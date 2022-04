Fabricants émergents du marché de l’immunothérapie contre le cancer, type, application, régions et prévisions jusqu’en 2027 | Amgen, Merck & Co, Janssen Global Services, LLC, etc.

Le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer devrait atteindre 153,03 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le marché de l’immunothérapie contre le cancer se développe à un rythme substantiel en raison de l’acceptation croissante et de l’inclinaison des patients envers les traitements avancés nouvellement inventés par rapport aux traitements conventionnels. Afin de rendre substantielles les maladies graves et chroniques comme le cancer, chaque année, les centres de recherche sur le cancer investissent une partie du montant dans leur R&D, ce qui alimente largement la croissance du marché.

Les principaux facteurs responsables de la croissance du marché de l’immunothérapie contre le cancer comprennent les progrès technologiques dans les thérapies de traitement, l’augmentation de l’incidence du cancer, l’augmentation du nombre de R&D pour le traitement du cancer et l’amélioration de l’efficacité de l’immunothérapie contre le cancer pour le traitement d’un large éventail de maladies telles que le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer de la peau et autres. Un grand facteur limitant du marché est le prix élevé de la procédure lente et à long terme, le traitement et la R&D coûteux, et les réglementations rigoureuses du gouvernement. En outre, les approbations de produits et le coût élevé du traitement devraient agir comme un facteur de restriction sur le marché mondial dans un proche avenir.

Les principaux acteurs analysés dans le rapport sont :

Bristol-Myers Squibb, Novartis International Ag, Celgene Corporation, Amgen Inc., Amgen Inc., Merck & Co. Inc., Janssen Global Services, LLC, Seattle Genetics Inc, Printegra, Gristone Oncology, Inc et Pfizer Inc., entre autres.

Quelquespoints saillants du rapport :

Les anticorps monoclonaux devraient détenir la plus grande part de marché en 2019. Cela est attribué au fait que les anticorps monoclonaux ont la plus grande classe de médicaments que les autres secteurs de l’immunothérapie contre le cancer.

Les hôpitaux et les cliniques ont dominé le marché de l’immunothérapie contre le cancer au cours de la période de prévision. La majorité des hôpitaux, en particulier dans le cas de l’immunothérapie anticancéreuse, se concentre sur le traitement des affections symptomatiques. Les hôpitaux et les cliniques fournissent des traitements de pointe qui exploitent le système immunitaire du patient pour lutter contre le cancer. Il s’agit notamment des vaccins contre le cancer, des thérapies cellulaires et d’autres médicaments expérimentaux.

Le marché nord-américain de l’immunothérapie contre le cancer devrait dominer le marché mondial. Les principaux facteurs moteurs de la croissance de ce marché sont l’augmentation du taux d’adoption de l’immunothérapie par rapport aux traitements conventionnels en raison de moindres effets secondaires et d’une plus grande efficacité de survie et d’une augmentation du taux de patients atteints de cancer.

L’immunothérapie du cancer par application inclut le cancer de la tête et du cou comme l’une des perspectives qui devraient alimenter la croissance du marché. Les principaux moteurs du marché sont l’augmentation de la diminution du mode de vie, qui comprend l’usage du tabac, l’augmentation de l’habitude de fumer et la recrudescence des infections causées par le virus du papillome humain (VPH), en particulier le VPH de type 16

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer sur la base de la technologie, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives technologiques ( Chiffre d’affaires, en milliards de dollars ; 2017-2027)

Anticorps monoclonaux

Vaccins

Inhibiteurs

Thérapies cellulaires

Modulateurs du système immunitaire

Transfert cellulaire adoptif

Cytokines

Autres

Perspectives d’application (Revenus, en milliards de dollars ; 2017-2027)

Cancer de la tête et du cou

Cancers du sang Cancer

du foie Cancer du

poumon Cancer

du sein Cancer de la

prostate

Mélanome

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Centres spécialisés dans le cancer

Hôpitaux et cliniques

Selon l’analyse régionale, le marché est principalement réparti sur les régions géographiques clés comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Aperçu du rapport sur le marché de l’immunothérapie contre le cancer :

introduction, étendue du produit, aperçu du marché et

analyse des opportunités des fabricants avec analyse des ventes, des revenus et des prix Analyse

complète de le paysage concurrentiel

Profilage approfondi des principaux concurrents ainsi que leurs stratégies commerciales et la taille du marché

Analyse régionale du marché ainsi que les ventes, les revenus, la part de marché et la position mondiale

Analyse par pays du marché avec les types, les applications et la fabrication

Stratégique recommandations aux acteurs établis ainsi qu’aux nouveaux entrants

Analyse approfondie des risques, contraintes et limites de l’industrie Immunothérapie du cancer

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les besoins. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations, et nous veillerons à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

