Fabrication additive – Analyse des prévisions de marché 2022-2029 et opportunités à venir

Le rapport sur le marché de l’analyse de la fabrication additive couvre les opportunités mondiales et la part de l’industrie, la taille des acteurs clés, l’analyse de la concurrence et les prévisions régionales jusqu’en 2029. En raison de son investissement, des innovations essentielles et des nouvelles avancées technologiques, la fabrication additive sera un élément important du logiciel. industrie. économie. De plus, la demande a augmenté car les fabricants ont développé de meilleures versions de la fabrication additive. Tout le monde dans l’industrie a été sous pression pour suivre les nouveaux produits, ce qui a encore catalysé l’innovation.

L’analyse du marché de la fabrication additive comprend les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Des informations sur la taille du marché, une analyse approfondie, des informations sur la concurrence et la segmentation sont incluses. Sont également inclus la taille du marché, les tendances, la part, la croissance, les plans d’investissement, la structure des coûts et l’analyse des moteurs des explorateurs de rapports sur la fabrication additive.

Dans ce rapport, nous analysons les hauts et les bas du marché de la fabrication additive et ce à quoi nous pouvons nous attendre pour le reste de 2022. Agilité, évolutivité et automatisation seront les mots d’ordre de cette nouvelle ère de l’activité de fabrication additive, et ceux qui en disposent désormais capacités seront les gagnants. Toute stratégie pour augmenter la résilience, mais ce sera l’agilité qui assure la compétitivité et la capacité à s’adapter à l’imprévu. Les entreprises devront réévaluer où elles doivent être fortes et où elles doivent être flexibles pour y parvenir. Par conséquent, cette recherche offre un regard approfondi aux niveaux mondial et régional. Cette étude complète contient la présentation des moteurs, des contraintes, des opportunités, des facteurs de demande, de la taille du marché,

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la fabrication additive était évalué à 15,27 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 104,98 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 27,25 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029

Les acteurs de l’industrie répertoriés dans le rapport sont :

3D Systems, Inc. (États-Unis), Stratasys (États-Unis), ExOne (États-Unis), ENVISIONTEC US LLC (Allemagne), Materialise (Belgique), MCor Technologies Ltd. (Irlande), Biomedical Modeling Inc. (États-Unis), EOS Systems Inc. (États-Unis), Integer Holdings Corporation (États-Unis), Fathom Digital (États-Unis), Surgival (Espagne), SLM Solutions (Allemagne),

Métrique du rapport

L’année de référence considérée est 2021-2022.

Données historiques 2016 – 2021

Période de prévision 2022 – 2029

Perspective de la segmentation du marché mondial de la fabrication additive

par matière

(plastiques, métaux, céramiques), type de matériau (matériaux homogènes, matériaux hétérogènes), technologie (stéréolithographie, modélisation par dépôt fondu, frittage laser, autres technologies),

Utilisateur final

(Aéronautique et Défense, Automobile, Santé , Industrie, Autres utilisateurs finaux)

Le rapport propose des informations clés sur les différents segments de marché présentés afin de simplifier l’estimation du marché mondial de la fabrication additive. Ces segments de marché sont basés sur divers facteurs pertinents, notamment le type de produit ou de services de fabrication additive, les utilisateurs finaux ou les applications et les régions. Le rapport fournit également une analyse détaillée du potentiel régional du marché de la fabrication additive, y compris la différence des valeurs de production et des volumes de demande, la présence d’acteurs du marché, la croissance de chaque région au cours de la période de prévision donnée.

Régions géographiques :

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Voir la table des matières

Introduction au marché de la fabrication additive

1.1 Définition

1.2 Taxonomie

1.3 Portée de l’enquête

Résumé analytique

2.1. Principaux résultats par principaux segments

2.2 Principales stratégies des principaux acteurs

Aperçu du marché mondial de la fabrication additive

3.1. Dynamique du marché de la fabrication additive

3.1.1. contrôleurs

3.1.2. Opportunités

3.1.3 Restrictions

3.1.4 Défis

3.2 Analyse de l’impact de la COVID-19

3.3 Analyse d’impact du COVID-19 sur le marché mondial de la fabrication additive

3.4 Analyse PILON

3.5 Orbites d’opportunité

3.6 Carte d’intensité du fabricant

3.7 Ventes des principales entreprises en valeur et en volume

Présentation de base du rapport :

Le rapport est un document de recherche crucial pour son public cible, tel que les fabricants de fabrication additive, les fournisseurs et acheteurs de matières premières, les experts de l’industrie et d’autres autorités commerciales. Le rapport parle en gros d’une étude de marché qui aide à la définition, à la classification et aux détails statistiques des distributions de fabrication additive révélant le statut actuel et de destination de l’industrie ainsi que des valeurs de prévision secondaires. Le rapport décrit les principaux moteurs et contraintes affectant le marché ainsi que diverses tendances de l’industrie de la fabrication additive qui façonnent les chaînes d’approvisionnement et de distribution du marché. Le rapport sur la fabrication additive approfondit également la dynamique du marché couvrant les pays émergents et les marchés en croissance tout en présentant de nouvelles opportunités commerciales et de nouveaux défis pour les acteurs des marchés émergents ainsi que les principales nouvelles de l’industrie et les modèles commerciaux par région géographique mondiale.

Que découvrirez-vous dans le rapport sur le marché mondial de la fabrication additive ?

➤ Le rapport fournit une analyse statistique de l’état actuel et futur du marché mondial de la fabrication additive avec des prévisions jusqu’en 2029.

➤ Le dossier fournit une mine d’informations sur les fabricants, les fournisseurs et les acheteurs de tissu grège de fabrication additive avec leurs perspectives commerciales pour 2022-2029.

➤ Le rapport révèle les principaux moteurs, technologies et tendances qui façonneront le marché mondial de la fabrication additive dans un avenir proche.

➤ Le rapport a ajouté une segmentation exclusive du marché ventilée par type de produit, fabrication additive par l’utilisateur final et région.

➤ Les perspectives stratégiques sur la dynamique du marché de la fabrication additive, le processus de production actuel et les applications.

Personnalisation du rapport :

Data Bridge Market Research propose également des options de personnalisation pour personnaliser les rapports en fonction des besoins des clients. Ce rapport peut être personnalisé pour répondre à vos besoins de recherche. N’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui s’assurera que vous obteniez un rapport en fonction de vos besoins.

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir une section de chapitre individuelle ou une version de rapport de région telle que l’Amérique du Nord, l’Europe, la MEA ou l’Asie-Pacifique.

