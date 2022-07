Facteurs d’accélération de la croissance du marché de l’analyse sportive avec des opportunités futures d’ici 2029 | Les principaux acteurs sont IBM, Sportradar, Saint-Gall, Suisse, SAP

Ce rapport sur le marché comprend des données importantes ainsi que des prévisions futures et une analyse détaillée aux niveaux mondial et régional. Les estimations concernant la hausse ou la baisse de la valeur du TCAC pour une période de prévision spécifique, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles sont évaluées dans ce rapport. Une méthode de recherche transparente a été réalisée avec les bons outils et techniques pour rendre ce rapport d’étude de marché de classe mondiale. Pour rendre ce rapport de qualité suprême, les efforts constants d’une dynamique enthousiaste, innovatrice et de chercheurs et d’analystes qualifiés ont été utilisés. Les estimations des valeurs du TCAC sont également fournies dans ce rapport, ce qui aide les entreprises à décider de la valeur de l’investissement sur la période.

L’analyse concurrentielle menée dans ce rapport met en lumière les mouvements des principaux acteurs de cette industrie, tels que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions récentes. Ce rapport d’étude de marché est une excellente ressource fournissant des détails techniques et financiers actuels et à venir de cette industrie pour la période de prévision. L’adoption de ce rapport d’étude de marché joue un rôle essentiel pour la croissance de l’entreprise car elle favorise une meilleure prise de décision, améliore la génération de revenus, donne la priorité aux objectifs du marché et se traduit par des activités rentables. Les exigences de cette industrie ont été comprises au maximum pour les doter du meilleur rapport d’étude de marché.

Le marché de l’analyse sportive devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 43,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 14 228,89 millions USD d’ici 2029. La demande croissante d’accès aux données en temps réel est l’un des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché.

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont IBM, Sportradar, Saint-Gall, Suisse, Synergy Sports, DataArt, SAP, TABLEAU SOFTWARE, LLC, A SALESFORCE COMPANY, Oracle, SAS Institute Inc., HCL Technologies Limited, GlobalStep, LLC, TruMedia Networks, Inc., ICEBERG Sports Analytics, Opta, Stats Perform, Experfy, Inc., Catapult Group International Ltd, orreco, Zebra Technologies Corp., Exasol et Qualitas Global, entre autres.

Par exemple,

En janvier 2021, GlobalStep, LLC a annoncé l’expansion de sa communauté de jeux en réponse à la demande croissante pour ses services technologiques à Montréal. L’entreprise a amélioré son activité d’impression mondiale grâce à l’expansion qui a amélioré l’image de marque de l’entreprise.

En juin 2019, HCL Technologies Limited a conclu un partenariat avec Cricket Australia pour la technologie numérique qui offre une expérience numérique immersive aux fans de cricket, joueurs, partenaires, employés et bénévoles à travers le pays et dans le monde, grâce aux offres numériques de CA. Le partenariat a renforcé le modèle de modèles commerciaux améliorant la position mondiale de l’entreprise.

Points couverts dans le rapport :

Les points abordés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché impliqués sur le marché tels que les fabricants, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d’équipements, les utilisateurs finaux, les commerçants, les distributeurs, etc.

Le profil complet des entreprises est mentionné. Et la taille du marché, la capacité, la production, le prix, les revenus, les coûts, le brut, la marge brute, le volume des ventes, les revenus des ventes, la consommation, le taux de croissance, l’importation, l’exportation, l’approvisionnement, les stratégies futures et les développements technologiques qu’ils réalisent sont également inclus dans le rapport.

Les facteurs de croissance du marché du marché sont discutés en détail dans lesquels les différents utilisateurs finaux du marché sont expliqués en détail.

Une analyse complète sera fournie couvrant les points suivants dans le rapport :

Résumé exécutif du marché

Portée du rapport Sports Analytics

Principales conclusions et recommandations

Opportunités de croissance et d’investissement

Analyse de la chaîne de valeur du marché de l’analyse sportive / analyse de la chaîne d’approvisionnement

Proposition d’investissement attrayante pour le marché de l’analyse du sport

Paysage concurrentiel et analyse SWOT

Perspectives de segmentation du marché de l’analyse sportive

Perspectives régionales

Profils d’entreprise des acteurs clés

Qui bénéficiera de ce rapport ?

L’objectif principal du Global Sports Analytics Market est de fournir aux investisseurs de l’industrie, aux sociétés de capital-investissement, aux chefs d’entreprise et aux parties prenantes des informations complètes pour les aider à prendre des décisions stratégiques éclairées associées aux chances sur le marché des ferme-portes dissimulés à travers le monde.

En quoi le rapport sur le marché de l’analyse sportive serait-il bénéfique?

– Quiconque est directement ou indirectement connecté à la chaîne de valeur de l’industrie de l’analyse sportive et doit avoir un savoir-faire sur les tendances du marché.

– Les spécialistes du marketing et les agences faisant leur diligence raisonnable.

– Analystes et fournisseurs à la recherche d’informations sur le marché de l’industrie de l’analyse sportive.

– Concurrence qui souhaite se corréler et se comparer à la position et au classement du marché dans le scénario actuel.

Segmentation clé du marché :

Sur la base du type, le marché mondial de l’analyse sportive a été segmenté en logiciels et services. En 2022, le segment des logiciels représentait la plus grande part de marché en raison de l’adoption croissante des logiciels / plates-formes d’analyse sportive peut être largement attribuée à la préférence croissante pour les solutions logicielles basées sur le cloud.

Sur la base du type de sport, le marché mondial de l’analyse sportive est segmenté en sports d’équipe et sports individuels. En 2022, le segment des sports d’équipe domine le marché de l’analyse sportive car les ligues sont les principaux utilisateurs de solutions d’analyse sportive, les ligues de football, de baseball et de basket-ball ont le taux d’adoption le plus élevé de ces solutions, en particulier pour la sélection des joueurs.

Sur la base de l’application, le marché mondial de l’analyse sportive est segmenté en évaluation des joueurs et des équipes, analyse des performances, évaluation de la santé, engagement des fans, gestion de la diffusion, analyse vidéo et autres. En 2022, le segment de l’évaluation des joueurs et des équipes domine en raison des progrès des technologies telles que les mégadonnées pour obtenir des données sportives scientifiques fournies dans un format facile à comprendre qui offre aux entraîneurs, aux individus, aux écoles, aux équipes et aux organisations sportives la possibilité de prendre des décisions éclairées. et améliorer les performances globales.

Sur la base du mode de déploiement, le marché de l’analyse sportive est segmenté en sur site et dans le cloud. En 2022, le segment du cloud domine en raison de la demande croissante de données structurées et visualisées sur le marché, ce qui contribuera à augmenter la demande de modèle de déploiement basé sur le cloud.

Sur la base du mode d’organisation, le marché mondial de l’analyse sportive est segmenté en grandes entreprises et PME. En 2022, le segment des grandes entreprises domine le marché de l’analyse sportive en raison de la large utilisation de l’analyse dans les grandes entreprises pour améliorer les performances commerciales de l’organisation afin qu’elle fonctionne efficacement. L’émergence des technologies d’IA et de ML augmente encore la croissance du marché.

Sur la base du type d’analyse, le marché mondial de l’analyse sportive est segmenté en terrain et hors terrain. En 2022, le segment sur le terrain domine le marché de l’analyse sportive en raison de l’utilisation croissante de solutions analytiques dans les jeux de plein air tels que le football, le baseball, le basket-ball, le hockey et le cricket, entre autres, et l’utilisation d’outils analytiques dans le sport fournit une quantité suffisante de données liées aux performances et à la condition physique du joueur, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

L’examen couvre les principales régions géographiques de l’ensemble du marché, rejoint:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie), Asie du Sud Amérique (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

