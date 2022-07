Films BOPP pour le marché de l’emballage pour assister à une expansion généralisée de 2022 à 2030

Les produits BOPP peuvent être segmentés en fonction de leurs applications dans l’électronique, l’emballage alimentaire, l’isolation, les cosmétiques, le laminage et l’impression. Les applications de ces films finement métallisés sont nombreuses ; y compris l’isolation thermosoudable et les emballages alimentaires résistants aux éléments pour la viande, les frites, les biscuits et autres produits alimentaires.

Les films de polypropylène à orientation biaxiale (BOPP) sont des polymères thermoplastiques qui trouvent de nombreuses applications dans l’industrie de l’emballage. Le polypropylène (PP) est l’un des principaux polymères utilisés dans la fabrication des films BOPP et est un dérivé du pétrole. L’un des principaux facteurs propulsant les perspectives de croissance de ce marché est la demande croissante d’aliments emballés au cours des dernières années. La plupart des consommateurs sont devenus de plus en plus conscients de la manière dont les produits alimentaires sont emballés et recherchent donc des méthodes améliorées et rentables pour la conservation des aliments.

La région géographique incluse dans les rapports sur le marché des films BOPP pour emballages est: Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique, Asie-Pacifique, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Singapour, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam , Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Amérique centrale et du Sud, Brésil, Reste de l’Amérique centrale et du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud.

Alors que les consommateurs changent continuellement leur comportement d’achat et de consommation et qu’ils stockent les aliments pendant des mois dans et même hors du réfrigérateur, ce sont les principaux facteurs qui augmentent la demande du marché des films BOPP à haute barrière. Ces films offrent les conditions d’une couche haute barrière contre les gaz, l’humidité et les arômes et l’avantage de conserver les produits alimentaires frais plus longtemps. Les films BOPP haute barrière sont également utilisés pour les produits délicats qui nécessitent une durée de conservation prolongée, ce qui augmente la demande pour le marché du film bOPP à haute barrière. Alors que des pays comme le Vietnam prévoient un changement dans la perception des consommateurs concernant la consommation alimentaire, un nombre notable de consommateurs insistent sur les aliments nutritifs ainsi que sur des solutions d’emballage appropriées qui améliorent la durée de conservation des produits alimentaires emballés. La sensibilisation croissante des consommateurs à l’égard de l’emballage, associée à une évolution de la préférence pour les solutions d’emballage flexibles, devrait catapulter le développement du marché mondial des films BOPP pour l’emballage. Les films BOPP ont une densité encore plus faible que le polypropylène. La faible densité conduit à un rendement plus élevé que les films d’autres plastiques.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial du BOPP comprennent Cosmo Films Ltd., Polyplex Corporation Ltd., Manucor SpA, Innovia Films Limited, LC Packaging International BV, National Industrialization Company et Jindal Poly Films Limited., parmi plusieurs autres. »