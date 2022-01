Facteurs clés du marché de la gestion du cycle de revenus pour la croissance et les opportunités éclairés par le nouveau rapport 2022-2029 | GE, CareCloud, Allscripts, Cerner

Présentation du marché mondial de la gestion du cycle des revenus :

En utilisant le meilleur marché de la gestion du cycle de revenusrapport d’enquête, il devient facile de mieux situer l’entreprise sur le marché en appliquant les connaissances acquises grâce à la recherche marketing pour développer une veille concurrentielle, et formuler et maintenir des stratégies commerciales génératrices de revenus. Le rapport a soigneusement compilé les informations pertinentes pour l’entreprise afin que les entreprises puissent se concentrer sur les segments de marché appropriés et se préparer aux évolutions et fluctuations futures du marché. Avec ce rapport marketing, les clients peuvent recevoir des éclaircissements sur les initiatives commerciales qui incluent des recherches exclusives sur les entreprises, des données sur les consommateurs et des stratégies supérieures axées sur les données. Le meilleur rapport d’étude de marché sur la gestion du cycle des revenus aide à éviter les risques de marché et d’investissement qui peuvent cartographier et profiler de manière exhaustive les concurrents ainsi que l’environnement macroéconomique.

Le modèle des cinq forces de Porter a été utilisé dans le rapport cohérent sur le marché de la gestion du cycle des revenus pour comprendre le secteur en analysant cinq critères différents et le niveau de puissance, de menace ou de rivalité dans chaque domaine. Ces cinq mesures comprennent la rivalité concurrentielle, la menace de nouveaux entrants, la menace de substitution, le pouvoir de l’acheteur, le pouvoir du fournisseur. D’autre part, l’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) a été utilisée pour examiner les forces, les faiblesses et les opportunités et menaces externes au sein du marché. L’analyse SWOT met en évidence les domaines d’opportunités directs sur lesquels l’entreprise peut continuer, se développer, se concentrer et s’efforcer de surmonter.

Le marché mondial de la gestion du cycle des revenus devrait croître à un TCAC de 13,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 96,63 milliards USD d’ici 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la gestion de toutes les opérations administratives et cliniques qui contribuent au service aux patients ajoute directement ou indirectement aux revenus afin de maximiser les profits est connue sous le nom de gestion du cycle des revenus. En traitant les réclamations, le processus RCM permet aux prestataires de santé de maximiser leurs revenus. L’enregistrement des patients, le codage médical, l’éligibilité et la vérification de l’assurance, la gestion des paiements et des AR et le traitement des réclamations sont toutes des procédures qui relèvent de la gestion du cycle des revenus. Les patients, les entreprises de facturation, les prestataires de soins de santé et les payeurs d’assurance sont les quatre composants les plus importants du MCR.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la gestion du cycle des revenus sont l’augmentation des exigences réglementaires et des initiatives gouvernementales, les progrès technologiques dans la fabrication d’articles rentables.

Segmentation globale du marché de la gestion du cycle des revenus :

Sur la base du type de produit, le marché de la gestion du cycle de revenus est segmenté en RCM intégré et RCM autonome .

Sur la base de la fonction, le marché de la gestion du cycle de revenus est segmenté en gestion des réclamations et des refus, codage et facturation médicaux, dossier de santé électronique (DSE), amélioration de la documentation clinique (CDI), assurance et autres.

Sur la base du déploiement, le marché de la gestion du cycle de revenus est segmenté en Web, sur site et dans le cloud.

Sur la base du composant, le marché de la gestion du cycle de revenus est segmenté en logiciels et services.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la gestion du cycle de revenus est segmenté en hôpitaux, médecins généralistes, laboratoires et autres.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché de la gestion du cycle des revenus en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. L’APAC, d’autre part, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison des initiatives gouvernementales croissantes visant à améliorer la qualité des soins de santé et à l’augmentation des dépenses de santé dans cette région.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Care Cloud, Inc.

Allscripts Healthcare, LLC

Société Cerner

Solutions de santé de conifères, LLC

eClinicalWorks

Epic Systems Corporation

Experian Information Solutions, Inc.

GENERAL ELECTRIC

Solutions de soins de santé GeBBS

McKesson Corporation

Gestion NXGN, LLC

nThrive Revenue Systems, LLC

Quest Diagnostics Incorporé

Le Groupe SSI

