Rapport sur la taille, l’analyse et les prévisions du marché des attelles de doigt 2022-2030

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Les fabricants mondiaux ayant une expertise technique cherchent à développer et à fabriquer des produits d’attelle pour attirer plus de clients. La population gériatrique souffre d’un grand nombre de troubles cardiovasculaires, neurodégénératifs et musculo-squelettiques. Avec l’âge, les cartilages deviennent sensibles aux déformations dues à leur teneur en eau moindre, ce qui nécessite des produits d’attelle. La demande ou l’acceptation de produits d’attelle avancés, notamment les attelles en polyester, en néoprène ou en métal, augmente à l’échelle mondiale. Ce sont les principaux facteurs qui contribuent à stimuler la croissance du marché mondial des attelles de doigt sur la période estimée. Le ralentissement économique dû au COVID 19 pourrait avoir un impact sur le marché des particuliers et des équipements, y compris le marché mondial des attelles de doigt. La situation incertaine due au coronavirus pourrait affecter la tendance du marché mondial des attelles de doigt dans les prochaines années. Le marché mondial des attelles de doigt devrait se développer avec un taux de croissance considérable au cours de la période de prévision 2022-2030.

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00087

Dynamique du marché: marché mondial des attelles de doigt

Les personnes âgées souffrent d’un grand nombre de troubles cardiovasculaires, neurodégénératifs et musculo-squelettiques, ce qui fait que le vieillissement de la population dans le monde augmente la demande d’attelle de doigt au cours de la période de prévision.

Cependant, le manque de couverture gouvernementale et d’assurance privée ainsi qu’un scénario de remboursement défavorable dans divers pays tels que l’Inde et le Brésil sont susceptibles de freiner la croissance du marché mondial des attelles au doigt au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché des attelles digitales ont la possibilité de renforcer leur présence dans les économies en développement en atteignant des parts de marché considérables grâce à des fusions et acquisitions avec des acteurs locaux.

Segmentation du marché : marché mondial des attelles de doigt

Le marché mondial des attelles de doigt est segmenté en fonction du type, du type de matériau, du canal de distribution et des régions.

Le marché mondial des attelles de doigt est segmenté en fonction du type de produit comme les attelles d’extension de doigt, les attelles de grenouille et les attelles de pouce spica. Parmi les types de produits, on estime que le segment des attelles de pouce spica détient la plus grande part de marché et maintient sa position dominante sur le marché mondial des attelles de doigt en raison de la préférence croissante pour les sports de loisirs, l’aérobic et la forme physique de manière significative à travers le monde.

En fonction du type de matériau, le marché cible est segmenté en plastique et thermoplastique, néoprène, mousse, aluminium et autres. L’aluminium détenait la majorité des parts de marché et on estime qu’il occupera la même position en fonction de la génération de revenus au cours de la période de prévision. En termes de taux de croissance du TCAC, le segment plastique et thermoplastique du type de matériau devrait dominer le marché car il est principalement utilisé dans l’attelle Thump Spica.

Aperçu régional : marché mondial des attelles de doigt

Dans la région, le marché mondial des attelles de doigt est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

On estime que la région Asie-Pacifique dominera le marché mondial des attelles de doigt au cours de la période de prévision. Cette région comptera 50 % de la population mondiale d’ostéoporose d’ici 2050, et un grand nombre de cas non signalés, une incidence élevée de carence en vitamine D et un faible apport en calcium par la population de cette région suggèrent que l’Asie-Pacifique est susceptible d’avoir un grand nombre d’ostéoporose- fractures connexes dans le monde entier, ce qui contribue à propulser la demande d’attelles de silhouette robustes au cours des années à venir.

Paysage concurrentiel: marché mondial des attelles de doigt

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des attelles de doigt sont Alimed, Inc., Tynor Orthotics Private Limited, Zimmer Biomet, Bird & Cronin Inc. (Dynatronics Corporation), Corflex, Inc., DJO Global, Inc. (Colfax Corporation), DeRoyal Industries, Inc., ORFIT INDUSTRIES NV, Silver Ring Splint, Ortholife Global et d’autres acteurs. Les efforts importants des acteurs du marché devraient accélérer la croissance du marché mondial des attelles de doigt au cours de la période de prévision 2022-2030.

Segmentation détaillée: marché mondial des attelles de doigt

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022 – 2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par type – Attelles d’extension de doigt, attelles de grenouille, attelles de pouce Spica et autres. Par type de matériau – Plastique et thermoplastique, néoprène, mousse, aluminium, autres. Par canal de distribution – en ligne et hors ligne Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté le marché mondial Finger Splint rapport de marché basé sur le produit, l’application, les utilisateurs finaux et la région.

Marché mondial des attelles de doigt, par type :

Attelles d’extension de doigt

Attelles de grenouille

Attelles de pouce Spica

Les autres

Marché mondial des attelles de doigt, par type de matériau :

Plastique et thermoplastique

Néoprène

Mousse

Aluminium

Les autres

Marché mondial des attelles de doigt, par canal de distribution :

Hors ligne

En ligne

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00087

Marché mondial des attelles de doigt, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Profil de la société:

Alimed, Inc.*

Demande de rapport Table des matières @ https://www.marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00087

Présentation de l’entreprise

Portefeuille de produits

Points saillants

Performance financière

Stratégies commerciales