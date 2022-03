Fabricants du marché du béton auto-cicatrisant, type, application, régions et prévisions jusqu’en 2030

mondial du béton auto-cicatrisant a atteint 34,10 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 36,8% au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse de Recherche émergente. La demande croissante d’infrastructures durables et durables et l’accent accru mis sur la réduction de l’empreinte carbone des activités de construction devraient soutenir la croissance des revenus du marché au cours de la période 2022-2030.

En outre, l’innovation croissante pour les matériaux de construction auto-cicatrisants a conduit au développement de la technologie de microencapsulation, qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché. En janvier 2019, des chercheurs de l’Université de Cambridge ont développé des microcapsules contenant des agents cicatrisants tels que des minéraux, de l’époxy ou du polyuréthane ajoutés à des matériaux de construction tels que le béton, ce qui faciliterait l’auto-réparation de petites fissures se développant au fil du temps. Ces microcapsules à double émulsion sont produites à l’aide de la microfluidique qui offre un bien meilleur contrôle de la taille et de la composition des particules que les techniques classiques de polymérisation par émulsification, simplifiant ainsi l’étude et l’optimisation des propriétés des particules.

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Béton auto-cicatrisant et ses segments cruciaux. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’instabilité économique ont eu un impact négatif sur la croissance du marché dans plusieurs régions clés. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la part de marché et de la croissance du marché et son estimation au cours des années de prévision sur la base de la crise du COVID-19. Le rapport examine la récente crise du COVID-19 et son impact sur le marché mondial. Le rapport explore l’impact actuel et futur de la pandémie et donne un aperçu du scénario de marché post-pandémique.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres vitaux tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, la génération de revenus, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées des produits sur le marché du béton auto-cicatrisant.

Des informations précieuses sur le marché :

le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial du béton auto-cicatrisant.

Le rapport présente en outre les tendances actuelles du marché, les avancées technologiques, la croissance des revenus et d’autres aspects affectant la croissance du marché.

Quelques faits saillants du rapport

Les revenus du segment biotique devraient enregistrer un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des investissements dans la recherche pour développer l’auto-guérison à base de bactéries propriétés dans le béton.

Le segment à base de capsules devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de microcapsules contenant des composants auto-cicatrisants intégrés dans le béton.

Le marché en Europe devrait enregistrer un taux de croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision par rapport aux autres marchés régionaux en raison de la forte présence d’entreprises internationales et nationales fournissant des produits en béton auto-cicatrisant.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent Green-Basilisk BV, Acciona Infraestructureas SA, Avecom NV, Comercializadora Espanola De Innovaciones Y Materiales, COWI A/S, Devan-Micropolis, Fescon Oy., CEMEX SAB de CV, Oscrete Construction Products et GCP Applied Technologies Inc.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du béton auto-cicatrisant en fonction du type, de la technique, de l’application et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Milliards, volume, mètres cubes ; 2019-2030) Abiotique à base de silicate de sodium Autres biotiques bactéries champignons (revenus, milliards USD, volume, mètres cubes ; 2019-2030) intrinsèques base de capsules vasculaire (revenus, milliards USD, Volume, mètres cubes ; 2019-2030) Résidentiel Industriel Commercial Infrastructure civile Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD, volume, mètres cubes ; 2019-2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste de la MEA



