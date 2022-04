farine de poisson et de l’huile de poisson témoigne d’un rapport de recherche sur la croissance durable par une analyse et des prévisions d’acteurs clés jusqu’en 2027

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché de la farine de poisson et de l’huile de poisson était évalué à 8,87 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 15,8 milliards USD d’ici 2027 avec un TCAC de 8,8%. La farine de poisson est la farine extraite du poisson après broyage et séchage du poisson et de ses parties de corps sélectives, tandis que l’huile animale est le liquide brun ou jaune extrait en pressant le poisson cuit. La farine de poisson et l’huile de poisson sont principalement utilisées comme additif dans les aliments pour animaux et poissons. La farine de poisson et l’huile animale sont utilisées comme ingrédients riches en protéines dans les aliments donnés aux animaux des terres agricoles et aux poissons d’élevage. L’huile de poisson est principalement utilisée dans les aliments pour poissons d’élevage avec une part mineure utilisée dans les aliments pour animaux terrestres.

De plus, la farine de poisson n’est pas donnée directement (non diluée) aux animaux en tant qu’additif alimentaire. Il doit être ajouté dans les aliments pour animaux en suivant les taux d’inclusion typiques de la farine de poisson, qui varient selon les différents aliments. L’assemblage de farine de poisson et d’huile animale fait appel à différentes espèces de poissons. Cependant, les espèces de poissons gras comme les anchois sont généralement utilisées.

La farine de poisson est considérée comme une source exceptionnelle de protéines pour tous les animaux d’élevage et d’aquaculture. Il est riche en acides aminés essentiels, en particulier la lysine, la cystéine, la méthionine et le tryptophane, qui sont des acides aminés limitant la croissance et la productivité des espèces d’élevage notables. La santé des animaux est améliorée avec de la farine de poisson et des huiles de poisson dans leur régime alimentaire. L’inclusion de farine de poisson et d’huile de poisson dans les aliments pour animaux améliore l’efficacité de la production pour toutes les principales espèces d’élevage. Il a le potentiel pour la manipulation diététique de la composition des tissus/produits afin de produire des aliments « plus sains » à utiliser dans la chaîne alimentaire humaine. Les déchets des animaux nourris avec de la farine de poisson et de l’huile de poisson contiennent moins d’azote et de phosphore, ce qui réduit l’impact environnemental de l’élimination des effluents. La farine de poisson est un produit commercial obtenu à partir d’arêtes de petits poissons marins capturés dans la nature. La procédure comprend les parures de poisson ou le séchage du poisson puis son écrasement.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche fournit des détails sur les principales entreprises du marché mondial Farine de poisson et huile de poisson, ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Dynamique du marché :

L’inclinaison croissante des consommateurs vers les aliments et boissons fonctionnels, biologiques et à base de probiotiques donne une impulsion à la croissance de l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons. Diverses études sont venues avec des avantages pour la santé associés aux produits alimentaires «ethniques» et biologiques. Ces aliments améliorent la santé cardiovasculaire, améliorent l’arthrite, les problèmes digestifs et d’autres conditions inflammatoires. Les consommateurs se concentrent progressivement sur une alimentation consciente et consomment des aliments pour la santé et le bien-être. L’évolution des habitudes alimentaires et alimentaires des consommateurs incite les propriétaires de marques et les nouveaux entrants à introduire des options d’aliments sains. Plusieurs produits Clean Label ont été introduits sur le marché et la curiosité des consommateurs pour les nouveaux produits est immense

La croissance des consommateurs de la classe moyenne avec des revenus en hausse dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine stimulera la croissance du marché de l’alimentation et des boissons. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour l’achat d’aliments et de boissons sur des plateformes en ligne en raison de la variété, des coûts et du gain de temps favorisera la taille du marché jusqu’en 2027.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

Austevoll Seafood ASA (Norvège),

Croda International Plc. (ROYAUME-UNI),

Oceana Group Limited (Afrique du Sud),

FMC Corporation (États-Unis),

Omega Protein Corporation (États-Unis),

Tasa (Afrique du Sud),

Marvesa Oils & Fats BV (Pays-Bas)

GC Rieber Oils AS (Norvège).

Segmentation du marché :

Les 777 industries mondiales sont également étudiées en fonction des principaux segments et examinent en détail les principaux segments de produits et d’applications. Le rapport vise à aider le lecteur à bénéficier des perspectives de croissance existantes sur le marché dans les 777 industries mondiales. Il offre des informations clés sur les moteurs et les contraintes influençant les principaux segments des 777 industries mondiales.

farine de poisson et de l’huile de poisson basée sur la source:

Truite de saumon

Crustacés

Poissons marins

Carpes

Tilapias

Autres (anguilles, crabes et homards)

farine de poisson et de l’huile de poisson basée sur l’application de l’élevage:

Animaux aquatiques

la volaille

Porc

Bétail

Animaux domestiques

Autres (équidés et autres espèces marines)

farine de poisson et de l’huile de poisson basée sur l’application industrielle:

Aquaculture

Médicaments

Les engrais

Pour une couverture complète, le rapport examine les perspectives de croissance, les opportunités et les défis. Le rapport de marché prend en compte divers facteurs clés dans les principales régions.

Segmentation du marché de la farine de poisson et de l’huile de poisson en fonction des régions:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché Farine de poisson et huile de poisson mondial :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

Merci d’avoir lu notre rapport de recherche. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le mieux adapté dans les meilleurs délais.

