Fournisseurs clés du marché de la décoration intérieure, opportunités, analyse approfondie par perspectives régionales et nationales 2022 à 2028

Le rapport Home Decor Industry fournit un aperçu de base du marché, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché de la décoration intérieure est fournie pour le marché international, y compris l’historique du développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

La décoration intérieure est utilisée pour rendre les espaces intérieurs et extérieurs attrayants et fonctionnellement plus utiles pour les résidents. L’amélioration des modes de vie et l’augmentation du revenu disponible des particuliers créent des opportunités commerciales lucratives pour ce marché. Les préférences des consommateurs se tournent vers les canaux de vente en ligne en raison de la disponibilité d’une large gamme de produits à des prix plus bas.

Principaux acteurs clés : – Kimball International, Herman Miller, Ashley Furniture Industries Inc., Costco Wholesale, Inter IKEA Group, Forbo International SA, Armstrong World Industries Inc., Mohawk Industries Inc., Shaw Industries Group, Inc., Duresta Upholstery Ltd.

Le nombre croissant de propriétaires, l’augmentation de la construction dans les pays en développement et l’augmentation du revenu disponible des particuliers ont influencé positivement le marché de la décoration intérieure. Cependant, l’augmentation du coût des matières premières pourrait affecter la croissance du marché de la décoration intérieure. L’urbanisation croissante et la demande croissante de produits de décoration intérieure pour la rénovation créent des opportunités pour les entreprises opérant sur le marché de la décoration intérieure d’acquérir une large clientèle et de générer plus de revenus.

Le rapport met en évidence les stratégies de croissance clés adoptées par ces acteurs de l’industrie Décoration intérieure, y compris des détails tels que l’aperçu financier, les produits / services offerts, les développements notables et l’analyse SWOT.

Le marché mondial de la décoration intérieure est segmenté en fonction du produit, du canal de vente et de l’utilisateur final. Sur la base des produits, le marché est segmenté en meubles, textiles, revêtements de sol et autres. Sur la base du canal de vente, le marché est segmenté en ventes directes et ventes indirectes. En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en résidentiel et commercial.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de la décoration intérieure du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché de la décoration intérieure dans ces régions.

