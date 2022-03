Facteurs clés du marché des systèmes robotiques médicaux pour la croissance et les opportunités éclairés par le nouveau rapport 2022-2029 | iRobot, Renishaw, chirurgie intuitive

Synopsis du marché mondial des systèmes robotiques médicaux:

Le rapport d’analyse du marché des systèmes robotiques médicaux donne une idée claire des différents segments sur lesquels on s’appuie pour observer le développement commercial le plus rapide au milieu du cadre de prévision estimé. Ce rapport indique une étude professionnelle et globale du marché qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. Avec l’année de référence particulière et l’année historique, des estimations et des calculs précis sont effectués dans ce rapport d’activité. Le rapport universel sur le marché des systèmes robotiques médicaux affiche une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde.

Le rapport à grande échelle sur le marché des systèmes robotiques médicaux a été formulé en gardant à l’esprit tous les aspects essentiels de l’étude de marché qui met simplement l’accent sur le paysage du marché. Le pourcentage de fluctuation de la valeur CAGR pour le marché, au cours de la période de prévision 2022-2029, peut également être obtenu avec ce rapport de marché. La portée d’un excellent rapport d’étude de marché peut être décrite en termes de recherche sur l’industrie, d’informations sur les clients, de taille et de prévisions du marché, d’analyse de la concurrence, de stratégie d’entrée sur le marché, de tendances des prix, de tendances en matière de durabilité, de tendances en matière d’innovation, d’évolution technologique et d’évaluation des canaux de distribution. Un dévouement total, un engagement, une résilience accompagnés d’approches intégrées sont hautement considérés pour structurer un rapport d’étude de marché complet sur les systèmes robotiques médicaux.

Le marché mondial des systèmes robotiques médicaux devrait atteindre 34,91 milliards USD d’ici 2029 avec un TCAC de 17,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les systèmes robotiques médicaux font référence à des systèmes avancés qui utilisent la robotique et l’automatisation pour des chirurgies sans faille. Ils pourraient être vus dans les neurochirurgies, les urgences, les chirurgies à plus petite échelle, la radiologie et les prothèses. Plusieurs types de systèmes robotiques médicaux sont disponibles spécifiquement conçus pour des exigences ou des besoins particuliers. Ces systèmes assistent les chirurgies tout en améliorant les résultats des chirurgies complexes, en réduisant les blessures des patients et la durée de séjour dans les hôpitaux.

Les facteurs clés importants qui plongent la croissance du marché mondial des systèmes robotiques médicaux sont l’augmentation du développement technologique dans les systèmes médicaux avancés tels que l’imagerie 3D, la navigation à distance, les enregistreurs de données et l’analyse de données, les caméras microscopiques chirurgicales HD, le système de contrôle de cathéter robotique ( CCS), capteurs de mouvement et autres, augmentation de la demande de chirurgies laparoscopiques précises chez les personnes et augmentation du taux d’adoption des systèmes robotiques médicaux parmi les professionnels de la santé dans le monde. En outre, le nombre croissant de cas de traumatismes, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation du besoin d’interventions chirurgicales dans la population gériatrique affectent positivement le marché des systèmes robotiques médicaux. Par ailleurs,

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché des systèmes robotiques médicaux en raison du nombre plus élevé de patients adoptant une chirurgie mini-invasive, de l’augmentation des dépenses de santé et de l’augmentation de la demande de robots médicaux du secteur de la santé. L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la pénétration des chirurgies non invasives, de la sensibilisation croissante aux technologies modernes et de l’amélioration des infrastructures de santé dans la région.

Principaux acteurs clés du marché mondial des systèmes robotiques médicaux :

1 Société iRobot

2 Société Medrobotics

3 Titan Médical

4 Hansen Technologies

5 Renishaw plc

6 Syndicate Room Ltd

7 Chirurgie intuitive

8 Medtronic

9 DENSO Robotique

10 Accuray Incorporé

11 Stryker

12 systèmes médicaux variés

13 Stéréotaxie

14 ex bioniques

15 CYBERDYNE INC

16 BIONIQUE

17 Smith + neveu

18 chambres Biomet

19 Omnicell

20 ARxIUM

Segmentation globale du marché Système robotique médical :

Segmentation du produit :

1 robots chirurgicaux (robots chirurgicaux orthopédiques, systèmes robotiques neurochirurgicaux, systèmes robotiques de laparoscopie et cathéters robotiques orientables)

2 robots de rééducation (robots d’assistance, prothèses, orthèses, robots thérapeutiques et systèmes robotiques exosquelettes)

3 robots de radiochirurgie non invasifs (système de radiochirurgie Truebeam Stx, système robotique Cyberknife Système de radiochirurgie et système de radiochirurgie Gamma Knife Perfexion)

4 robots hospitaliers et pharmaceutiques (robots de télémédecine, robots IV, robots de pharmacie et robots de transport de chariots)

5 systèmes robotiques d’intervention d’urgence (système robotique Ls-1 et système robotique Auto Pulse Plus)

Segmentation des applications :

1 Neurologie (Système chirurgical Pathfinder, Système chirurgical Neuromate et Système chirurgical Renaissance)

2 Orthopédie (Système chirurgical Iblock, Système chirurgical Robodoc, Système chirurgical Navio PFS, Système chirurgical Mako RIO et Système chirurgical Stanmore Sculptor)

3 Laparoscopie (Système de support d’endoscope à main levée, Da Système de chirurgie robotique Vinci et système chirurgical Telelap ALF-X)

4 Éducation spéciale

Segmentation des utilisateurs finaux :

1 Hôpitaux

2 Centres de chirurgie ambulatoire

3 Centres de réadaptation

4 Autres

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des systèmes robotiques médicaux comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur le système robotique médical, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché du système robotique médical, les principaux moteurs et contraintes

Marché mondial des systèmes robotiques médicaux : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des systèmes de robotique médicale par régions

5 Analyse du marché mondial des systèmes de robotique médicale par type

6 Analyse du marché mondial du système robotique médical par applications

7 Analyse du marché mondial des systèmes robotiques médicaux par utilisateur final

8 Key Companies Profiled

9 Global Medical Robotic System Market Manufacturers Cost Analysis

10 Marketing Channel, Distributors, and Customers

11 Market Dynamics

12 Global Medical Robotic System Market Forecasts 2022-2029

13 Research Findings and Conclusion

14 Methodology and Data Source

