Fc, taille, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, rapport sur les tendances et

les fusion 2027 période, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’utilisation accrue des protéines de fusion Fc pour la recherche in vivo et in vitro, ainsi que l’utilisation accrue en tant que médicaments sont des facteurs clés qui devraient entraîner une croissance robuste des revenus du marché au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante de la protéine de fusion Fc pour les vaccins devrait également contribuer de manière significative à la croissance des revenus du marché entre 2021 et 2028. La vaccination devient de plus en plus importante à mesure que la prévalence des maladies infectieuses augmente dans le monde. L’utilisation accrue de la protéine de fusion Fc pour des vaccins tels que les vaccins contre le filovirus devrait stimuler la croissance du marché à l’avenir. Chez les lapins, les souris et les singes, l’immunogénicité d’une protéine de fusion SARS-CoV-2 S1-Fc recombinante exprimée par CHO en tant qu’option potentielle de vaccin contre la COVID-19 a été étudiée. L’immunogénicité de la protéine de fusion S1-Fc est forte. En utilisant un test de neutralisation de pseudovirus, des lapins vaccinés avec la protéine de fusion S1-Fc ont démontré une activité de neutralisation virale significative.

Obtenez un échantillon gratuit du rapport : https://www.emergenresearch.com/request-sample/816

segment in vivo devrait enregistrer une croissance significative en termes de revenus au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de médicaments biothérapeutiques. Le marché en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de médicaments à base de protéine de fusion Fc pour le traitement du diabète.

Certaines grandes entreprises du rapport de marché incluent Sanofi SA, Bristol-Myers Squibb Company, Amgen Inc., Pfizer Inc., Swedish Orphan Biovitrum AB, Eli Lilly and Company, Astellas Pharma Inc., Bayer AG, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. et 3SBio Inc.

En août 2021, Pfizer Inc. et Trillium Therapeutics Inc. ont annoncé avoir conclu un accord formel, dans lequel Pfizer acquerrait Trillium, qui est une société d’immuno-oncologie au stade clinique développant de nouveaux traitements contre le cancer. Avec l’inclusion d’immuno-thérapies expérimentales de nouvelle génération pour les hémopathies malignes, l’acquisition améliorerait l’expertise de Pfizer en oncologie.

Cependant, la protéine de fusion Fc est soumise à des réglementations strictes lorsqu’elle est vendue ou utilisée dans des études cliniques, ce qui est un facteur clé qui devrait entraver dans une certaine mesure la croissance du marché mondial de la protéine de fusion Fc dans un proche avenir. En outre, les effets secondaires d’Eloctate recombinant avec la protéine de fusion Fc, utilisée pour le traitement de l’hémophilie, devraient limiter dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché.

En savoir plus : https://www.emergenresearch.com/industry-report/fc-fusion-protein-market

Emergen Research a segmenté la protéine de fusion Fc mondiale en fonction du type, du domaine thérapeutique, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Médicaments biosimilaires

Marques Médicaments

Perspectives du domaine thérapeutique (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Maladies oculaires

Hémophilie

Maladies auto-immunes

Diabète

Autres

Application Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Dansin vitro Immunohistochimie par cytométrie liaison Technologies de micropuces

In Vivo Médicaments



Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards de dollars ; 2018-2028)

Hôpitaux Hôpitaux

ophtalmiques

Cliniques oculoplastiques

Questions clés abordées dans le rapport :

Qui sont les principaux acteurs dominant le Fc Fusion mondial Marché des protéines ?

Quels facteurs pourraient potentiellement entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision ?

Quel marché régional offre les opportunités de croissance les plus attractives aux entreprises opérant sur ce marché ?

Comment la disponibilité des matières premières affecte-t-elle la demande de protéines de fusion Fc dans cette industrie verticale ?

Demander la personnalisation du rapport : https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/816

