Facteurs de tendance du marché de l’automatisation en tant que service et moteurs de croissance influençant le monde | Les principaux acteurs sont Automation Anywhere, Inc. ; Blue Prism Limited.; IBM Corporation

Au cours de la période de prévision de 2020 à 2027, le marché de l’ automatisation en tant que service devrait connaître une croissance du marché de 28,10 %. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de l’automatisation en tant que service fournit une analyse et un aperçu des différents facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision, tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché.

Principaux avantages pour les parties prenantes

Le rapport fournit une analyse quantitative des tendances actuelles du marché, des estimations et de la dynamique de la taille du marché pour identifier les opportunités existantes. L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau fournisseur-acheteur. Une analyse approfondie ainsi que la taille et la segmentation du marché aident à déterminer les opportunités actuelles du marché des cartes maîtresses basées sur la plate-forme. Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction de leur contribution aux revenus du marché. Le segment de positionnement des acteurs du marché facilite l’analyse comparative et fournit une compréhension claire de la position actuelle des acteurs du marché dans l’industrie de la carte principale basée sur la plate-forme.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’automatisation en tant que service sont Automation Anywhere, Inc.; Blue Prism Limited.; IBM Corporation ; Microsoft ; UiPath ; HCL Technologies Limitée ; Hewlett Packard Enterprise Development LP ; KOFAX INC. ; NICE Ltd. ; Pegasystems Inc. ; Accenture.; WorkFusion, Inc. ; Systèmes Kryon ; Micro-focus ; Hexaware Technologies Limited.; Siemens ; IA Robonomique ; Groupe AVEVA plc ; Makino India Pvt Ltd. ; Compétent,; Capgemini.; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché

Le marché de l’automatisation en tant que service sur la base de l’offre a été segmenté en solution et en service. Le service a été subdivisé en services professionnels et en services gérés. Les services professionnels ont été subdivisés en services de déploiement et d’intégration, d’assistance et de formation et de conseil.

Sur la base du type, le marché de l’automatisation en tant que service a été segmenté en basé sur des règles et basé sur des connaissances.

Sur la base du type de déploiement, le marché de l’automatisation en tant que service a été segmenté en cloud, sur site et hybride.

Sur la base des processus métier, le marché de l’automatisation en tant que service a été segmenté en informatique, ventes et marketing, opérations, service client, chaîne d’approvisionnement, finance et comptabilité et ressources humaines.

Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché de l’automatisation en tant que service a été segmenté en grandes entreprises, petites et moyennes entreprises.

L’automatisation en tant que service a également été segmentée sur la base de l’industrie en BFSI, télécommunications et informatique, fabrication, énergie et services publics, vente au détail et biens de consommation, gouvernement et défense, soins de santé, transport et logistique, médias et divertissement, hôtellerie, voyage et tourisme.

Le rapport sur le marché mondial de l’automatisation en tant que service partage des informations clés sur:

-Taille actuelle du marché

-Prévisions de marché

-Opportunités de marché

– Principaux moteurs et restrictions

-Scénario réglementaire

-Tendance de l’industrie

-Agréments / lancement de nouveaux produits

– Actions promotionnelles et marketing

-Analyse des prix

-Aperçu concurrentiel

-Aide les entreprises à prendre des décisions stratégiques.

