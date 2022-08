Fluoroscopie en Amérique du Nord – Le marché des armes C en croissance pour afficher un TCAC remarquable de 4,35% d’ici 2028, principaux moteurs, taille, part, tendances, analyse de la croissance et des opportunités

Le marché des armes fluoroscopie – C devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4,35% au cours de la période de prévision. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la fluoroscopie – Armes C fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques dans le monde accélère la croissance de la fluoroscopie – marché des armes C.

Les systèmes de fluoroscopie numérique ou d’imagerie radiographique font référence aux systèmes utilisés pour l’imagerie et produisent des images électroniques visibles des patients pendant le traitement. Le système est associé au dispositif électronique qui aide à amplifier la lumière en signalisation vidéo afin de présenter un affichage électronique. Les patients ne sont pas autorisés à rester à proximité du système de signalisation, ce qui réduit l’exposition aux radiations en raison de l’efficacité et de l’amplification du système d’imagerie.

Ambu A/S., GE Healthcare, Koninklijke Philips NV, Siemens AG, Canon Medical Systems Corporation, Shimadzu Corporation, Carestream Health, EcoRay, Eurocolumbus srl, GEMSS Co ., Ltd., Hitachi, Ltd., Hologic Inc., INTERMEDICAL Srl, ITALYRAY, PAUSCH Medical GmbH, Varex Imaging Corporation, Whale Imaging et Ziehm Imaging GmbH, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Fluoroscopie – Portée du marché des armes C et taille du marché

Le marché de la fluoroscopie – bras C est segmenté sur la base du type, du type de bras C, de la technologie bras C, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché de la fluoroscopie – bras C est segmenté en systèmes de fluoroscopie conventionnels et en systèmes de fluoroscopie télécommandés.

Sur la base du type de bras C, le marché de la fluoroscopie – bras C est segmenté en bras C fixes et bras C mobiles. Les bras en C mobiles sont en outre sous-segmentés en bras en C pleine grandeur, en mini bras en C, en bras en C mobiles 2D et en bras en C mobiles 3D.

Sur la base de la technologie C Arms, le marché de la fluoroscopie – bras C est segmenté en écrans plats et intensificateurs d’image.

Sur la base des applications, le marché de la fluoroscopie – bras C est segmenté en application chirurgicale, applications diagnostiques et discographie. L’application chirurgicale est sous-segmentée en chirurgies cardiovasculaires, chirurgies orthopédiques et traumatologiques, chirurgies gastro-intestinales, neurochirurgies et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la fluoroscopie – bras C est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et centres de diagnostic.

Par régions géographiques : –

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Table des matières : Fluoroscopie en Amérique du Nord – Marché des armes C

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Premium Insight

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur la fluoroscopie en Amérique du Nord – C Arms dans le secteur de la santé

7 Fluoroscopie en Amérique du Nord – C Arms Market, par type de produit

8 Fluoroscopie en Amérique du Nord – C Arms Market, par modalité

9 Amérique du Nord Fluoroscopie – Marché des armes C, par type

10 Amérique du Nord Fluoroscopie – Marché des armes C, par mode

11 Amérique du Nord Fluoroscopie – Marché des armes C, par utilisateur final

12 Amérique du Nord Fluoroscopie – Marché des armes C, par géographie

13 Amérique du Nord Fluoroscopie – Marché des armes C, paysage des entreprises

14 Analyse Swot

15 Profils des entreprises

16 Questionnaire

17 rapports connexes

