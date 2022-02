Facteurs de développement du marché des bus électriques, dernières opportunités et prévisions 2028

Le bus électrique Market ou e-bus est un bus qui n’a pas de moteur ICE traditionnel pour sa propulsion et qui est entièrement électrique. L’E-bus est entraîné par un moteur électrique embarqué qui est alimenté par des batteries embarquées ou un ensemble de batteries. Les bus électriques sont considérés comme respectueux de l’environnement car ils ne produisent aucun polluant et sont également économiques par rapport aux bus traditionnels à essence/diesel.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent : King Long United Automotive Industry Co., Ltd., AB Volvo, Shenzhen Wuzhoulong Motors Co., Ltd., BYD Company Limited, Daimler AG, Alexander Dennis Limited, EBUSCO, Proterra Inc., Solaris Bus & Coach SA, Groupe NFI Inc.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des bus électriques est segmenté en fonction du type de véhicule, du groupe motopropulseur hybride, de la batterie, de l’utilisateur final et de la géographie.

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en bus électrique à batterie, bus électrique hybride et bus électrique hybride rechargeable.

Sur la base du groupe motopropulseur hybride, le marché est segmenté en hybride série parallèle, hybride parallèle et hybride série.

Sur la base de la batterie, le marché est segmenté en phosphate de fer au lithium (LIP) et en oxyde de lithium nickel manganèse cobalt (NMC).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en public et privé.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteurs:

Augmentation de la demande d’autobus économes en carburant, performants et à faibles émissions.

Contraintes:

Les coûts de fabrication élevés, la faible économie de carburant et la facilité d’entretien limitent la croissance du marché.

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial. Peu d’entreprises ont déjà annoncé d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits. En plus de cela, les interdictions de voyager mondiales imposées par des pays d’Europe, d’Asie-Pacifique,

