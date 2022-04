Faits et prévisions clés du marché des systèmes VRF de récupération de chaleur refroidis à l’eau 2022-2030

La taille du marché mondial des systèmes VRF de récupération de chaleur refroidis à l’eau était de 251.4 millions de dollars américains en 2021. La taille du marché mondial des systèmes VRF de récupération de chaleur refroidis à l’eau devrait atteindre 494,2 millions de dollars américains d’ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR ) de 7.8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

VRF ou débit de réfrigérant variable. Les systèmes VRF contiennent une unité extérieure connectée à plusieurs unités intérieures. Les systèmes VRF sont de trois types : pompe à chaleur, récupération de chaleur et refroidissement uniquement. Le VRF à récupération de chaleur est un moyen de fournir du chauffage tout en refroidissant un autre espace simultanément en transférant la chaleur d’échappement d’une zone refroidie vers une zone à chauffer. Il y a trois tuyaux : un tuyau de gaz d’aspiration, un tuyau de liquide et un tuyau de gaz de refoulement.

Facteurs influençant la croissance du marché

Les facteurs qui animent le marché mondial des systèmes VRF de récupération de chaleur refroidis à l’eau comprennent la montée de l’urbanisation et de l’industrialisation, les progrès croissants des systèmes VRF et les technologies de chauffage, de ventilation et de climatisation (HAVC).

Les facteurs contribuant à la croissance du marché mondial comprennent la croissance des activités de construction et l’expansion croissante des produits et technologies économes en énergie.

Analyse d’impact de la COVID-19

Les gouvernements du monde entier ont imposé des confinements et une distanciation sociale afin de lutter contre la propagation du virus en 2020. En conséquence, la production et la demande de systèmes VRF à récupération de chaleur refroidis à l’eau ont diminué. Les fabricants de systèmes VRF ont dû faire face à un certain nombre d’obstacles, allant de l’approvisionnement en composants et matières premières à la fourniture de produits finis, en libérant les travailleurs des quarantaines et en livrant les produits finis aux clients.

Cependant, le marché des systèmes VRF se redresse et revient aux niveaux antérieurs, suite à la demande en lente croissance, en particulier des zones industrielles. De plus, après le COVID-19, le marché mondial devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales

La région Asie-Pacifique a dominé la part de marché mondiale des systèmes VRF de récupération de chaleur refroidis à l’eau en 2021 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. En raison de la prise de conscience croissante de l’efficacité énergétique, des avancées technologiques les plus récentes présentées par les principaux fournisseurs de la région et de l’accent croissant mis par le gouvernement sur la construction d’infrastructures vertes. Ainsi, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché dans la région.

Principaux concurrents

Les principales entreprises de premier plan présentées sur le marché mondial des systèmes VRF de récupération de chaleur refroidis à l’eau sont:

Daikin Industries, Limitée

Société Toshiba

Mitsubishi Électrique

Groupe Midéa

Contrôles Johnson

LG Électronique

Samsung Electronics Co. Limitée

Panasonic Corporation, Hitachi limitée

United Technologies Corporation

Emerson Electric Co.

Schneider Electric SE

Johnson Controls International PLC

Fujitsu Limitée

Autres joueurs de premier plan

Portée du rapport

La segmentation du marché mondial des systèmes VRF de récupération de chaleur refroidis à l’eau se concentre sur l’application et la région.

Segmentation basée sur l’application

Commercial

Soins de santé

Bureaux corporatifs

Hôtels

Autres

Résidentiel

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

