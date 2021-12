Fabrication, recherches, développements et portée future du marché des tests prénatals non invasifs jusqu’en 2028

This research report will give you in-depth insights into the non-invasive prenatal testing market and it will also aid you in strategic decision making. The final research document is a comprehensive 150-page document. All of our reports are typically purchased across industries by executives, managers, senior executives, strategy people, directors, vice presidents, CXOs, etc. and help them to understand market trends and analysis, competition, industry landscape, market size, market revenue, forecast, COVID-19 impact analysis, SWOT analysis, etc.

The non-invasive prenatal test is a new genetic process that examines cell-free DNA present in the mother’s blood serum for the detection of common fetal aneuploidies.

The non-invasive prenatal testing market is expected to grow in the forecast, owing to factors such as increasing reimbursements for NIPT industry, increasing shift from invasive to non-invasive methods, growing risk of chromosomal abnormalities in patients. babies, the launch and development of advanced and new technologies and increasing maternal age. Nonetheless, the lack of trained professionals and strict regulatory guidelines are expected to hamper the growth of the market during the forecast period.

The main players presented in this study include:

Ge Healthcare

Koninklijke Philips N.V

Illumina, Inc

Thermo Fisher Scientific, Inc

F. Hoffman-La Roche Ltd

Pacific Biosciences of California, Inc

Perkinelmer, Inc

Qiagen N.V

Agilent Technologies, Inc BGI



La recherche de pointe sur le marché des tests prénatals non invasifs, qui est une analyse détaillée de l'espace commercial, y compris les tendances actuelles du marché, le contexte concurrentiel et la taille du marché. Encercler un ou plusieurs paramètres parmi l'analyse du produit, le potentiel d'application et les stratégies de croissance mondiales et régionales.

Parlant de ce rapport de recherche en particulier, il comprend :

Parlant de ce rapport de recherche en particulier, il comprend :

Cinq grandes régions (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud et centrale)

Informations sur le marché pendant 10 ans (2018 et 2019 – années historiques, 2020 – année de référence et période de prévision 2021-2028)

Dynamiques clés de l’industrie, y compris les facteurs qui stimulent le marché, la dissuasion dominante, les opportunités potentielles ainsi que les tendances futures.

Dix profils d’entreprise (il ne s’agit pas seulement d’acteurs majeurs, mais d’un mélange d’acteurs leaders et émergents, de perturbateurs du marché, d’acteurs de marché de niche, etc.)

Segmentation du marché des tests prénatals non invasifs :

Le marché mondial des tests prénatals non invasifs est segmenté en fonction du produit, de la méthode, de l’application et de l’utilisateur final. Sur la base du produit, le marché est segmenté en kits de dosage et réactifs, consommables, produits jetables, système de séquençage de nouvelle génération, instruments, instruments PCR, appareils à ultrasons, puces à ADN, etc. Sur la base de la méthode, le marché est segmenté en détection par ultrasons, ADN sans cellules dans les tests plasmatiques maternels, tests de dépistage biochimique, cellules fœtales dans les tests plasmatiques maternels. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en trisomie, syndrome de micro-délétion, autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en laboratoires de diagnostic et hôpitaux.

Analyse du paysage de l’industrie

Analyse de l’impact de COVID-19 sur ce marché aux niveaux mondial et régional.

Une évaluation approfondie des restrictions du marché incluses dans le rapport qui représente la différence par rapport aux moteurs du marché et donne la possibilité d’obtenir des informations et des développements stratégiques. L’étude de recherche a fusionné l’analyse de la croissance de différents aspects qui améliorent le scénario de croissance du marché. Il constitue les principaux moteurs, contraintes et tendances du marché qui transforment le marché de manière positive ou négative.

