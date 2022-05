Facteurs clés du marché des cultures cellulaires automatisées pour la croissance et les opportunités éclairés par un nouveau rapport 2022-2029 | BD, Sartorius, Danaher, Lonza

Synopsis du marché mondial des cultures cellulaires automatisées:

Les tendances de l'industrie, la proportion de croissance des principaux producteurs et l'analyse de la production sont les segments inclus dans le chapitre sur les tendances de croissance mondiales du rapport d'activité de Cultures cellulaires automatisées. Tout en étudiant la taille du marché par application, il couvre l'analyse de la consommation du marché par application, tandis que l'étude de la taille du marché par type comprend l'analyse de la valeur, de l'utilité du produit, du pourcentage de marché et de la part de marché de production par type.

Le chapitre Analyse de la chaîne de valeur du marché et du canal de vente de ce document de marché comprend des détails sur l'analyse du client, du distributeur, de la chaîne de valeur du marché et du canal de vente.

Le marché mondial des cultures cellulaires automatisées devrait croître avec un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les systèmes de culture cellulaire automatisée sont des instruments qui exécutent mécaniquement les étapes impliquées dans la croissance et le maintien d’une culture cellulaire. Utile dans tout laboratoire travaillant sur la biologie cellulaire, la signalisation cellulaire, l’expression de protéines ou la découverte de médicaments, un système de culture cellulaire automatisé permet de développer des cultures cellulaires tout en économisant du temps de travail et en réduisant les erreurs.

Certains des facteurs clés les plus importants qui stimulent la croissance du marché mondial des cultures cellulaires automatisées sont la demande croissante de technologie de culture cellulaire dans la production de vaccins et la large acceptation des techniques de culture cellulaire dans diverses applications.

Segmentation globale du marché Cultures cellulaires automatisées :

Sur la base du produit, le marché mondial des cultures cellulaires automatisées est segmenté en consommables et instruments.

Sur la base du type, le marché mondial des cultures cellulaires automatisées est segmenté en cultures de lignées cellulaires infinies et en cultures de lignées cellulaires finies.

Sur la base de l’application, le marché mondial des cultures cellulaires automatisées est segmenté en développement de médicaments, recherche sur les cellules souches, médecine régénérative, recherche sur le cancer, vaccins et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des cultures cellulaires automatisées est segmenté en sociétés de biotechnologie, organismes de recherche, instituts de recherche universitaires et autres.

Analyse régionale, le segment des consommables dans la région nord-américaine devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Les États-Unis dominent le pays avec une croissance dominante sur le marché nord-américain et dans le segment des consommables en raison des progrès rapides dans les domaines de produits biopharmaceutiques. La Chine domine le pays avec une croissance en tête sur le marché APAC et dans le segment des consommables en raison de l’augmentation de la productivité. Le segment des consommables en Allemagne domine le marché européen grâce au développement de nouvelles techniques de culture cellulaire tridimensionnelle pour le développement biopharmaceutique et la production de vaccins.

Principaux acteurs mondiaux :

BD Sartorius SA Danaher Lonza Nexcelom Bioscience LLC Laboratoires HiMedia Société de culture cellulaire, LLC Instruments avancés SOCIÉTÉ SHIBUYA NanoEntek America, Inc FUJIFILM Holdings America Corporation Hitachi, Ltd Kawasaki Heavy Industries, Ltd Sphère Fluidique Limitée Prospérer Bioscience, Inc CellGenix GmbH ChemoMetec Thermo Fisher Scientific Inc. Référence scientifique, Inc Biotron Santé

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des cultures cellulaires automatisées, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les cultures cellulaires automatisées, y compris les produits, les ventes / revenus et Position sur le marché

6 Cultures cellulaires automatisées Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des cultures cellulaires automatisées : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des cultures cellulaires automatisées par régions

5 Analyse du marché mondial des cultures cellulaires automatisées par type

6 Analyse du marché mondial des cultures cellulaires automatisées par applications

7 Analyse du marché mondial des cultures cellulaires automatisées par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des cultures cellulaires automatisées

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des cultures cellulaires automatisées 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

