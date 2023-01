Facteurs de développement des perspectives du marché des lasers accordables en Amérique du Nord, dernières opportunités et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2029 et devrait atteindre 4 625,53 millions USD d’ici 2029.

Ce rapport sur le marché du laser accordable en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des lasers accordables Data Bridge Market Research en Amérique du Nord, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché du laser accordable en Amérique du Nord comprennent:

Daylight Solutions (filiale de Leonardo DRS), EKSPLA, HÜBNER Photonics, TOPTICA Photonics AG, Keysight Technologies, Luna Innovations Incorporated, LUMIBIRD, II-VI Incorporated, NeoPhotonics Corporation, SANTEC CORPORATION, EXFO Inc., Thorlabs, Inc., VIAVI Solutions Inc., Newport Corporation (une filiale de MKS Instruments), Lumentum Operations LLC, Radiant Light SL, Changchun New Industries Optoelectronics Tech. Co., Ltd., Sacher Lasertechnik GmbH, AMETEK, Inc., Freedom Photonics LLC, Coherent, Inc.

Segments de marché clés :

Sur la base du type, le marché des lasers accordables en Amérique du Nord a été segmenté en lasers accordables en Amérique du Nord à semi-conducteurs, lasers accordables en Amérique du Nord à gaz, lasers accordables en Amérique du Nord à fibre, lasers accordables en Amérique du Nord liquides, laser à électrons libres (FEL), nanosecondes OPO pulsé et autres. En 2021, le segment des lasers accordables à semi-conducteurs en Amérique du Nord domine le marché avec la plus grande part de marché en raison de sa caractéristique d’offrir une liberté supplémentaire dans la conception du système laser.

Sur la base de la technologie, le marché des lasers accordables en Amérique du Nord a été segmenté en laser à diode à cavité externe, laser à réflecteur de Bragg distribué (DBR), laser à rétroaction distribuée (DFB), lasers à émission de surface à cavité verticale (VCSEL), système micro électromécanique ( MEMS) et autres. En 2021, le segment des lasers à diode à cavité externe détient la plus grande part de marché car ils offrent une large plage de réglage (supérieure à 40 nm) et malgré la faible vitesse de réglage, cela peut prendre des dizaines de millisecondes pour changer les longueurs d’onde, ce qui améliore son taux d’utilisation dans équipement de test et de mesure optique.

Sur la base de la longueur d’onde, le marché nord-américain des lasers accordables a été segmenté en moins de 1 000 nm, 1 000 nm-1 500 nm et plus de 1 500 nm. En 2021, le segment 1000nm-1500nm augmente le marché avec une part de marché maximale en raison de l’excellente efficacité quantique et de l’efficacité élevée du couplage des fibres.

Sur la base de l’application, le marché nord-américain du laser accordable a été segmenté en micro-traitement, perçage, découpe, soudage, gravure et marquage, communication et autres. En 2021, le segment de la communication domine le marché avec la plus grande part de marché en raison de l’augmentation de la croissance de la communication optique dans laquelle North America Tunable Laser aidera à gérer la longueur d’onde, à améliorer l’efficacité du réseau et à développer les réseaux optiques de nouvelle génération.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain des lasers accordables a été segmenté en électronique et semi-conducteurs, automobile, aérospatiale, télécommunications et dispositifs de mise en réseau, médical, fabrication, emballage et autres. En 2021, le segment des appareils de télécommunication et de mise en réseau détient la plus grande part de marché, car le laser accordable en Amérique du Nord contribue à accroître l’intelligence, la fonctionnalité et l’efficacité du réseau.

Sur la base du canal de vente, le marché des lasers accordables en Amérique du Nord a été segmenté en OEM et après-vente. En 2021, le segment OEM domine le marché, car l’achat d’une machine laser auprès d’OEM a tendance à être plus rentable et avec la plus grande assurance qualité qui est considérée comme le facteur principal lors de l’achat de tout produit auprès d’OEM.

Marché laser accordable en Amérique du Nord, par région:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Avantages clés du marché des lasers accordables en Amérique du Nord par rapport aux concurrents mondiaux:

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances, des prévisions et de la taille du marché du laser accordable en Amérique du Nord afin de déterminer de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs sur le laser accordable en Amérique du Nord

Réponses à certaines des questions clés dans ces rapports sur le marché Laser accordable en Amérique du Nord:

Quel sera le taux de croissance du marché, la dynamique de croissance ou l’accélération du marché au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs clés à l’origine du laser accordable en Amérique du Nord ?

Quelle région devrait détenir la part de marché la plus élevée dans Laser accordable en Amérique du Nord?

Quels tendances, défis et obstacles auront un impact sur le développement et le dimensionnement du laser accordable mondial en Amérique du Nord ?

Quel est le volume des ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants de Laser accordable en Amérique du Nord ?

Quelles sont les opportunités et les menaces de laser accordable en Amérique du Nord auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale du laser accordable en Amérique du Nord?

