelles thérapies parentérales, une demande croissante de produits d’emballage innovants et l’utilisation croissante d’emballages intelligents pour l’engagement et l’identification des patients, tels que les emballages ActiveGuard Connect et les emballages ICS ultra – minces intelligents . En outre, une augmentation des médicaments axés sur le patient , y compris les produits biologiques, devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision .

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des emballages pharmaceutiques

Le coronavirus a été découvert fin décembre dans la province du Hubei de la ville de Wuhan, en Chine . Le virus qui cause la maladie, connu sous le nom de coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, se transmet d’une personne à l’autre . La maladie s’est rapidement propagée à d’autres régions du monde après avoir découvert Wuhan . De plus, ce virus provoque divers symptômes chez un patient, allant de symptômes courants à des symptômes graves . Par exemple, les symptômes courants incluent la toux sèche, la fatigue et la fièvre . Cependant, les symptômes graves comprennent des difficultés respiratoires ou un essoufflement, des douleurs ou une pression thoracique et une perte de la parole ou des mouvements .

De plus, le virus a un fort potentiel de létalité dans la population gériatrique . Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a estimé que le COVID – 19 pouvait être qualifié de pandémie . De plus, il n’existe actuellement aucun médicament homologué pour le traitement ou la prévention de la COVID – 19 . Ainsi, la distanciation sociale est considérée comme la mesure la plus importante pour arrêter la propagation de cette maladie . De plus, divers pays du monde ont adopté un confinement à l’échelle nationale pour maintenir la distanciation sociale .

Les entreprises d’emballage dépendront de leurs portefeuilles de produits et de leurs expositions aux différentes régions ; utilisations finales pour les emballages et les substrats . La demande d’emballages augmentera pour les produits d’épicerie, les produits de santé et le transport du commerce électronique . De plus, le secteur du plastique a la plus forte demande et plusieurs fabricants ont commencé à utiliser le plastique pour la sécurité des soins de santé dans l’industrie de l’emballage . Après des mois, le gouvernement a autorisé le fonctionnement des usines d’emballage avec une force minimale dans la situation actuelle . Ainsi, la demande de feuilles thermoformées flexibles, de fermetures, de plastiques rigides et de pompes augmente dans l’industrie de l’emballage . D’autre part, le manque de main-d’œuvre, les restrictions de transport, la pénurie de matières premières et la mise en œuvre du verrouillage à travers le monde entravent l’approvisionnement en produits .

Dynamique du marché mondial des emballages pharmaceutiques

Moteurs : Processus de fabrication avancés pour développer des solutions d’emballage durables et respectueuses de l’environnement

Le développement de techniques de fabrication innovantes pour les emballages pharmaceutiques est essentiel pour le marché mondial de l’emballage pharmaceutique . Les solutions d’emballage écologiques, par exemple, utilisent des matériaux respectueux de l’environnement pour créer des contenants pharmaceutiques qui causent le moins de dommages environnementaux . Ces matériaux d’emballage biodégradables et respectueux de l’environnement remplacent progressivement les matériaux d’emballage traditionnels . Le papier, le carton et l’amidon de maïs sont quelques-uns des principaux matériaux utilisés dans les emballages écologiques . L’utilisation de matériaux biodégradables permet d’assurer la longue -viabilité à long terme des produits pharmaceutiques à toutes les étapes de leur durée de vie ; en conséquence, les sociétés pharmaceutiques augmentent leur demande d’emballages respectueux de l’environnement .

Contraintes : Volatilité des prix des matières premières

L’expansion du marché est étouffée par la volatilité des prix des matières premières utilisées dans les emballages pharmaceutiques . Les plastiques, les résines et les films sont les matériaux de base les plus couramment utilisés dans les emballages pharmaceutiques . Les matières premières secondaires utilisées dans le secteur de l’emballage pharmaceutique comprennent les adhésifs d’emballage . Les changements dans les fluctuations du marché, l’offre et la demande mondiales, la réglementation gouvernementale et d’autres variables peuvent affecter le prix d’autres matières premières et matériaux d’emballage . Le coût des matières premières et des emballages a considérablement augmenté ces dernières années, et les prix devraient encore augmenter à l’avenir . Les dépenses d’exploitation des fabricants d’emballages augmenteront à mesure que les prix de ces matières premières et matériaux d’emballage continueront d’augmenter . Un retard prolongé dans l’approvisionnement de ces matières premières renchérit significativement leurs prix et ralentit la création de conditionnements pharmaceutiques .

Opportunités : Les progrès dans le secteur de la biotechnologie se traduisent par l’introduction de nouvelles thérapies parentérales et la demande de produits d’emballage innovants

Les avancées dans le secteur de la biotechnologie aident à maintenir des thérapies parentérales stables qui nécessitent des solutions pré – remplissables, qui délivrent des thérapies médicamenteuses aux consommateurs . Cela augmente la demande de composants d’emballage purs et de haute qualité pour les produits biologiques injectables et les biosimilaires . Plusieurs médicaments biotechnologiques ont des exigences uniques et les systèmes de polymères offrent diverses solutions de sécurité et de conformité des patients . De plus, il existe une variété de produits disponibles qui peuvent aider à atténuer les risques, tels que les films barrières pour les composants en élastomère qui réduisent la formation potentiellement extractible et lixiviable . Cependant, certains matériaux sont sensibles aux polymères d’oléfines cycliques ; le verre peut être moulé en différentes formes et tailles pour s’adapter aux produits pharmaceutiques et aux doses à grand volume . Les oléfines cycliques peuvent être moulées pour s’adapter à des dispositifs d’administration innovants, offrant une différenciation sur le marché .

Portée du rapport sur le marché Emballage pharmaceutique

L’étude classe le marché de l’emballage pharmaceutique en fonction du type de produit et de matériau aux niveaux régional et mondial .

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/pharmaceutical-packaging-market?opt=2950

Par perspectives de produit ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Bouteille en plastique

Conteneur parentéral

Emballage sous blister

Sacs spécialisés

Fermetures

Étiquettes

Autres

Par type de matériau Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Un verre

Feuilles d’aluminium

Plastiques et polymères

Papiers et cartons

Autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des bouteilles en plastique devrait représenter la plus grande part de marché par produit

Sur la base du produit, le marché mondial des emballages pharmaceutiques est divisé en conteneurs parentéraux, emballages sous blister, fermetures, bouteilles en plastique, sacs spécialisés, étiquettes et autres . Le segment des bouteilles en plastique devrait dominer la part de marché en 2020, car les bouteilles en plastique ont toujours été le mode préféré d’emballage des comprimés et des capsules – une large utilisation des bouteilles en plastique pour emballer des dosages liquides, comme les sirops, les médicaments nasaux et ophtalmiques . Les systèmes d’emballage en plastique définissent un ensemble de matériaux d’emballage composés entièrement ou en grande partie de matériaux plastiques qui contiennent ou sont destinés à contenir des formulations pharmaceutiques . Ils sont très couramment utilisés comme matériaux d’emballage pour la plupart des formes posologiques pharmaceutiques en raison de leurs avantages par rapport aux récipients en verre . Une grande variété de plastiques peut être utilisée, comme le polyéthylène haute densité , le chlorure de polyvinyle et autres . Les plastiques offrent des avantages tels que la résistance à la chaleur, la résistance à la casse, les propriétés hygiéniques et la capacité d’aider à conserver les propriétés médicinales du médicament .

La demande de bouteilles en plastique devrait augmenter en raison d’avantages tels que la résistance, la légèreté, une inertie raisonnable et la résistance chimique . Il peut être fabriqué à partir de divers polymères pour diverses applications . Les bouteilles en plastique sont largement utilisées pour les formulations d’emballages pharmaceutiques telles que les liquides oraux, les sirops secs, les produits d’hygiène buccale, les lotions, les gouttes pour les yeux / les oreilles / le nez, les solutions de transfusion et autres . Les bouteilles en plastique peuvent maintenir la composition des produits cohérente dans l’environnement extérieur changeant ; évitant ainsi la contamination . Le PET est l’un des types de plastiques les plus populaires . Ainsi, il a gagné en importance au cours des dernières décennies et est largement utilisé dans le secteur de la santé en raison de ses normes de sécurité et de qualité .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base de la région, le marché de l’emballage pharmaceutique est classé en Amérique du Nord, Asie – Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des emballages pharmaceutiques au cours de la période de prévision . La croissance du pouvoir d’achat de pays peuplés tels que la Chine et l’Inde devrait stimuler la croissance du marché de l’emballage pharmaceutique en Asie – Pacifique . De plus, augmentation de la couverture sanitaire par le gouvernement pour les habitants de cette région . Par exemple, en 2018, l’Inde a lancé Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ( AB PM -JAY ) , un programme de la politique nationale de santé qui vise à fournir une couverture médicale gratuite aux 40 % de la population pauvre et vulnérable la plus pauvre . En outre, la région Asie – Pacifique possède le plus grand approvisionnement en médicaments génériques et la plus grande industrie pharmaceutique avec une large base de matières premières .

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. :https://www.marketstatsville.com/table-of-content/pharmaceutical-packaging-market

L’ Asie – Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision . Cela est attribué aux exigences d’amélioration et de différenciation de la marque, au développement de nouveaux matériaux d’emballage, à la sensibilisation accrue aux problèmes environnementaux et aux nouvelles exigences réglementaires sur le recyclage des emballages . En outre , une augmentation des emballages pharmaceutiques sous contrat offre une excellente opportunité aux nouveaux entrants dans cette région . En outre, augmentation d’un grand nombre de lancements de produits et expansion des activités d’emballage pharmaceutique par les principaux acteurs tels que West Pharmaceutical Packaging India Pvt . Ltd. _, Huhtamaki PPL Ltd, SGD Pharma India Ltd, Amcor Flexibles India Pvt Ltd et Uflex Limited dans cette région ont permis de stimuler la croissance du marché . Une augmentation de l’exportation des médicaments pour traiter le COVID – 19 dans cette région a augmenté la demande pour un meilleur marché des emballages pharmaceutiques secondaires et tertiaires en Inde . Cependant, avec les progrès technologiques et les innovations de produits, les petites et moyennes entreprises augmentent leur présence sur le marché en obtenant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés .

Principaux acteurs du marché de l’emballage pharmaceutique

Le marché de l’emballage pharmaceutique est de nature légèrement concentrée, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Dickinson and Company, AptarGroup, Inc. , Amcor plc, Becton, Drug Plastics Group, Owens Illinois, Inc . , West Pharmaceutical Services, Inc . , Berry Global, Inc . , WestRock Company, SGD Pharma, International Paper, Comar, LLC, CCL Industries, Inc . , Gerresheimer AG, Schott AG et Vetter Pharma International . Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale .