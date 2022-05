Fort développement du marché des engrais azotés par les principaux acteurs clés éminents, la technologie et les prévisions jusqu’en 2029

Le marché des engrais azotés devrait se développer à un taux de croissance annuel composé de 4,10% sur la période de prévision de 2021 à 2028. La prise de conscience croissante du profil du sol et de l’équilibre nutritionnel est le facteur du marché des engrais azotés au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. .

Le marché des engrais azotés est susceptible de gagner en croissance, en raison de l’ augmentation demande en raison de la croissance démographique et du financement gouvernemental pour la manipulation de techniques avancées et d’engrais à haut rendement, afin de répondre à la demande croissante. De plus, la popularité croissante de l’agriculture commerciale à travers le monde devrait stimuler le marché des engrais azotés au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Comme l’industrie agricole a connu une augmentation de la demande d’engrais azotés pour fournir une nutrition adéquate au cultures vivrières, augmentant ainsi leur rendement. De plus, des facteurs tels que le besoin croissant d’augmenter la productivité et de niveler le rendement et l’intensité des engrais ainsi que la prise de conscience croissante du profil du sol et de l’équilibre nutritionnel sont les principaux déterminants qui alimentent la croissance du marché cible.

Cependant, la tendance à la hausse de la consommation biologique freinera la croissance du marché des engrais azotés au cours de la période de prévision susmentionnée. De même, les programmes gouvernementaux favorables et les subventions dans les économies émergentes encourageant l’utilisation du produit dans les activités agricoles en raison de sa nature rentable amélioreront également les tendances de croissance du marché des engrais azotés au cours de la période de prévision. De plus, les engrais azotés gagnent du terrain dans le monde entier dans le secteur agricole en raison de leur capacité à soutenir la croissance rapide des plantes. Ces engrais favorisent également le développement sain du feuillage ainsi que des fruits, ce qui à son tour stimule la croissance du marché des engrais azotés.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les engrais azotés sont Yara, EuroChem Group, CF Industries Holdings Inc., Nutrien Ltd., OCP, Koch Fertilizer, LLC, Coromandel International Limited, Bunge Limited, Agrium, Inc., AgroCare, Guichon Valves, Sinofert Holdings Limited, CVR Partners, LP, OCI Nitrogen, The Fertilizer Institute, Ekhande Agro Fertilizers Pvt Ltd, ICL Fertilizers, PJSC Togliattiazot, Borealis AG et SABIC parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché mondial des engrais azotés et taille du marché

Le marché des engrais azotés est segmenté en fonction du type de produit, du type de culture, de la forme et du mode d’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des engrais azotés est segmenté en urée, ammoniac, nitrate d’ammonium, sulfate d’ammonium, nitrate d’ammonium calcique (CAN) et autres.

En fonction du type de culture, le marché des engrais azotés est segmenté en céréales et grains, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes et autres.

Sur la base de la forme, le marché des engrais azotés est segmenté en sec, liquide et autres.

Le marché des engrais azotés est également segmenté en fonction du mode d’application. Le segment du mode d’application est segmenté en sol, foliaire et fertirrigation.

Principaux points couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché des engrais azotés: il comprend six sections, le champ de recherche, les principaux fabricants couverts, des fragments de marché par type, les parts de marché des engrais azotés par application, les objectifs de l’étude et les années considérées.

Paysage du marché des engrais azotés: ici, l’opposition sur le marché mondial des engrais azotés est disséquée, par valeur, revenu, transactions et part du gâteau par organisation, taux du marché, paysage de circonstances féroces et modèles les plus récents, consolidation, développement, obtention , et des parties de l’industrie globale des grandes organisations.

Profils des fabricants d’engrais azotés: ici, les principaux acteurs du marché mondial des engrais azotés sont considérés comme dépendants de la région des transactions, des éléments clés, de l’avantage net, du revenu, du coût et de la création.

État et perspectives du marché des engrais azotés par région: dans ce segment, le rapport examine l’avantage net, les transactions, les revenus, la création, la part de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché mondial des engrais azotés est examiné en profondeur en fonction de régions et de pays comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application d’engrais azotés ou utilisateur final: Ce segment de l’étude d’exploration montre comment des sections extraordinaires de client final / d’application s’ajoutent au marché mondial des engrais azotés.

Prévisions du marché des engrais azotés : côté production : dans cette partie du rapport, les créateurs se sont concentrés sur la conjecture d’estime de la création et de la création, la jauge des principaux fabricants et l’estimation de l’estime de la création et de la création par type.

Résultats et conclusion de la recherche sur les engrais azotés: Il s’agit de l’un des derniers segments du rapport où sont présentées les découvertes des enquêteurs et la fin de l’étude d’exploration.

Le rapport peut répondre aux questions suivantes :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, taille du marché de l’Amérique latine (ventes, chiffre d’affaires et taux de croissance) des engrais azotés.

Situation opérationnelle des principaux fabricants mondiaux (ventes, chiffre d’affaires, taux de croissance et marge brute) d’engrais azotés.

Principaux pays mondiaux (États-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Espagne, Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Mexique, Brésil, C. Amérique, Chili, Pérou, Colombie) taille du marché (ventes, chiffre d’affaires et taux de croissance) des engrais azotés.

Différents types et applications d’engrais azotés, part de marché de chaque type et application par chiffre d’affaires.

Prévision de la taille du marché mondial des engrais azotés (ventes, revenus) par régions et pays de 2022 à 2028 des engrais azotés.

Matières premières et équipements de fabrication en amont, analyse de la chaîne industrielle des engrais azotés.

Analyse SWOT des engrais azotés.

Analyse de faisabilité d’investissement dans un nouveau projet d’engrais azotés.

