Facteurs de croissance du marché des joints d’avion, analyse régionale et acteurs clés par Brown Aircraft Supply Inc., DuPont De Nemours Inc., Eaton Corporation Plc, Hutchinson

Le rapport de recherche sur l’industrie mondiale du marché des joints d’avion 2021 est une étude commerciale complète sur l’état actuel de l’industrie des joints d’avion fournissant une analyse concurrentielle sous la forme de 10 profils d’entreprise ainsi que leur image et leurs spécifications de produit, le prix de production de capacité, le coût de production, la valeur de production et les informations de contact. un dernier rapport chez The Insight Partners.

En termes de chiffre d’affaires, le marché mondial des scellés pour avions était évalué à 866,0 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 1 257,0 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 6,2% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Le marché des joints pour avions est largement segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. Le marché mondial est principalement dominé par les régions développées telles que l’Amérique du Nord et l’Europe représentant environ 55 % du marché mondial collectivement. Des facteurs tels que la disponibilité de capacités technologiques, des revenus individuels disponibles élevés, des niveaux de vie plus élevés et des progrès technologiques rapides dans le domaine de l’ingénierie aérospatiale, la présence de grands constructeurs aéronautiques, ainsi que la présence de certains des fournisseurs de solutions d’étanchéité bien établis parmi d’autres facteurs ont contribué à la consolidation significative de la part de marché des joints pour avions en Amérique du Nord et en Europe.

Principaux fournisseurs couverts dans ce rapport :

Brown Aircraft Supply Inc., DuPont De Nemours Inc., Eaton Corporation Plc, Hutchinson, Meggit Plc, Saint-Gobain SA, SKF, Technetics Group, Parker Hannifin Group, Trelleborg AB.

Segmentation du marché des joints d’avion

Marché des joints d’avion, par type

Joints dynamiques

Joints statiques

Marché des joints d’avion, par matériaux

Les métaux

Polymères

Matériaux composites

Marché des joints d’avion, par application

Cellule

Moteur

Train d’atterrissage

Commandes de vol et systèmes hydrauliques

Les flottes d’avions modernes (à la fois commerciales et militaires) traversent des environnements difficiles. Par conséquent, ils ont besoin de composants durables pour résister à des conditions extrêmes. Les joints de l’avion assurent le bon fonctionnement de l’avion en empêchant tout liquide de s’écouler à travers les volets, les ailerons, les becs, les panneaux d’accès et les portes, entre autres parties de l’avion. Alors que les avionneurs se concentrent progressivement sur l’augmentation de la portée et de l’endurance des modèles d’avions respectifs, la demande de joints d’étanchéité technologiquement avancés et robustes est en constante augmentation parmi les équipementiers d’avions. L’application de joints durables sur tous les modèles d’avions permet aux fabricants de cellules et aux utilisateurs finaux d’avoir un cycle de vie plus long et une protection améliorée contre les conditions environnementales extrêmes.

Sur la base du type, le segment des joints dynamiques a dominé le marché mondial des joints pour avions en 2019. L’adoption des joints dynamiques devrait augmenter parmi les avionneurs, les fabricants de trains d’atterrissage et les fabricants de moteurs au cours des prochaines années, en raison du fait que les joints dynamiques ont une durée de vie plus longue, ce qui réduit le cycle de remplacement, minimisant ainsi les coûts opérationnels et MRO.

Basé sur le matériau, le polymère a dominé le marché mondial des joints d’avion en 2019. Les joints en polymère sont en demande parmi les acteurs de l’écosystème de la fabrication d’avions. Alors que la demande de voyages en avion continue d’augmenter, la production de modèles d’avions légers continue d’augmenter. Les avionneurs et les fournisseurs de composants mettent constamment l’accent sur l’équipement de produits et composants légers sur l’avion afin d’augmenter l’efficacité énergétique du modèle.

Marché des joints d’avion segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

