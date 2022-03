Facteurs et tendances de croissance du marché du papier et de la pâte à papier, analyse de la stratégie des acteurs clés, 2022-2028

L’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial du papier et de la pâte à papier était évalué à 536,72 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 679,72 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 3,45%.

Les matières premières pour les pâtes et papiers comprennent les fibres cellulosiques et d’autres matières végétales. Certains matériaux synthétiques peuvent être utilisés pour conférer des qualités particulières au produit fini. Le papier est fabriqué à partir de fibres de bois, mais des chiffons, du lin, des linters de coton et de la bagasse (résidus de canne à sucre) sont également utilisés dans certains papiers. Le papier usagé est également recyclé et, après purification et parfois désencrage, il est souvent mélangé à des fibres vierges et reformé à nouveau en papier. Des produits tels que l’acétate de cellulose, la rayonne, les esters de cellulose fabriqués à partir de cellulose seront utilisés pour les films d’emballage, les explosifs. Le marché du papier et de la pâte à papier sur la base du type peut être classé en: fabrication de papier, fabrication de produits chimiques pour le papier, fabrication de machines à papier et à pâte. Le segment de la fabrication du papier est le segment le plus dominé de cette industrie, mais le segment de la fabrication de produits chimiques pour le papier peut être segmenté en trois autres parties : les produits chimiques de traitement, les produits chimiques fonctionnels et les revêtements.

Le marché de la fabrication chimique du papier se développe à un rythme soutenu, en particulier dans les industries pharmaceutiques et les laboratoires médicaux. Les produits chimiques de procédé peuvent être sous-segmentés et classés en catégories telles que : produits chimiques de rétention, agents de fixation et produits chimiques de traitement de l’eau. Ces dernières années, plusieurs forces motrices économiques ont également émergé.

Marché du papier et de la pâte : Paysage concurrentiel : International Paper (États-Unis), Georgia pacific crop., Weyerhaeuser Corporation, Stora Enso, Kimberly-Clark Corp., UPM, Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), Oji Paper, Nippon Unipac Holding, Procter & Gamble

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Le marché du papier et de la pâte a une demande croissante de pâte et de papier provenant de diverses applications, telles que la fabrication de papier, l’impression, la construction. Les propriétés souhaitables présentées par la pâte à papier et le papier comprennent l’aptitude au traitement, la ténacité et la rigidité.

La pâte à papier est un matériau fibreux lignocellulosique fabriqué en séparant mécaniquement ou chimiquement les fibres de cellulose du bois, des cultures de fibres ou des vieux papiers. Les sources de fibres de bois nécessaires à la fabrication de la pâte sont 21 % de rondins et de copeaux, 45 % de résidus de scierie et 34 % de papier recyclé.

Des millions de kilotonnes de papier récupéré sont importées chaque année dans le monde pour être utilisées dans la production de papier et de produits d’emballage vitaux pour l’économie mondiale.

La technologie de pâte chimique détenait la plus grande part de marché de 72,5 % en 2018 et devrait maintenir la tendance avec un TCAC important dans les années à venir. Cette croissance positive est alimentée par le fait que le papier fabriqué à partir d’un procédé de pâte chimique a de meilleures propriétés de résistance et de brillance.

De plus, l’utilisation actuelle de fibres recyclées dans les produits de papier n’est pas uniforme : alors que de nombreuses qualités de papier journal et d’emballage ont plus de 50 % de contenu recyclé, le papier d’impression et d’écriture a une moyenne mondiale de seulement 8 % de contenu recyclé, il y a donc encore de la place pour amélioration.

Dans le segment des applications, le segment de l’industrie de l’emballage et le sous-segment de l’alimentation et des soins de santé représentaient la plus grande part de marché en 2020. La technologie utilisée pour la fabrication de pâtes et papiers est respectueuse de l’environnement et axée sur la sécurité. Les pâtes et papiers sont utilisés dans une large gamme d’applications d’emballage dans les industries des utilisateurs finaux telles que les biens de consommation, l’hygiène, l’alimentation, les emballages industriels et les films agricoles.

Pour les besoins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché du papier et de la pâte en fonction du type, de la méthode de réduction en pâte, de l’application et de la région :

L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport explore en outre les principaux acteurs commerciaux ainsi que leur profilage approfondi, leur portefeuille de produits et leurs décisions commerciales stratégiques. Le rapport a été formulé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies et validé par des analystes, des experts de l’industrie et des professionnels du marché. Le rapport met également en lumière les récentes fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations, partenariats et lancements de produits, entre autres.

Principales informations présentées dans le rapport :

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, application et étendue du marché du marché mondial Papier et pâte

Chiffre d’affaires des principaux acteurs et nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris un aperçu de l’entreprise, les spécifications du produit ou des services, les fournisseurs et les acheteurs.

Fusions récentes, acquisitions, lancements de produits, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

