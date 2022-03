Fabricants du marché des lubrifiants agricoles, méthodologie de recherche, paysage concurrentiel et opportunités commerciales d’ici 2027

Le marché mondial des lubrifiants agricoles atteindrait une valeur de 4,28 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Cette croissance du marché peut être attribuée aux investissements croissants des principaux fabricants de lubrifiants agricoles dans la production d’une large gamme de lubrifiants agricoles durables, fiables, innovants et rentables. Le besoin croissant de réduire les coûts de maintenance et d’exploitation et de prolonger la durée de vie des pièces de machines des tracteurs et des moissonneuses devrait stimuler le marché des lubrifiants agricoles au cours de la période de prévision. Le besoin croissant pour que les lubrifiants agricoles soient efficaces dans des conditions climatiques sévères, telles que l’humidité, les températures extrêmes et la poussière, a conduit à l’adoption croissante de ces lubrifiants dans le secteur agricole. De plus, l’utilisation de lubrifiants agricoles permet de minimiser les émissions de carbone et de maximiser la disponibilité de l’équipement, en particulier en haute saison.

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

En outre, le rapport fournit un aperçu complet du marché des lubrifiants agricoles ainsi que le portefeuille de produits et les performances du marché. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre, le rapport est en outre segmenté en sections telles que les types de produits offerts par le marché, le spectre d’applications, les entreprises et les régions géographiques clés où le marché a établi sa présence.

Aperçu régional :

Le marché mondial des lubrifiants agricoles a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du marché mondial des lubrifiants agricoles dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial des lubrifiants agricoles est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial des lubrifiants agricoles étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Principaux faits saillants du rapport

En septembre 2020, Royal Dutch Shell a lancé une importante initiative de réduction des coûts pour soutenir la transition énergétique et investir davantage dans les marchés des énergies renouvelables et de l’électricité. -l’analyse de coupe de Royal Dutch Shell, reconnue en interne comme « Project Reshape », doit être effectuée cette année.

Le segment des moteurs détenait la plus grande part de marché de 45,3 % en 2019. La nécessité croissante de réduire les frottements, de prévenir l’usure et de fournir un refroidissement afin de soutenir le contrôle thermique du moteur a entraîné l’utilisation de lubrifiants agricoles dans le secteur agricole.

Le segment des lubrifiants agricoles biosourcés devrait se développer au TCAC le plus rapide de 6,4 % au cours de la période de prévision. Les progrès des activités de R&D, l’émergence de la chimie verte et des normes réglementaires strictes ont conduit à la croissance du segment des lubrifiants agricoles biosourcés.

Les principaux acteurs du marché sont Royal Dutch Shell, Total SE, ExxonMobil Corporation, Chevron Corporation, BP, Phillips 66, Fuchs Petrolub, Schaeffer Oil, Repsol et Exol Lubricants Limited

Emergen Research a segmenté le marché mondial des lubrifiants agricoles en termes d’application, de type et de région :

Application Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027) Greasing Engines Hydraulics Implements Gears & Transmission



Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027) d’ huile minérale synthétiques



biosourcée (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Arabie EAU Reste de la MEA



