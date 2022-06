Films adhésifs Marché 2022 | Facteurs de croissance, prévisions du paysage régional et concurrentiel jusqu’en 2028

APERÇU DU MARCHÉ

Les films adhésifs sont des feuilles solides de polymères thermoplastiques ou thermodurcissables partiellement durcis qui sont utilisés pour fixer des composants, des substrats et des couvercles de grande surface. Ils sont généralement constitués de polyéthylène, de polypropylène, de chlorure de polyvinyle, de polyester et d’autres polymères. Ces films sont utilisés pour fabriquer des rubans sensibles à la pression, des rubans auto-adhésifs, des étiquettes, des films graphiques et des laminés, entre autres. En général, les films adhésifs sont utilisés dans des secteurs tels que l’emballage, le transport, l’électricité et l’électronique, entre autres.

PORTÉE DU MARCHÉ

Le « Global Adhesive Films Market Analysis to 2028″ est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des films adhésifs avec une segmentation détaillée du marché par matériau, application, industrie d’utilisation finale et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des films adhésifs et propose des tendances et des opportunités clés sur le marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Sur la base des matériaux, le marché est segmenté en polyéthylène, polypropylène, chlorure de polyvinyle, polyester et autres.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en rubans, laminés, et étiquettes et films graphiques.

Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché est segmenté en emballage, transport, électrique et électronique, et autres.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants :

Le marché mondial des films adhésifs se développe à un rythme rapide, en raison de la demande croissante de l’industrie électrique et électronique.

Les films adhésifs sont fréquemment utilisés sur les produits comme étiquettes pour fournir des informations utiles aux acheteurs. Ainsi, l’application croissante des films adhésifs pour la fabrication d’étiquettes devrait stimuler la croissance du marché.

En outre, la demande croissante des industries pharmaceutiques et de l’emballage devrait également soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’augmentation des investissements dans les matériaux biosourcés devrait offrir aux grandes entreprises un potentiel de croissance lucratif à l’avenir.

Contraintes :

Les réglementations strictes imposées sur les composés organiques volatils présents dans les films adhésifs peuvent entraver la croissance du marché.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2019 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), et l’Amérique du Sud. Le marché des films adhésifs par chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et la prévision de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs qui affectent le marché, tant du côté de l’offre que de la demande, et évalue en outre la dynamique du marché pendant la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions : Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud, après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des films adhésifs dans ces régions.

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES FILMS ADHÉSIFS

COVID-19 a débuté à Wuhan (Chine) au cours du mois de décembre 2019 et depuis lors, il s’est répandu à un rythme rapide dans le monde entier. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne font partie des pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de plusieurs pays en provoquant des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’arrêt de plusieurs usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les délais de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial. Quelques entreprises ont déjà annoncé d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une baisse des ventes futures de leurs produits.

ACTEURS DU MARCHÉ

Le rapport couvre les développements clés du marché des films adhésifs en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Plusieurs entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que le lancement de produits, l’approbation de produits et d’autres stratégies telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganique observées sur le marché sont les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des activités et de la clientèle des acteurs du marché. Les acteurs du marché des films adhésifs devraient bénéficier d’opportunités de croissance lucrative à l’avenir grâce à la demande croissante de films adhésifs sur le marché mondial.

Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des films adhésifs. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des trois dernières années, les principaux développements des cinq dernières années.

3M

Avery Dennison Corporation

BASF SE

Bostik

CCL Industries

Dow

Gluetex

Henkel AG & Co. KGaA

Toray Industries

UPM-Kymmene

Adhesive Films, Inc.

Cosmo Films Ltd.

Irplast S.p.A.

TEKRA, LLC.

H.B. Fuller Company

Groupe Klöckner Pentaplast

Groupe Arkema

DuPont

Dymax Corporation

Solvay S.A.

