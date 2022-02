Facteur de marché du séquençage de nouvelle génération (NGS), principaux défis, opportunités, stratégies d’entrée sur le marché et

«L’ analyse du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) fournit un résumé de haut niveau de la classification, de la concurrence et des actions stratégiques prises ces dernières années. Pour un scénario mondial, le rapport sur le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) fournit des détails historiques, des prévisions futures et la taille du marché.

Ce rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Le rapport reconnaît et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. Le rapport présente également le paysage des fournisseurs et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs opérant sur le marché. En outre, le rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) passe également en revue les principaux acteurs, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Il a été assuré que le rapport sur le séquençage de nouvelle génération (NGS) donne aux clients des connaissances et des informations absolues sur le nouvel environnement réglementaire qui convient à leur organisation. Le rapport de marché le plus fin et le plus excellent n’est généré que si les principaux facteurs du marché font partie du rapport. De plus, ce rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) fournit également un profil stratégique des principaux acteurs de cette industrie, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Ce rapport d’étude de marché est une ressource pour obtenir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie.

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 17,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et est devrait atteindre 29 307,13 millions USD d’ici 2029. Le large portefeuille offert par les principaux acteurs et l’utilisation du NGS dans le développement de médicaments devraient servir de moteur à la croissance du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont :

Certaines des principales entreprises qui s’occupent du séquençage de nouvelle génération (NGS) sont Agilent Technologies, Inc., ThermoFisher Scientific, Inc., QIAGEN, Illumina, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Roche Sequencing (Une filiale de F. Hoffman La Roche), BGI (filiale du groupe BGI), Oxford Nanopore Technologies plc, MACROGEN CO., LTD., DNASTAR, Geneious, Partek, Incorporated, PerkinElmer Inc., Takara Bio Inc., bioMérieux SA, Pacific Biosciences of California, Inc., GENEWIZ, 10x Genomics, New England Biolabs, Hamilton Company, entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La recherche répond aux questions clés suivantes :

Quel est le marché potentiel du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Quel groupe de produits sera le plus rentable ?

Dans les années à venir, quel marché régional s’imposera comme leader ?

Quelle catégorie d’applications devrait se développer le plus ?

Quelles opportunités de développement voyez-vous dans le secteur du séquençage de nouvelle génération (NGS) dans les prochaines années ?

Quels sont les obstacles potentiels les plus importants auxquels le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) pourrait être confronté?

Qui sont les principaux fabricants de séquençage de nouvelle génération (NGS) ?

Quelles sont les principales tendances du marché qui affectent favorablement la croissance ?

Segmentation clé du marché :

Sur la base du produit, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en instruments, consommables et services. En 2022, le segment des instruments devrait dominer le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS), car les instruments sont le composant majeur des procédures de séquençage de nouvelle génération.

Sur la base des applications, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en diagnostic, découverte de médicaments, découverte de biomarqueurs, médecine de précision, agriculture et recherche animale. En 2022, le segment du diagnostic devrait dominer le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) en raison du fait que les laboratoires cliniques ont de plus en plus adopté le NGS pour le diagnostic de routine, car il a le potentiel de fournir des résultats de test précis et de fournir un excellent régime de traitement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. En 2022, les centres de recherche et les instituts universitaires et gouvernementaux devraient dominer le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS), car la recherche liée au séquençage de nouvelle génération pour les maladies chroniques et la médecine personnalisée est principalement menée par ces instituts, ce qui stimule la croissance du segment.

Grandes Régions :

Géographiquement, ce rapport est divisé en plusieurs régions clés, avec des ventes (MT), des revenus (millions USD), des parts de marché et un taux de croissance pour ces régions, couvrant

**Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

**Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et Reste de l’Europe)

**Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

** Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

** Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

