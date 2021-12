Facteurs de développement des perspectives du marché des véhicules à guidage automatique en Europe, dernières opportunités et prévisions 2028

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché des véhicules à guidage automatique en Europe aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie européenne des véhicules à guidage automatique. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des véhicules à guidage automatique en Europe est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché des véhicules guidés automatisés devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 11,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 718,88 USD millions d’ici 2028.

Les véhicules guidés automatisés, également appelés véhicules guidés autonomes ou véhicules autoguidés, sont des véhicules sans conducteur utilisés pour la manutention de matériaux ou comme porteurs de charge dans un entrepôt, une usine de fabrication ou un centre de distribution. Les véhicules guidés automatisés sont utilisés pour diverses applications telles que le transport de matières premières ou de produits finis, pour les travaux en cours, ou le levage et la manutention de produits. Ce sont des véhicules automoteurs qui sont guidés à l’aide de logiciels et de capteurs. Les véhicules guidés automatisés ne peuvent se déplacer que le long d’un chemin prédéfini fourni par diverses technologies de navigation telles que la navigation filaire, la bande magnétique de guidage, la navigation laser et la vision guidée, entre autres. Certaines de ces technologies de navigation nécessitent des changements majeurs dans l’infrastructure qui augmentent le coût de l’investissement.

Le développement technologique dans la région européenne agit comme un facteur majeur pour la croissance du marché. L’Europe est fortement pénétrée par l’adoption de l’automatisation dans diverses industries. Plusieurs règles et réglementations ont été initiées par le gouvernement afin de créer un environnement de travail sûr. Les véhicules guidés automatisés offrent une sécurité élevée et rendent le processus plus efficace, ce qui entraîne une augmentation de la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des véhicules guidés automatisés fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un brief d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Europe Portée du marché des véhicules guidés automatisés et taille du marché

Sur la base du type, le marché des véhicules à guidage automatique a été segmenté en porte-charges unitaires, chariots élévateurs, véhicules de remorquage, transpalettes, véhicules de chaîne de montage et autres. En 2021, le segment des véhicules de remorquage représentait la plus grande part de marché sur le marché des véhicules à guidage automatique en raison d’une augmentation de l’utilisation des véhicules de remorquage dans les usines et les entrepôts pour le chargement de matériel avec une plus grande efficacité et avec une productivité plus élevée.

Sur la base de la technologie de navigation, le marché des véhicules à guidage automatique a été segmenté en guidage laser, guidage magnétique, guidage par vision, guidage inductif, guidage par bande optique et autres. En 2021, le segment de guidage magnétique domine le marché avec la plus grande part de marché en raison de plusieurs facteurs, notamment la facilité de retrait et de relocalisation si le parcours doit changer, moins cher et autres.

Sur la base du type de batterie, le marché des véhicules à guidage automatique a été segmenté en plomb, nickel, lithium-ion et autres. En 2021, le segment du plomb augmente le marché avec la part de marché maximale en raison de son coût moindre et de sa nature économique. De plus, l’augmentation de l’utilisation des batteries au plomb dans les AGV par divers fabricants est également l’un des facteurs qui aident ce segment à dominer le marché.

Sur la base de l’application, le marché des véhicules guidés automatisés a été segmenté en manutention de matières premières, mouvement de travaux en cours, manutention de palettes, manutention de produits finis, chargement de remorques, manutention de rouleaux, manutention de conteneurs et autres. En 2021, le mouvement des travaux en cours représente la plus grande part de marché sur le marché des véhicules à guidage automatique en raison de l’exigence croissante de mouvement continu des marchandises pendant le processus de fabrication dans chaque industrie.

Sur la base de l’industrie, le marché des véhicules à guidage automatique a été segmenté en logistique, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, fabrication, papier et impression, tabac, vente au détail, produits chimiques et autres. En 2021, le segment de la fabrication domine le marché avec la plus grande part de marché en raison du besoin continu d’organiser l’équipement de manutention en ce qui concerne la préparation des commandes, le stockage des marchandises, le déplacement ou le transfert des matières premières et des marchandises et la relocalisation des produits et des stocks.

Analyse au niveau du pays du marché des véhicules à guidage automatique

Le marché des véhicules à guidage automatique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, technologie de navigation, type de batterie, application et industrie.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des véhicules à guidage automatique sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine la région européenne pour le marché des véhicules guidés automatisés en raison des investissements élevés réalisés par les entreprises pour le développement de technologies plus avancées afin d’augmenter l’automatisation dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Demande croissante de véhicules guidés automatisés

Le marché des véhicules guidés automatisés vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays de croissance de l’industrie avec les ventes, les ventes de composants, l’impact du développement technologique dans les véhicules guidés automatisés et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des véhicules guidés automatisés. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Véhicules guidés automatisés

Le paysage concurrentiel du marché des véhicules à guidage automatique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché européen des véhicules à guidage automatique.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sont Dematic (une filiale de KION GROUP AG), DF Automation & Robotics Sdn Bhd, E&K Automation GmbH, Daifuku Co., Ltd., JBT, TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION, KUKA AG, Seegrid Corporation, Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG, Eckhart, Kollmorgen (filiale de Danaher), System Logistics SpA (filiale de Krones AG), SCAGLIA INDEVA spa, Murata Machinery, Ltd., Konecranes, Guangdong Jaten Robot & Automation Co.,Ltd., Jungheinrich AG, Scott et Oceaneering International, Inc., entre autres acteurs nationaux. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché des véhicules à guidage automatique.

En février 2018, Murata Machinery, Ltd. a annoncé l’acquisition d’AGVE AB, une société suédoise de fabrication de véhicules à guidage automatique. L’acquisition a aidé l’entreprise à développer une solution et des produits communs grâce à l’expertise technique d’AGVE. L’entreprise visait à répondre à une clientèle plus large grâce à la demande croissante d’équipements de manutention automatisés.

Le partenariat, les coentreprises et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Il offre également l’avantage à l’organisation d’améliorer son offre de véhicules guidés automatisés grâce à une gamme de tailles élargie.

Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont passés en revue dans le rapport tout compris sur les véhicules à guidage automatique en Europe. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial des véhicules guidés automatisés en Europe contient des informations complètes et approfondies basées sur la veille économique.

Principaux faits saillants du marché européen des véhicules guidés automatisés dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport :

Le rapport fournit un impact de COVID-19 sur le marché Europe Véhicules guidés automatisés ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, il ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car il a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Des distributeurs et des commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing en se concentrant sur les besoins de la région en cas de pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché Véhicules guidés automatisés en Europe. Le dernier segment du chapitre sur l’impact de COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs choisis par les principaux acteurs impliqués sur le marché des véhicules à guidage automatique en Europe.

