Faits sur le marché des médicaments gériatriques, composant, tendance d’investissement, planification financière et principaux acteurs clés (Pfizer, Allergan, Teva, Sun Pharma) | Prévu jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial des médicaments gériatriques:

Le rapport d’étude persuasif sur le marché des médicaments gériatriques aide les entreprises de tous les domaines du commerce à prendre des décisions supérieures, à aborder les questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Cela leur fournit également de meilleures informations sur le marché avec lesquelles ils peuvent conduire l’entreprise dans la bonne direction. Le rapport se concentre sur de nombreux aspects liés à l’industrie et au marché des soins de santé. Certaines de ces stratégies sont les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les partenariats, les coentreprises et les acquisitions. Étant donné que les entreprises peuvent obtenir des avantages extrêmes avec les différents segments couverts dans le rapport d’étude de marché, chaque élément du marché est touché.

Un rapport international sur le marché des médicaments gériatriques fonctionne comme une source d’informations fiable pour offrir une vue télescopique des tendances, des situations, des opportunités et du statut du marché existant. Les entreprises d’aujourd’hui choisissent fortement le rapport d’étude de marché tel que ce rapport, car il aide à améliorer la prise de décision, à générer davantage de revenus, à hiérarchiser les objectifs du marché et à réaliser des activités rentables. Une analyse et une discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont présentées dans ce rapport. Un rapport de recherche de grande envergure sur le marché des médicaments gériatriques offre un aperçu du marché exploitable avec lequel des stratégies commerciales durables et rentables peuvent être élaborées.

Le marché mondial des médicaments gériatriques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, les médicaments gériatriques sont également appelés car la gériatrie est l’étude de la médecine qui se concentre spécifiquement sur le diagnostic, la promotion, le traitement ou les handicaps et la prévention des maladies chez le patient âgé.

Les facteurs clés les plus importants qui stimulent la croissance du marché mondial des médicaments gériatriques sont les marchés émergents et les énormes investissements en R&D, les cas croissants de maladies orthopédiques telles que l’ostéoporose et l’arthrite, le vieillissement de la population vulnérable et l’augmentation des activités de recherche et développement menées par de nombreuses sociétés pharmaceutiques. , augmenter le niveau de sensibilisation des patients, les progrès dans les options de traitement et l’adoption d’un mode de vie sédentaire.

Segmentation globale du marché Médicaments gériatriques :

Sur la base de l’indication, le marché mondial des médicaments gériatriques est segmenté en cardiovasculaire, arthrite, diabète, neurologique, cancer, ostéoporose, respiratoire et autres.

Sur la base de la classe de médicaments, le marché mondial des médicaments gériatriques est segmenté en analgésiques, antihypertenseurs, statines, antidiabétiques, inhibiteurs de la pompe à protons, anticoagulants, antipsychotiques et antidépresseurs et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché mondial des médicaments gériatriques est classé en oraux, parentéraux et autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial des médicaments gériatriques est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord a connu une croissance positive du marché des médicaments gériatriques tout au long de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies chroniques et de l’augmentation du nombre de médicaments approuvés par la FDA. L’Europe est considérée comme le deuxième segment régional en croissance en raison des principaux acteurs commercialisés et de l’augmentation de l’accent mis sur la santé mentale. L’APAC est en tête du marché en raison du développement des établissements de santé, du grand nombre de fabricants de génériques et de l’augmentation des initiatives gouvernementales et des communautés de spécialistes.

Principaux acteurs clés du marché mondial des médicaments gériatriques:

Pfizer inc.

Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd

AstraZeneca

Société Bristol-Myers Squibb

Allergan

Laboratoires du Dr Reddy’s Ltd

Endo International plc

Teva Pharmaceutical Industries Ltd

Sun Industries pharmaceutiques

Mylan SA

Novartis AG

Lupin

Cipla Inc.

Pharmacie Aurobindo

Torrent Pharmaceuticals Ltd

Sanofi

Merck & Co. Inc.

Apotex inc.

Mayne Pharma Group Limitée

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des médicaments gériatriques comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les médicaments gériatriques, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des médicaments gériatriques, les principaux moteurs et contraintes

Marché mondial des médicaments gériatriques : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des médicaments gériatriques par régions

5 Analyse du marché mondial des médicaments gériatriques par type

6 Analyse du marché mondial des médicaments gériatriques par applications

7 Analyse du marché mondial des médicaments gériatriques par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des médicaments gériatriques

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des médicaments gériatriques 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

