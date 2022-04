Fabricants du marché des technologies de procréation assistée (ART), type, application, régions et prévisions jusqu’en 2030

La demande croissante de procédures ART telles que la banque d’ovules, les services de donneurs congelés et la FIV, entre autres, et l’incidence croissante de l’infertilité stimulent la croissance des revenus du marché des ART

La du marché de la technologie de procréation assistée (ART) devrait atteindre 39,12 milliards USD en 2030 un CAGR des revenus de 7,4% au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation de la demande de maternité de substitution par la communauté LGBTQIA+ et l’augmentation des taux de réussite de la fécondation in vitro (FIV) et des procédures de PMA associées stimulent la croissance des revenus du marché.

L’infertilité peut être traitée par ART. L’ART aide à traiter l’infertilité en fournissant une variété de procédures parmi lesquelles un patient peut choisir en fonction de ses besoins et de ses antécédents médicaux. Le type d’ART le plus populaire et le plus efficace est la fécondation in vitro (FIV). Les ovules de donneur, le sperme de donneur ou les embryons congelés sont des services populaires auxquels les patients sous TAR ont recours. La maternité de substitution est un moteur majeur de la croissance du marché, car de plus en plus de personnes dépassent la stigmatisation sociale qui lui est associée et se concentrent sur les avantages qu’elle procure.

Les principales entreprises décrites dans le rapport sont

Cosmos Biomedical Ltd., Microm UK Ltd., CooperSurgical Fertility Solutions, FUJIFILM Irvine Scientific, Cryolab Ltd., Parallabs Ltd., European Sperm Bank, OvaScience, Inc., Bloom IVF et Ferring Pharmaceuticals.

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché, le taux de croissance, les moteurs et les contraintes, les situations financières et les défis et limites existants du marché des technologies de procréation assistée (ART).

Le rapport traite en détail de la capacité de production mondiale, du rapport entre l’offre et la demande, de la dynamique du marché et d’une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les régions géographiques clés analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

procréation assistée (ART) basée sur les

Segmentation

marché

du

types

technologies

: milliards ; 2019-2030)

Donneur

frais Non-donneur frais Donneur

congelé

Non

Banque d’embryons/d’ovules

Autres

Procédure Perspectives de la technologie (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Fécondation in vitro FIV avec injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) FIV sans ICSI

Insémination artificielle-Insémination intra-utérine

Remplacement d’embryon congelé

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Fertilité Cliniques

Hôpitaux

Recherche clinique

Autres

Quelques faits saillants du rapport

En février 2021, TMRW Life Sciences a annoncé la sortie du premier solution automatisée de gestion des échantillons Cryo pour les œufs et les embryons utilisés dans les procédures de FIV. La plateforme TMRW a été lancée dans un certain nombre de cliniques de fertilité à travers les États-Unis, permettant la gestion de millions d’embryons et d’ovules utilisés dans la FIV moderne.

Le segment des banques d’œufs / d’embryons représentait une part de revenus significativement importante en 2021. Les femmes naissent avec un nombre limité d’œufs qu’elles peuvent avoir et à mesure qu’elles vieillissent, leurs œufs diminuent. Les femmes qui sont liées par des horaires de travail serrés et qui n’ont pas le temps de porter un enfant en raison de leur carrière ou pour toute autre raison, mais qui veulent quand même être mère à un moment donné de leur vie, préfèrent la banque d’ovules/embryons où leurs ovules sont congelés et stockés en toute sécurité dans des conditions contrôlées. Ils peuvent utiliser leurs œufs stockés pour concevoir un enfant au moment de leur choix.

Le segment du remplacement d’embryons congelés (FER) a représenté une part de revenus significativement importante en 2021. Les améliorations de la congélation d’embryons, notamment la procédure de vitrification, ont augmenté la fréquence des transferts d’embryons congelés retardés. Les avantages du transfert d’embryons retardé comprennent la réduction des risques de grossesse associés aux cycles de FIV de transfert d’embryons frais, permettant à l’environnement de l’utérus de se rétablir après la récolte des ovules et permettant le dépistage génétique.

Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un rythme régulier au cours de la période de prévision. Cela est dû à une sensibilisation accrue du public aux diverses alternatives de fertilité, au soutien du gouvernement à la fécondation in vitro pour contrer la stigmatisation sociale entourant l’ART et à d’autres avancées technologiques et procédurales.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

