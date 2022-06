Facteurs de croissance du marché des hôpitaux intelligents 2022, revenus, paysage concurrentiel et prévisions jusqu’en 2030

Quadintel a publié un nouveau rapport sur le marché des hôpitaux intelligents . Le rapport de recherche contient des informations détaillées sur la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. En outre, il fournit une analyse approfondie de la structure et de la possibilité des industries mondiales et régionales.

L’hôpital intelligent est une révolution technologique dans le secteur de la santé qui gère une grande quantité de données disponibles et intègre différents mécanismes de prestation hospitalière. Il utilise les dossiers électroniques des patients et les processus de rationalisation, ce qui conduit à une meilleure qualité de vie en réduisant les risques pour la santé (par télésurveillance) et en améliorant le bien-être général des personnes. Les soins de santé intelligents fournissent des services plus centrés sur le patient qui améliorent l’accès aux soins de santé et sont adaptés aux besoins de chaque patient.

Le marché mondial des hôpitaux intelligents devrait avoir un taux de croissance annuel composé (TCAC) significatif de 23,29 % et atteindre une taille de marché de 55,76 milliards USD d’ici 2023.

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a également réduit la disponibilité et la demande de traitements médicaux non liés au COVID-19. Un large éventail de traitements, y compris les soins d’urgence pour les maladies aiguës, les examens de routine et les dépistages recommandés du cancer, sont reportés ou évités par les patients. Les maladies non diagnostiquées et l’absence d’intervention précoce auront de graves conséquences à long terme sur la santé. La COVID-19 a accéléré diverses tendances existantes et émergentes en matière de soins de santé, notamment l’évolution des attitudes et des habitudes des consommateurs, la convergence des sciences de la vie et des soins de santé, les progrès rapides des technologies de santé numériques et de nouveaux talents et modèles de prestation de soins, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les facteurs qui stimulent la croissance du marché sont l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle (IA), les services de cloud computing, l’identification par radiofréquence (RFID) et autres. L’identification par radiofréquence permet de fournir des informations en temps réel qui facilitent la prise de décision et de créer un système d’information de gestion hospitalière intelligent, sécurisé et fiable. Le système de gestion des patients en temps réel aide à automatiser et à rationaliser les processus d’identification des patients.

Le marché mondial des hôpitaux intelligents est divisé en produits (pilules intelligentes, mHealth, télémédecine, dossier de santé électronique et autres), application (gestion de la médecine à distance, dossier de santé électronique et flux de travail clinique, vigilance ambulatoire, imagerie médicale connectée et assistance médicale ) et intelligence artificielle (offre et technologie) et territoires. Les technologies utilisées sont l’IA, le cloud computing, l’identification par radiofréquence, les technologies portables, les technologies zigbee, l’Internet des objets (IoT) et autres. Les régions comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Presque tous les appareils des salles d’opération et des unités de soins intensifs (USI), tels que les brassards de tensiomètre, les ventilateurs et les pompes intraveineuses, peuvent être interconnectés pour une détection automatique des erreurs en y introduisant l’IdO, de sorte que ces appareils aident à fournir de meilleurs soins aux patients dans les hôpitaux. Cela stimule le marché de la vigilance ambulatoire au cours de la période de prévision.

Principaux facteurs de croissance

Les initiatives prises par les gouvernements pour la mise en œuvre de solutions informatiques dans le domaine de la santé, l’augmentation des dépenses publiques dans les systèmes de santé et l’augmentation du nombre d’experts en informatique qualifiés sont les principaux facteurs favorisant l’adoption de solutions informatiques dans le domaine de la santé non seulement dans les régions développées, mais également dans les marchés émergents. . Les facteurs qui stimulent la croissance du marché sont l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, les services de cloud computing, la RFID et autres.

La croissance des hôpitaux intelligents est attribuée à la prévalence croissante des maladies chroniques, au besoin croissant de meilleurs soins aux patients et à des solutions efficaces et précises. En outre, les avantages d’un hôpital intelligent, tels que la diminution du coût du traitement, l’amélioration des résultats du traitement, l’amélioration de l’expérience des patients, la réduction des erreurs et l’amélioration de la gestion des maladies, stimulent la croissance du marché des hôpitaux intelligents.

Menaces et acteurs clés

L’hôpital intelligent a les cyberattaques comme principale menace. Le nombre croissant de cas de rançongiciels et d’attaques par déni de sécurité distribué (DDoS) n’est qu’un aperçu des choses à venir. L’introduction de composants de l’Internet des objets (IoT) dans l’écosystème hospitalier augmente l’attaque, rendant les hôpitaux encore plus vulnérables aux cyberattaques. De plus, les hôpitaux intelligents disposent d’une automatisation robotisée des processus dans laquelle des problèmes de sécurité peuvent survenir lorsqu’une susceptibilité particulière est introduite dans le système de programmation d’un robot médical. Cela peut compromettre considérablement la qualité des soins de santé.

Les principaux acteurs du marché des hôpitaux intelligents sont Medtronic (Irlande), Philips (Pays-Bas), Microsoft (États-Unis), GE Healthcare (États-Unis), Qualcomm Life (États-Unis), Honeywell Life Care Solutions (États-Unis), SAP (Allemagne), Siemens AG (Allemagne), STANLEY Healthcare (États-Unis), Cerner Corporation (États-Unis) et McKesson (États-Unis).

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) Taille du marché, croissance annuelle, analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine) Taille du marché, croissance annuelle et analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Europe (Royaume-Uni, Allemagne , France, Italie, Espagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, NORDIQUE (Finlande, Suède, Norvège, Danemark), Irlande, Suisse, Autriche, Pologne, Turquie, Russie, Reste de l’Europe), Pologne, Turquie, Russie, Reste d’Europe) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique) Taille du marché, croissance annuelle et Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman), Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

