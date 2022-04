Fabrication additive avec des poudres métalliques Taille du marché, tendances, analyse de la part des revenus, prévisions, 2028

Reports and Data a récemment publié un nouveau rapport sur les marchés mondiaux de la fabrication additive avec des poudres métalliques pour fournir des détails sur les activités en cours et à venir dans l’industrie de la fabrication additive avec des poudres métalliques. Le marché mondial devrait atteindre 65,70 milliards USD en 2028 contre 23,75 milliards USD en 2020 avec un TCAC de 13,6 %. Le rapport de recherche offre des informations détaillées sur la part de marché, la taille du marché, la croissance des revenus, les moteurs, les contraintes, les limites, les opportunités de croissance et les principales entreprises du marché.

Aperçu du marché:

Le marché des matériaux et des produits chimiques se développe rapidement en termes de revenus ces dernières années et au cours de la période de prévision en raison de demande croissante de matières premières et de produits chimiques pour diverses applications industrielles telles que le papier et la peinture, les aliments et les boissons, les soins de santé et les produits pharmaceutiques, la fabrication, la construction et l’agriculture. La croissance des revenus des marchés mondiaux de la fabrication additive avec des poudres métalliques est attribuée à des facteurs tels que l’industrialisation et l’urbanisation rapides, la sensibilisation croissante à l’énergie verte, l’inclinaison croissante vers les produits écologiques et biodégradables et la présence croissante des aliments emballés. En outre, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement, l’augmentation du revenu disponible et la demande croissante de produits tels que les savons, les détergents et les parfums à usage quotidien alimentent la croissance du marché.

Paysage concurrentiel :

Le rapport offre des informations précises sur chaque acteur du marché ainsi que la position mondiale, le plan d’expansion des activités, le contrat de licence, les investissements en recherche et développement et les plans d’expansion de la base de produits. Le marché mondial de la fabrication additive avec des poudres métalliques est extrêmement compétitif et comprend des opérations clés aux niveaux mondial et régional. Les grandes entreprises se concentrent sur le développement de nouvelles stratégies telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les collaborations et les lancements de nouveaux produits pour maintenir leur position sur le marché et améliorer leur base de produits.

Les 10 principales entreprises présentées dans le rapport incluent AP&C, 3D Systems, ATI Metals, AddUp Solutions (Fives/Michelin), Additive Industries, Alcoa/Arconic, Concept Laser, Arcam, Carpenter, EOS.

Perspectives des produits (volume, kilotonnes ; 2018-2028 et revenus, millions USD ; 2018-2028)

plastiques

métalliques

alliages

Perspectives de la technologie(Volume, kilotonnes ; 2018-2028 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

fusion sur lit de poudre à base de laser

Perspectives d’application de la poudre soufflée (volume, kilotonnes ; 2018-2028 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Aérospatiale

Automobile

Médical

Énergie et services publics

Pétrole et gaz

Merci d’avoir lu notre rapport de recherche. Nous offrons également la personnalisation du rapport selon la demande du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux adapté à vos besoins.

