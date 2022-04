Faits clés, dynamique, segments et prévisions du marché du denim présentés 2021-2030

Le rapport sur le marché du denim contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Denim par région.

Le marché mondial du denim a été divisé en coupe ample, coupe slim et autres. En 2018, le segment des coupes ajustées devrait représenter la majorité de la part de marché et devrait atteindre 62 268,0 millions USD d’ici 2023 au TCAC le plus élevé de 4,80 %.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un grand marché Denim .

Le denim est un textile en sergé de coton robuste dans lequel la trame passe sous deux ou plusieurs fils de chaîne. Ce tissu est utilisé pour préparer divers produits tels que des jeans, des chemises, des vestes et des sacs. Le tissu est principalement connu pour sa durabilité et son confort.

Le segment du denim a toujours été une composante majeure de l’industrie mondiale de la mode et le marché devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision de 2018 à 2023. L’urbanisation rapide et l’augmentation du revenu disponible par habitant entraînent une demande accrue de vêtements en denim. Les innovations fréquentes dans les produits et un secteur de la vente au détail organisé en plein essor devraient également alimenter la croissance du marché mondial du denim. Cependant, la contrefaçon des produits est susceptible de freiner la croissance du marché.

La croissance du secteur de la vente au détail organisé, en particulier dans les villes de niveau 2 et de niveau 3 à travers le monde, contribue à la croissance du marché mondial du denim. Cela comprend diverses chaînes de vente au détail telles que les supermarchés/hypermarchés et les magasins spécialisés, entre autres.

Analyse régionale

Le marché mondial du denim a été segmenté, par région, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’Amérique du Nord est un marché attractif pour les fabricants de denim. La région devrait représenter 34,7 % de la part de marché en 2018 et devrait se développer à un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision de 2018 à 2023. L’expansion des portefeuilles de produits des principaux fabricants est un facteur important pour la croissance de la marché en Amérique du Nord. Les innovations dans les couleurs et le design du denim devraient également avoir un impact positif sur la croissance du marché régional.

L’Europe représentait une part importante du marché mondial du denim en 2017 et le marché régional devrait rester dominant au cours de la période de prévision. La croissance du marché du denim peut être attribuée au développement de nouveaux produits ainsi qu’aux mises à niveau technologiques.

L’Asie-Pacifique est considérée comme une destination lucrative pour les fabricants de denim. La région représentait environ 22,1 % de la part de marché totale en 2017. Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé de 5,11 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché du denim en Asie-Pacifique devrait être tirée par une urbanisation rapide et une population croissante à revenu intermédiaire.

Le reste du monde comprend l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. On estime que le marché atteindra 9 429,5 millions USD d’ici la fin de 2023 avec un taux de croissance substantiel de 4,80 %. L’Amérique du Sud devrait être le plus grand marché de la région au cours de la période de prévision de 2018 à 2023.

Analyse segmentaire

Le marché mondial du denim a également été segmenté en fonction du type, du groupe de consommateurs et du canal de distribution.

Sur la base du groupe de consommateurs, le marché mondial du denim a été classé comme masculin et féminin. Le segment féminin devrait détenir la plus grande part de marché de 55,3 % en 2018 et devrait atteindre 70 602,3 millions USD d’ici la fin de 2023. Le segment masculin du denim devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé de 4,77 % au cours de la période de prévision.

Par canal de distribution, le marché a été segmenté en magasin et hors magasin. Le segment en magasin devrait être plus important car il offre aux consommateurs une expérience en personne. Cependant, le segment hors magasin devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 5,30 %.

Acteurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial du denim sont PVH Corp (États-Unis), Inditex (Industria de Diseño Textil SA) (Espagne), Hennes & Mauritz AB (H&M) (Suède), Levi Strauss & Co. (États-Unis). ), VF Corporation (États-Unis), American Eagle Outfitters, Inc. (États-Unis), Gildan Activewear, Inc. (États-Unis), AG Adriano Goldschmied, Inc. (États-Unis), Uniqlo Co. Ltd (États-Unis) et Citizen of Humanity LLC (NOUS).

Public cible

> Fabricants de denim

> Fabricants de coton

> Industrie des boutons

> Fabricants de linge

> Détaillants et grossistes

> Entreprises de commerce électronique

> Commerçants, importateurs et exportateurs

Principales conclusions

> Les principaux fabricants mettent l’accent sur les fusions et acquisitions et les lancements de produits pour augmenter le volume des ventes dans les économies développées et en développement.

> Les marques déploient une stratégie omnicanal pour offrir une expérience d’achat fluide et être disponibles sur plusieurs plateformes à la fois sur les canaux en ligne et hors ligne pour augmenter la visibilité. De nombreux fabricants de vêtements adoptent la stratégie omnicanal pour attirer les clients férus de technologie et accroître leur portée.

Rapport de recherche sur le marché mondial du denim – Prévisions jusqu’en 2023 :

Selon l’analyse de Reportocean, le marché mondial du denim devrait atteindre 1 28 643,1 millions de dollars d’ici la fin de 2023 avec un TCAC de 4,60 % au cours de la période de prévision.

Le rapport propose également une analyse régionale :

> Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

> Europe

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Russie

o Reste de l’Europe

> Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o Thaïlande

o Indonésie

o Bangladesh

o Reste de l’Asie-Pacifique

> Reste du monde

o Amérique du Sud

o Moyen-Orient

o Afrique

