Facteurs de croissance du marché de l’analyse des soins de santé 2021, aperçu du produit, segmentation et étude prévisionnelle jusqu’en 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de l’analyse des soins de santé. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché de Healthcare Analytics présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Partie intégrante du système de santé numérique, l’analyse des soins de santé fournit des services de gestion de la santé améliorés à l’aide de l’informatique et d’outils de communication efficaces. Il contribue à augmenter l’efficacité du diagnostic et du traitement. La demande croissante de services de santé en raison de la pandémie de COVID-19 stimule le marché. Certains des acteurs clés incluent des start-ups nationales telles que Qure.ai, Niramai Health Analytix Pvt. Ltd., SigTuple Technologies Pvt. Ltd., et Tricog Health India Pvt. Ltd. Des entreprises privées étrangères comme IBM India Pvt. Ltd. et Microsoft Corporation India Pvt. Ltd. opèrent également sur le marché.

Aperçu du marché :

Le marché de l’analyse des soins de santé était évalué à 19.85 milliards INR en 2020. Il devrait atteindre 87.26 milliards INR d’ici 2026, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 28.74 % au cours de la période 2021-2026. Les entreprises locales et mondiales développent des solutions analytiques pour les soins de santé. La montée en flèche de l’adoption de ces solutions propulse la croissance du marché. Le gouvernement, les prestataires de soins de santé et les sociétés pharmaceutiques sont les principaux utilisateurs finaux. L’analyse des données médicales devrait réduire le taux de mortalité des patients en utilisant des outils ciblés pour le diagnostic et la planification des procédures de traitement appropriées.

Cas d’utilisation de l’analytique dans le domaine de la santé :

Les prestataires de soins de santé et les pharmacies utilisent l’analytique à diverses fins telles que la formation, la recherche, la détection, le diagnostic et le traitement des maladies. Ces applications sont réalisées à l’aide de trois types d’analyses descriptives, prédictives et prescriptives. L’analyse descriptive est utilisée pour déterminer les niveaux de contagion du COVID-19 en examinant le taux de résultats de test positifs dans une population spécifique.

Analyse d’impact COVID-19 :

À la suite de la pandémie, les prestataires de soins de santé, les professionnels et les chercheurs utilisent l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour suivre, contenir et acquérir une compréhension globale de COVID-19. L’IA est utilisée pour prédire la gravité de la maladie et identifier les populations à risque. Il est également utilisé pour détecter la température corporelle, la recherche des contacts et une enquête plus approfondie via des applications mobiles pour déterminer les niveaux d’infection. Les analyses aident également à surveiller efficacement les violations des protocoles COVID-19 et à imposer la distanciation sociale. Les données recueillies à l’aide d’analyses provenant de diverses sources aident à prédire les tendances futures de la propagation de la maladie et du taux d’infection, à comprendre les situations existantes et à prendre plusieurs décisions médicales pour contrôler la pandémie.

