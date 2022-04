utilisation croissante du moteur diesel pour une efficacité maximale du moteur avec une consommation de carburant moindre et des réglementations environnementales strictes propulsent la croissance du marché

Le marché mondial des flux à froid devrait atteindre 988,8 millions USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Un améliorant d’écoulement à froid est un traitement utilisé pour empêcher le carburant de la conversion du carburant liquide en cristallisation ou en substance semi-liquide lorsque la température diminue. Les améliorants d’écoulement à froid ont des propriétés essentielles en tant que modificateurs de cire, agents anti-sédimentation et dispersant de cire.

Les facteurs mentionnés ci-dessus créent collectivement des opportunités de croissance du marché, tandis que des facteurs tels qu’une augmentation de la demande de véhicules électriques et les gouvernements promouvant l’adoption de véhicules électriques posent des limites sur le marché. Cependant, chaque facteur aurait un impact certain sur le marché au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique est le plus grand utilisateur d’améliorants d’écoulement à froid à travers le monde. L’accélération de la croissance économique et l’augmentation de la capacité de raffinage des combustibles finis stimulent principalement la demande d’agents améliorant l’écoulement à froid dans la région.

Principaux participants Lubrizol Corporation, Chevron Oronite, Clariant AG, Afton Chemicals, BASF SE, Innospec, Evonik Industries AG, Infineum International Limited, Baker Hughes et Ecolab, entre autres

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le segment du poly (méthacrylate d’alkyle) devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 6,4 % au cours de la période de prévision. Il est largement utilisé dans l’industrie des carburants finis et des huiles lubrifiantes car il offre des propriétés telles que l’inhibition du dépôt de cire à basse température, qui inhibe la formation et le dépôt de cristaux de cire dans les moteurs de véhicules lourds et légers.

Le segment du carburant diesel détenait une part de marché de 44,3 % en 2018. Le diesel a une excellente efficacité énergétique, une densité et est plus sûr que les autres carburants combustibles, il fournit donc plus d’énergie utile par unité de volume. L’améliorant d’écoulement à froid est utilisé dans le diesel pour maintenir les performances du diesel, de sorte que le diesel joue un rôle vital sur le marché en pleine croissance des améliorants d’écoulement à froid.

L’automobile détenait la plus grande part de marché de 51,4 % en 2018. Cela est dû à la demande croissante de carburant fini et à des réglementations environnementales plus strictes.

La région Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 6,1 % au cours de la période de prévision. La croissance économique croissante, l’urbanisation de masse et l’industrialisation rapide de la région propulsent la croissance du marché.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des améliorants de flux à froid en fonction du type, de l’application, de l’industrie d’utilisation finale et région :

Type Perspectives (volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

Polyacrylates

Poly(méthacrylate d’alkyle)

éthylène

Polyalphaoléfine

fluorocarbone vinyle acétate

Applications Outlook (volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

Diesel Carburant

Huile lubrifiante

pour l’aviation

Autres

Perspectives des industries d’utilisation finale (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Automobile

Aérospatiale et défense

Autres

Explorez les rapports et l'analyse principale des données du monde

