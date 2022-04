Facteurs clés du marché de l’eau en bouteille, perspectives commerciales, tendances et prévisions 2028 CG Roxane, LLC, Icelandic Glacial., Vichy Catalan Corporation, Bebidas SA, SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED

Le marché de l’eau en bouteille devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé de la consommation d’eau en bouteille stimule le marché de l’eau en bouteille. L’eau en bouteille est de l’eau potable conditionnée, par exemple de l’eau minérale, de l’eau distillée, de l’eau des murs ou de l’eau de source. Il peut ou non être gazéifié et est disponible en différentes tailles allant des petites bouteilles à portion individuelle aux bouteilles plus grandes.

L’augmentation des dépenses par habitant et l’urbanisation rapide sont un facteur vital qui accélère la croissance du marché, sensibilise également les consommateurs aux avantages pour la santé de la consommation d’eau en bouteille, augmente le nombre de consommateurs soucieux de leur santé, augmente l’incidence des maladies causées par la consommation d’eau contaminée, la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages pour la santé de la préférence pour l’eau en bouteille, l’augmentation de la demande d’une forte population et la gestion inefficace de l’approvisionnement en eau dans certaines zones résidentielles sont les principaux facteurs, entre autres, qui stimulent le marché de l’eau en bouteille. De plus, l’augmentation des activités de recherche et développement et la modernisation croissante des nouveaux produits proposés sur le marché créeront davantage de nouvelles opportunités pour le marché de l’eau en bouteille au cours de la période de prévision 2021-2028. Cependant,

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’eau en bouteille sont CG Roxane, LLC, Icelandic Glacial., Vichy Catalan Corporation, Bebidas SA, SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED, Mountain Valley Spring Company, The Coca-Cola Company, PepsiCo, Danone, Nestle Waters. , Hangzhou Wahaha Group., Sunny Delight Beverages Company, Balance Trading Company, VOSS WATER, FIJI Water Company LLC et AJE. autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché de l’eau en bouteille fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’eau en bouteille, contactez l’étude de marché Data Bridge pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché de l’eau en bouteille et taille du marché

Le marché de l’eau en bouteille est segmenté en fonction du type, de la catégorie et du canal de distribution. La croissance parmi les différents segments aide à une meilleure analyse de la croissance et des stratégies pour une meilleure vision du marché.

Sur la base du type, le marché de l’eau en bouteille est segmenté en eau purifiée, eau minérale et eau pétillante/gazéifiée.

Sur la base de la catégorie, le marché de l’eau en bouteille est segmenté en nature et aromatisé.

Le marché de l’eau en bouteille est également segmenté sur la base du canal de distribution en magasin et hors magasin.

Marché de l’ eau en bouteille : l’analyse régionale comprend :

Le marché de l’eau en bouteille est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, catégorie et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le marché de l’eau en bouteille sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, le Japon. , Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud comme une partie de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

