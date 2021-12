Facteurs explosifs de revenus du marché des étiquettes de code QR par les principaux fabricants || LINTEC Corporation., CCL Industries, Packtica Sdn Bhd., Label Logic, Inc., Hibiscus Plc

Le rapport d’étude de marché mondial des étiquettes de code QR guide l’organisation pour obtenir des informations vitales sur les concurrents, les changements économiques, les données démographiques, les tendances actuelles du marché et les caractéristiques de dépenses des clients. Ce rapport marketing fournit des solutions de recherche du monde réel pour chaque secteur industriel, ainsi qu’une collecte méticuleuse de données provenant de sources non publiques afin de mieux fournir aux entreprises les informations dont elles ont le plus besoin. Le rapport couvre la portée, la taille, la disposition et la croissance de l’industrie, y compris les sensibilités clés et les facteurs de succès.

Le marché des étiquettes de code QR atteindra une valorisation estimée à 2 210,04 millions de dollars d’ici 2027, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 9,25% pour la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport sur le marché des étiquettes de code QR analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison à prendre en compte comme la demande croissante d’image de marque et de publicité, la gestion des actifs, les paiements en ligne, la sécurité et diverses autres utilisations personnelles.

Certaines des principales entreprises qui influencent ce marché sont : LINTEC Corporation., CCL Industries, Packtica Sdn Bhd., Label Logic, Inc., Hibiscus Plc, COLOR DATA UK LTD, Advanced Labels NW, Coast Label Company, Label Impressions, Inc., Consolidated Label Co, Avery Products Corporation, Afinia Label, PPG Industries, Inc., Fastroll Labels (Malaisie) Sdn Bhd, Multi-Color Corporation, Brady Corporation, HERMA GmbH, Bizerba, MPI Label Systems, Holo Security Technologies. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

L’adoption d’étiquettes de code QR qui facilite le stockage d’informations vitales, l’augmentation des applications en tant que solutions anti-contrefaçon, offre à l’utilisateur la possibilité de scanner le code dans n’importe quelle direction et fournit l’authentification sont quelques-uns des facteurs qui accéléreront la croissance du code QR marché des étiquettes au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, l’augmentation des dépenses consacrées à des technologies plus avancées créera de nouvelles opportunités pour le marché des étiquettes de code QR au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Tendances clés du marché des étiquettes de code QR :

– Le rapport identifie, détermine et prévoit les segments du marché mondial des étiquettes de code QR en fonction de leur type, sous-type, technologie utilisée, applications, utilisateurs finaux et régions.

– Industry to Industry détient la plus grande part du marché des étiquettes de code QR

– Il examine les micro-marchés en fonction de leurs tendances de croissance, de leurs modèles de développement, de leurs perspectives d’avenir et de leur contribution au marché global.

– La demande régionale/géographique devrait stimuler la croissance

– Adoption croissante des segments de marché dans cette croissance

– Amérique du Nord, l’Europe devrait connaître un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision

– Il étudie les développements concurrentiels tels que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions (M&A), les activités de recherche et développement (R&D), les développements de produits et les expansions sur le marché mondial des étiquettes de code QR.

Rapport détaillé sur le marché des étiquettes de code QR : public cible

Fabricants d’étiquettes QR Code

Fournisseurs et utilisateurs finaux en aval

Commerçants, distributeurs et revendeurs de QR Code Label

QR Code Label Associations de l’industrie et organismes de recherche

Chefs de produits, administrateur de l’industrie QR Code Label, cadres de niveau C des industries

Etudes de marché et cabinets de conseil

Réalise la segmentation globale du marché QR CODE LABEL :

Par type d’étiquette (étiquettes à manchon, étiquettes collées, étiquettes autocollantes, autres étiquettes),

Type de matériau (papier, plastique, PVC, PET, vinyle),

Technologies d’impression (flexographie, impression numérique, lithographie offset, impression hélio, autres technologies d’impression),

Utilisation finale (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques, automobile, soins à domicile et articles de toilette, produits chimiques, industriels, autres)

Régions couvertes par le rapport sur le marché des étiquettes QR Code 2021 :

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗼𝗳 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗- 𝟭𝟵: –

Le déclenchement de la pandémie de COVID-19 depuis décembre 2019, a eu un effet majeur sur la croissance du marché mondial des étiquettes de code QR, en raison de l’indisponibilité du travail manuel requis et des règles de voyage strictes dans le monde, qui ont restreint la circulation des matières premières et fini des produits. De plus, la fermeture soudaine des entreprises et les lois sur la distanciation sociale ont également affecté le travail dans le secteur manufacturier, qui à son tour a affecté le marché mondial des étiquettes de code QR.

Table des matières couvertes dans ce rapport sur le marché des étiquettes de code QR :

1 Liste des tableaux et figures

2 Présentations

3 points clés à retenir

4 Paysage du marché

5 Marché mondial des étiquettes de code QR et dynamique clé de l’industrie

6 Aperçu, prévision et analyse du marché des étiquettes de code QR

7 Analyse globale du marché des étiquettes de code QR par solutions

8 Analyse globale du marché des étiquettes de code QR par services

9 Analyse globale du marché des étiquettes de code QR par secteur vertical

10 Analyse géographique du marché mondial des étiquettes de code QR

11 Paysage de l’industrie

12 Paysage concurrentiel

13 Marché des étiquettes de code QR, profils d’entreprise clés

14 Annexe

