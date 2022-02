Facteurs d’accélération de la croissance du mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent avec des opportunités futures

Dans cette industrie en pleine révolution, l’étude de marché ou la recherche secondaire est le meilleur moyen de collecter rapidement des informations et ici, ce rapport d’étude de marché joue un rôle essentiel. Ce rapport d’étude de marché aide à rester à jour sur l’ensemble du marché et met également en lumière une vision holistique du marché. Avec ce rapport de marché, des informations et des réalités de cette industrie peuvent être acquises, ce qui aide à maintenir l’entreprise sur la bonne voie. Ce rapport de marché effectue des estimations sur l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités clés, les défis, les risques du marché, les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter.

Les évaluations des variations de la valeur du TCAC pour les périodes de prévision spécifiques, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles sont mesurées dans ce rapport. L’analyse et la discussion des principales tendances de l’industrie, de la taille du marché, du volume des ventes et de la part de marché sont également décrites dans ce rapport de marché. Deux des techniques les plus largement utilisées, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été appliquées dans l’ensemble du rapport lors de sa préparation. Ce rapport d’étude de marché est une excellente ressource qui met à disposition les détails techniques et financiers actuels et à venir de cette industrie pour une certaine période de prévision. Pour conférer une qualité suprême à ce rapport, les efforts inébranlables de chercheurs et d’analystes enthousiastes, dynamiques et compétents ont été utilisés.

Le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 14,3 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 8 352,26 USD millions d’ici 2028.

Obtenez un exemple de rapport (comprenant un PDF de 350 pages, des graphiques, des graphiques d’informations et des chiffres) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-anti-money-laundering-market

Les acteurs clés présentés dans le rapport comprennent

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent sont Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE Systems Ltd, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide, Inc., Fiserv, Inc., Cognizant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Headquarters SA, Intel Corporation, IBM Corporation, Oracle Corporation, Accenture, SAP SE et entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le rapport sur le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent propose les points suivants:

** Évaluations de la part de marché de la lutte contre le blanchiment d’argent pour les segments régionaux et nationaux

** Analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie

** Recommandations stratégiques du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent pour les nouveaux entrants.

** Prévisions du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent pour les années futures de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés.

** Tendances du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations).

** Les perspectives concurrentielles cartographient les principales tendances communes de l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent.

** Profil de l’entreprise avec ses stratégies détaillées, ses finances et ses développements récents

Le rapport fournit les tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques de l’industrie de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Des recommandations stratégiques dans des segments d’activité clés ont soutenu les estimations du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Le rapport couvre la description détaillée de l’associé en soins infirmiers, la situation concurrentielle, le large portefeuille de produits des principaux fournisseurs et la stratégie commerciale adoptée par les concurrents en conjonction avec leur analyse SWOT, leurs revenus, leurs ventes et l’analyse des 5 forces de Porter.

Segmentation clé du marché

Sur la base de l’offre, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en solutions et services. En 2021, la solution détenait une plus grande part de marché car les logiciels AML fournis par les entreprises se présentent sous la forme de solutions telles que des logiciels.

Sur la base de la fonction, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en gestion de la conformité, déclaration des transactions en devises, gestion de l’identité des clients, surveillance des transactions. En 2021, la gestion de la conformité détenait une plus grande part du marché, car la gestion de la conformité est le fondement de base du programme AML grâce auquel les banques et les institutions financières sont en mesure de surveiller les transactions, l’identité des clients et les transactions en devises, c’est pourquoi la gestion de la conformité domine en fonction segment.

Sur la base du déploiement, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en cloud et sur site. En 2021, le cloud détenait une plus grande part du marché car il offre une plus grande évolutivité car vous ne payez que pour ce que vous utilisez et pouvez facilement évoluer pour répondre à la demande et réduire également les coûts.

Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. En 2021, les grandes entreprises détenaient la plus grande part du marché, car les grandes entreprises sont équipées de logiciels AML tels que les institutions financières pour la gestion de la conformité.

En ce qui concerne l’utilisation finale, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en banques et institutions financières, assureurs, jeux et paris, gouvernement, autres. En 2021, les banques et les institutions financières détenaient une plus grande part du marché car les banques et les institutions financières sont plus sensibles au blanchiment d’argent et utilisent de nombreux logiciels pour la lutte contre le blanchiment d’argent et la gestion de la conformité, la surveillance des transactions et bien d’autres.

En savoir plus sur l’étude | Visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-anti-money-laundering-market

Raisons d’acheter le rapport :

** Améliorez vos ressources d’études de marché avec ce rapport complet et précis sur le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent

** Obtenez une compréhension complète des scénarios généraux du marché et des situations futures du marché pour vous préparer à relever les défis et à assurer une forte croissance

** Le rapport propose une recherche approfondie et diverses tendances du marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent

** Il fournit une analyse détaillée de l’évolution des tendances du marché, des technologies actuelles et futures utilisées et des diverses stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent.

** Il propose des recommandations et des conseils aux nouveaux entrants sur le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent et guide soigneusement les acteurs établis pour une croissance future du marché

** Outre les avancées technologiques les plus en vogue sur le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent, il met en lumière les plans des acteurs dominants du secteur

Faits saillants suivants les facteurs clés du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent:

Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

Stratégie d’entreprise – Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise

Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services – Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire

Cliquez pour afficher la table des matières du rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-anti-money-laundering-market

Parcourir les rapports de tendances par DBMR

Système de contrôle climatique pour le marché des véhicules utilitaires

Marché des serveurs vidéo

Marché vidéo volumétrique

Marché des transports publics par bus

Marché de l’infodivertissement pour véhicules TCU

Marché des fournisseurs de services d’ingénierie automobile

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Notre couverture des industries comprend

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com