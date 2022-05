Facteurs de croissance du marché des ingrédients aux amandes, entreprises clés, revenus, tendances et prévisions jusqu’en 2028  

Mondial marché des ingrédients aux amandes ajouté par Reports and Data fournit des informations sur le scénario de marché actuel en ce qui concerne les ventes, le taux de croissance, la part de marché et la taille du marché. Le rapport de recherche d’investigation propose une analyse complète des défis, des facteurs restrictifs, des perspectives de croissance du marché, des avancées technologiques et des produits, des développements en R&D, des menaces et des opportunités d’investissement sur le marché mondial. Le rapport offre également un aperçu de la façon dont les revenus du marché augmentent sur les marchés nationaux et internationaux et contribuent à l’économie mondiale.

Le marché mondial des ingrédients aux amandes était évalué à 10,16 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 21,72 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 9,80%. Les ingrédients des amandes sont accessibles sous des formes variées telles que le lait, les morceaux et la farine. Les ingrédients à base d’amandes conviennent particulièrement aux consommateurs intolérants au gluten. Ils sont complétés par des minéraux, des protéines et des vitamines, également associés à de nombreux avantages pour la santé.

Des données statistiques indiquant la consommation de produits dans toutes ces topographies ont été citées dans le rapport. Ces détails consistent en outre en un résumé de base des sociétés, du profil de la société et du portefeuille de produits de la société en question. Le rapport analyse les informations recueillies concernant les bénéfices réalisés, les ventes, les marges brutes, les modèles de prix, les revenus et les mises à jour sur les activités de l’entreprise.

Le rapport a été formulé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies et conformément à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance des revenus du marché et la demande des consommateurs. Le rapport fournit également des détails sur les initiatives stratégiques prises par les principaux acteurs du marché pour répondre à la demande mondiale des consommateurs et acquérir une assise solide sur le marché.

Participants clés :

Les principaux acteurs de l’industrie des ingrédients à base d’amandes sont Archer Daniels Midland Company (États-Unis), Olam International Limited (Singapour), Barry Callebaut Group (Suisse), Blue Diamond Growers (États-Unis), John B. Sanfilippo & Son (États-Unis) , Borges Agricultural & Industrial Nuts (Espagne), Savencia SA (France), Kanegrade Limited (Royaume-Uni), The Wonderful Company (États-Unis), Harris Woolf California Almonds (États-Unis), Treehouse California Almond (États-Unis), Royal Nut Company (Australie) , et Döhler GmbH (Allemagne).

Les données statistiques incluses dans le rapport proviennent de sources fiables et authentiques et ont été vérifiées et soutenues par des experts du secteur pour aider les lecteurs à formuler des plans d’investissement stratégiques. Le rapport étudie les informations financières recueillies par des recherches primaires et secondaires approfondies pour offrir des informations précises sur le marché. Le rapport offre également un aperçu holistique de la part de marché, de la taille du marché, de la croissance des revenus du marché et des segments et sous-segments, ainsi que des recommandations stratégiques aux principaux acteurs du marché et aux nouveaux entrants. Le rapport met également l’accent sur les segments de marché naissants et donne un aperçu des perspectives et des opportunités de croissance.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Par application, le marché des ingrédients aux amandes a été classé en collations et barres, substituts du lait et crèmes glacées, boulangerie et confiserie, beurres de noix et de graines, céréales RTE et autres. La catégorie des collations et des barres détient le segment le plus rapide et le plus important de l’industrie en raison de la prise de conscience accrue des avantages pour la santé associés aux amandes, notamment une baisse de la glycémie, une baisse du taux de cholestérol et une diminution de la pression artérielle.

Par type, le marché a classé les amandes entières sèches, en morceaux, en pâte, en farine et au lait. Parmi ces segments, l’ensemble occupait la plus grande part de l’industrie en raison de l’augmentation de la production et de l’assouplissement des réglementations commerciales entre les principaux pays consommateurs tels que la Chine, l’Inde, les États-Unis, entre autres.

On estime que l’industrie européenne connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des ingrédients à base d’amandes au cours de la période de prévision. La demande croissante de composants naturels et à faible teneur en sucre dans la région est également élevée, ce qui stimule l’industrie. La société et l’urbanisation, la prise de conscience d’une alimentation saine, ont vu se développer l’essentiel de cette industrie au cours de la période de prévision.

Au cours des deux dernières décennies, les producteurs d’amandes ont effectivement réduit de 33 % la quantité d’eau nécessaire pour en faire pousser une livre grâce à des pratiques de production améliorées et à la mise en œuvre d’une technologie de micro-irrigation efficace. D’ici 2025, la communauté californienne des amandiers a besoin de réduire de 20 % supplémentaires la quantité d’eau utilisée pour faire pousser une livre de.

Les amandes poussent dans une coque, protégée par une coque, sur un arbre : produits traditionnellement utilisés pour la litière du bétail, l’alimentation laitière et la production d’électricité. La modification des marchés pour ces coproduits stimule l’innovation pour des utilisations à plus forte valeur, tant sur le plan économique qu’environnemental, avec des pistes prometteuses dans les domaines des plastiques recyclés, du carburant, de la bière, etc.

Segmentation du marché :

Type (Revenu, Millions USD ; 2020-2028)

entières

Morceaux

d’amandes Pâte d’

amande Farine

amande Lait

Autres

Application (Revenus, Millions USD ; 2020 –2028)

Snacks & bars

Substituts de lait & crèmes glacées

Boulangerie & confiserie

Beurre de noix & graines

Céréales RTE

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord États-Unis Canada

Europe Allemagne France Uni Espagne Italie Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie -Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine Brésil



Identifier les moteurs commerciaux de base, les défis et les tactiques adoptées :

Le rapport fournit des détails intrinsèques et des aspects fluctuants qui influencent la dynamique commerciale du marché des ingrédients aux amandes ainsi que des facteurs intégraux de la hausse de la demande pour le produit ont été cartographiés dans des régions géographiques vitales.

Un aperçu des applications multiples, des domaines d’activité et des dernières tendances observées dans l’industrie a été présenté par cette étude.

Divers défis surplombant l’entreprise et les nombreuses stratégies employées par les acteurs de l’industrie pour réussir la commercialisation du produit ont également été illustrés.

La recherche inspecte les canaux de vente (indirects, directs et marketing) que les entreprises ont choisis pour les principaux distributeurs de produits et la clientèle supérieure du marché.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

