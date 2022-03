Facteurs émergents du marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud, demandes futures et acteurs clés – Atos SE, Blue Prism Group PLC, NICE SYSTEMS, Pegasystems Inc., Thoughtonomy LTD

La robotique et l’automatisation bouleversent le fonctionnement des entreprises. Actuellement, plus de la moitié des prestataires de services BPO (Business Process Outsourcing) à travers le monde sont engagés dans la simple réplication des processus clients, à des coûts réduits. Cependant, l’environnement technologique en évolution rapide impose une pression constante sur les BPO, leurs méthodes conventionnelles devant devenir obsolètes dans les années à venir. En outre, les clients finaux envisagent également l’automatisation des processus, tout en sélectionnant le fournisseur de services BPO. En raison de ces facteurs, les fournisseurs de services BPO sont témoins d’investir dans l’automatisation robotique de divers processus répétitifs.

Aperçu du rapport @

https://www.businessmarketinsights.com/reports/south-america-robotic-process-automation-market

Au cours des dernières années, les prestataires de services BPO, qui ont déjà mis en œuvre des solutions RPA, ont réalisé des improvisations significatives dans leurs niveaux de productivité et ont connu des gains notables dans leurs statistiques financières. Cela a en outre encouragé plusieurs autres fournisseurs de services BPO à mettre en œuvre la RPA à un stade précoce afin d’identifier les opportunités de croissance futures, de réduire les dettes et d’éviter les coûts indésirables. En 2014, UiPath et Capgemini ont commencé à travailler sur une technologie RPA avancée, qui après un an a permis de réduire les coûts de plus de 60 à 70 %. Cette tendance a reçu une réponse positive d’autres fournisseurs de services BPO.

Téléchargez un exemple de brochure PDF sur

https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00004658

Dans les années à venir, à mesure que l’innovation RPA progresse, de plus en plus d’initiatives de BPO, de services partagés et d’opérations captives devraient être ciblées pour une implication humaine minimale ou nulle. Ils seraient susceptibles de réorganiser leurs modèles commerciaux afin de refléter des niveaux de service plus élevés tels que la réduction des coûts et une vitesse de cycle améliorée. Ce modèle économique rénové des BPO devra intégrer des produits RPA. Ces facteurs devraient stimuler le marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud.

RPA Avantages en termes de coûts attirant les acheteurs

La RPA offre à ses utilisateurs la possibilité de gérer des services RPA en interne et à l’étranger, ce qui leur permet en outre de retrouver la gouvernance du processus sans aucun surcoût. Le coût encouru pourrait même être inférieur à celui d’un processus offshore sans RPA. En outre, les acheteurs sont également attirés par le solide retour sur investissement offert par les déploiements RPA.

La mise en œuvre de la RPA s’est avérée fournir à ses acheteurs une meilleure prévisibilité des coûts et affiner la gestion globale des coûts, leur permettant par la suite de reconnaître l’opportunité de déployer le personnel sur des rôles à valeur plus élevée et stratégique. En outre, à mesure que la RPA se généralise progressivement, plusieurs organisations clientes devraient trouver plus à l’aise de passer des fournisseurs de services historiques traditionnels aux capacités RPA modernes.

Un autre facteur qui incite considérablement les acheteurs à investir dans des accords axés sur la RPA est la pression croissante exercée sur eux pour maintenir la rentabilité, les problèmes de réglementation et la gestion du coût croissant de la délocalisation. Ces facteurs devraient stimuler le marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud.

Business Market Insights fournit un abonnement abordable avec un paiement selon les besoins @

https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00004658

Demande accrue de solutions logicielles RPA

Bien que la RPA soit à son apogée du cycle de battage médiatique, les avancées technologiques ainsi que le taux de réussite notable présenté par les premiers utilisateurs ont considérablement augmenté la demande de solutions logicielles RPA plus perturbatrices parmi les grandes entreprises. Les fournisseurs de logiciels et de services RPA ont constamment concentré leurs efforts sur l’innovation de leurs offres de produits existantes. Ces initiatives prises par les acteurs du marché visent à surmonter les principaux défis existants sur le marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud. L’évolution continue de l’innovation produit suscite donc un intérêt significatif de la part des différents utilisateurs finaux.

Par exemple, récemment, UiPath et Humley ont introduit un contrôle basé sur le chat et la parole pour la RPA d’entreprise. En dehors de cela, d’autres acteurs majeurs du marché comme Automation Anywhere et Blue Prism font également des investissements notables pour stimuler l’innovation dans leurs offres. Dans les années à venir, le marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud devrait connaître plusieurs avancées technologiques, entraînant par la suite une augmentation de la demande de solutions RPA non seulement dans les grandes mais aussi dans les petites et moyennes entreprises. Ainsi, ces facteurs devraient stimuler le marché de l’automatisation des processus robotiques en Amérique du Sud.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/