Facteurs clés du marché de l’assurance pour animaux de compagnie pour la croissance et les opportunités éclairés par le nouveau rapport 2022-2029 | Allianz, National, Pethealth, PetFirst

Synopsis du marché mondial de l’assurance pour animaux de compagnie:

Le rapport d’enquête sur le marché de l’assurance pour animaux de compagnie a été préparé avec une belle combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le chapitre sur la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Pour effectuer cette étude de marché, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les entreprises peuvent sûrement anticiper la réduction des risques et des échecs grâce au rapport d’étude gagnant sur le marché de l’assurance pour animaux de compagnie.

Le rapport fiable sur le marché de l’assurance pour animaux de compagnie explique une description détaillée, un scénario concurrentiel, un large portefeuille de produits des principaux fournisseurs et leurs stratégies commerciales à l’aide de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces du porteur. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués spécifiquement dans le rapport. Les statistiques sont indiquées sous forme graphique dans le rapport pour une compréhension claire des faits et des chiffres. Le rapport implique une variété d’étapes pour la collecte, l’enregistrement et l’analyse des données. Le rapport convaincant sur le marché de l’assurance pour animaux de compagnie évalue le marché potentiel pour l’introduction d’un nouveau produit sur le marché.

Le marché mondial de l’assurance pour animaux de compagnie devrait atteindre 11,62 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 14,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’assurance pour animaux de compagnie sont les préférences croissantes en matière d’humanisation des animaux de compagnie et la demande croissante de produits de toilettage et de soins pour animaux de compagnie, l’augmentation du volume d’animaux de compagnie, l’augmentation des avantages pour la santé de la possession d’un animal de compagnie, la demande croissante d’assurance innovante pour animaux de compagnie le long de avec la hausse des coûts des services vétérinaires.

Segmentation globale du marché de l’assurance pour animaux de compagnie :

Sur la base du type de produit, le marché de l’assurance pour animaux de compagnie est segmenté en assurance pour animaux de compagnie sans couverture à vie, assurance pour animaux de compagnie à vie et assurance pour animaux de compagnie uniquement en cas d’accident.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’assurance pour animaux de compagnie est segmenté en agence, courtier, bancassurance et écriture directe.

Sur la base du type d’animal, le marché de l’assurance pour animaux de compagnie est segmenté en chiens, chats, chevaux et autres.

Au niveau régional, l’Europe domine le marché de l’assurance pour animaux de compagnie en raison de la prévalence de diverses entreprises ainsi que de polices d’assurance favorables, tandis que l’APAC devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2029 en raison de l’adoption croissante des animaux de compagnie et de la croissance de économie.

Principaux acteurs clés sur le marché mondial de l’assurance pour animaux de compagnie :

Allianz Insurance plc

À l’échelle nationale

Trupanion

Compagnie d’assurance incendie des États-Unis

Santé des animaux inc.

PetFirst

Groupe d’assurance moderne américain

RSA

Royaume-Uni Assurance Limitée

Agria Assurance Animaux SA

Assurance maladie pour animaux de compagnie Petsecure

PetSure (Australie) Pty Ltd

Figo Pet Insurance LLC

Assurance pour animaux de compagnie Healthy Paws

Hollard

Plan unique

L’Oriental Insurance Company Ltd

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché de l’assurance pour animaux de compagnie comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur l’assurance pour animaux de compagnie, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de l’assurance pour animaux de compagnie, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial de l’assurance pour animaux de compagnie : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de l’assurance pour animaux de compagnie par régions

5 Analyse du marché mondial de l’assurance pour animaux de compagnie par type

6 Analyse du marché mondial de l’assurance pour animaux de compagnie par applications

7 Analyse du marché mondial de l’assurance pour animaux de compagnie par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de l’assurance pour animaux de compagnie

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de l’assurance pour animaux de compagnie 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

