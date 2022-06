Facteurs de croissance du marché des sacs de sang, analyse du profil de l’entreprise, méthodologie de recherche et prévisions

Rapport de recherche sur le marché mondial des sacs de sang , l’administration marketing a soigneusement examiné l’esprit de leurs marchés cibles, leurs sentiments, leurs préférences, leurs attitudes, leurs convictions et leurs systèmes de valeurs avec une approche formalisée et managériale. Pour la réalisation des affaires au niveau local, régional et international, cette étude de marché mondiale de haute qualité est une solution ultime. Les études de recherche réalisées dans le rapport d’activité de classe mondiale A aident à deviner plusieurs aspects importants qui incluent, mais sans s’y limiter, l’investissement dans un marché en hausse, le succès d’un nouveau produit et l’expansion de la part de marché.

Data Bridge Market Research analyse un taux de croissance du marché mondial des sacs de sang au cours de la période de prévision 2022-2029. Le TCAC attendu du marché mondial des sacs de sang a tendance à être d’environ 9,40% au cours de la période de prévision mentionnée. Le marché était évalué à 241,88 millions USD en 2021, et il atteindrait 496,29 millions USD d’ici 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Le marché mondial des poches de sang devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. Le système de poche de sang est un dispositif biomédical jetable conçu pour collecter, stocker, transporter et transmettre le sang humain et les produits dérivés du sang. Les poches de sang jetables sont utilisées par les hôpitaux, les banques de sang, les programmes gouvernementaux et les agences non gouvernementales (ONG) collectées lors des programmes de don de sang. Le marché des poches de sang devrait croître à mesure que l’utilisation des poches de sang pour le stockage, le transport et les transfusions sanguines augmente. La demande croissante de stérilité dans la transfusion, le transport et le stockage du sang et de ses constituants a augmenté la demande de poches de sang.

Définition du marché

Les poches de sang sont une sorte de petites poches flexibles utilisées pour stocker, collecter, transfuser et transporter le sang avec différents composants sanguins tels que les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines . Le sang et ses composants sont stockés dans les poches de sang. Les poches de sang sont nécessaires pour stocker le sang et ses composants car le sang est très sensible à la température, à la lumière et à l’air.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par produit (poche de sang simple, poche de sang double, poche de sang triple, poche de sang quadruple, poche de sang Penta), type (poche de prélèvement, poche de transfert), volume (100 ml, 150 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 450 ml, 500 ml ), matériel (PVC, PET, autres), utilisateur final (hôpitaux, cliniques, centre de chirurgie ambulatoire, banques de sang, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts TERUMO BCT, INC. (États-Unis), Macopharma (France), Fresenius Kabi India Pvt. Ltd (Inde), Grifols, SA (Espagne), Neomedic International SL (Royaume-Uni), Teleflex Incorporated (États-Unis) Qingdao Sinoland International Trade Co., Ltd (Chine), JMS Co.Ltd (Japon), Demophorius Healthcare Ltd (Grèce) , LABORATOIRES KAWASUMI. INC. (Japon), Polymedicure (Inde), AdvaCare Pharma (Chine), Coloplast Corp (Danemark), Innvol. (Inde), The Metrix Company. (États-Unis), BL Lifesciences. (Inde), SURU INTERNATIONAL PVT. LTD (Inde) Opportunités de marché Augmentation des initiatives de collecte de sang Accroître les initiatives gouvernementales

Dynamique du marché mondial des sacs de sang

Conducteurs

Augmentation des accidents liés à la circulation routière

Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (2020), environ 1,35 million de personnes meurent chaque année dans des accidents de la route. Environ 20 à 50 millions de personnes ont des blessures non mortelles, dont beaucoup ont des handicaps dus aux blessures. Environ 93 % des décès sur les routes dans le monde surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, qui représentent environ 60 % des automobiles mondiales. Même dans les pays à revenu élevé, les personnes issues de milieux socio-économiques défavorisés sont plus susceptibles d’être impliquées dans un accident de la route. Par conséquent, une augmentation des accidents de la route peut entraîner des pertes de sang et stimuler la croissance du marché.

Augmentation des camps de don de sang

L’augmentation du nombre de camps de don de sang et de collectes de plasma dans le monde conduira à une utilisation accrue des poches de sang jetables. Il s’agit d’un facteur important qui stimule la croissance du marché des poches de sang.

Opportunités

Accroître les initiatives gouvernementales

Les initiatives financées par le gouvernement dans divers pays asiatiques se concentrent sur le développement de techniques de séparation du sang pour réduire les importations de composants sanguins en provenance des pays développés. De plus, des initiatives gouvernementales soutiennent les activités de prélèvement sanguin volontaire, ce qui augmente la demande de poches de sang dans la région.

Augmentation des initiatives de collecte de sang

Le nombre élevé d’initiatives de collecte de sang associées aux sacs de collecte de sang devrait accroître l’importance des pays à revenu élevé. Le sang collecté peut être utilisé pour collecter des composants sanguins tels que les plaquettes et le plasma, et le marché des poches de sang devrait se développer à l’avenir.

Contraintes/Défis

Manque de professionnels qualifiés

Le manque de main-d’œuvre pour l’utilisation de ces poches de sang pourrait freiner la croissance du marché mondial des poches de sang sur une période de prévision.

Coût élevé

Le coût élevé de ces poches de sang peut entraver la croissance du marché mondial des poches de sang, même si la prévalence des conditions comorbides est élevée.

Ce rapport sur le marché mondial des poches de sang fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché mondial des poches de sang, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des sacs de sang

Compte tenu du scénario actuel, le COVID-19 a laissé une crise de santé publique mondiale sans précédent qui a touché pratiquement toutes les entreprises. Ses répercussions à long terme devraient influencer la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

Dans la pandémie de COVID-19, l’immunothérapie passive avec du sang total ou du plasma de patients guéris est une stratégie d’infection potentielle. Le processus de transfusion d’anticorps neutralisants par le biais de sang convalescent est une stratégie utilisée dans les hôpitaux du monde entier. Par conséquent, l’adoption rapide de l’immunothérapie sanguine et plasmatique augmente l’utilisation des poches de sang et devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par conséquent, les risques élevés associés aux dons de sang et aux transfusions sanguines entravent la croissance du marché.

