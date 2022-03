Fabricants du marché des armes automatiques, méthodologie de recherche, paysage concurrentiel et opportunités commerciales d’ici 2027

Le marché mondial des armes automatiques devrait atteindre 9,32 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les principaux facteurs influençant la croissance du marché comprennent l’adoption croissante des armes automatiques dans le groupe de travail spécial, l’augmentation de la violence domestique et des attaques terroristes, l’intérêt croissant pour l’adoption de lance-roquettes mobiles, de missiles anti-aériens et anti-sous-marins, pour n’en nommer que quelques-uns.

En outre, l’augmentation considérable du conflit transfrontalier, l’élargissement du nombre de troupes armées chargées de l’application des lois et de nouveaux bataillons de groupes de travail, ainsi que la guerre asymétrique et les conflits frontaliers entre pays sont quelques-unes des raisons supplémentaires de la croissance remarquable du marché. En outre, la réduction des coûts de fabrication des pistolets à l’aide de mécanismes d’impression 3D, la demande croissante de pistolets intelligents et l’utilisation croissante du polymère dans l’industrie de l’armement sont quelques-uns des facteurs subordonnés propulsant le marché qui créent une énorme percée dans la croissance du marché. .

Le rapport sur le marché mondial des armes automatiques couvre l’analyse des moteurs, des tendances, des limites, des contraintes et des défis survenant sur le marché des armes automatiques. Le rapport examine également l’impact de divers autres facteurs du marché affectant la croissance du marché dans divers segments et régions. Le rapport segmente le marché en fonction des types, des applications et des régions pour donner une meilleure compréhension du marché des armes automatiques.

Le rapport de recherche sur les armes automatiques comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu des activités, la planification stratégique et les plans d’expansion des activités qu’ils ont adoptés. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur l’analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des armes automatiques est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Aperçu régional :

Le marché mondial des armes automatiques a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du marché mondial Armes automatiques dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

qu’en janvier 2020, le groupe Adani, un conglomérat indien, a annoncé l’acquisition d’une usine d’armes automatiques à Gwalior, en Inde. Avec cette acquisition, la société est entrée dans le secteur des armes légères où la société sera capable de produire des mitrailleuses, des carabines et d’autres armes automatiques.

Le sous-segment des polymères connaît une croissance avec le TCAC le plus rapide de 6,3 % en raison de sa plus grande efficacité dans la fabrication avec des techniques d’impression 3D et de la réduction des coûts globaux avec une applicabilité plus élevée dans les sports et la chasse.

Les régions de l’Asie-Pacifique dirigées par la Chine, l’Inde, le Pakistan et la Corée du Sud et du Nord allouent un budget considérable à leurs objectifs de défense et de maintien de l’ordre. En outre, l’incidence croissante des affrontements interpersonnels, des guerres asymétriques, des activités terroristes, de la violence domestique, ainsi qu’un développement économique plus élevé et l’amélioration de l’industrie manufacturière, contribuent délibérément à propulser l’application du marché.

Principaux acteurs du marché Smith & Wesson Holding Corp., Freedom Group, Orbital ATK, Sturm, Ruger, & Co., Inc., American Outdoor Brand Corporation, Thales Group, Lockheed Martin, General Dynamics Corporation, Beretta SpA et Raytheon Company , entre autres.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des armes automatiques en fonction du type, de la plate-forme, des matériaux utilisés, de la technologie et du calibre. Type et région :

Type Outlook (Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017-2027) Fusil automatique Mitrailleuse Mitrailleuse légère (LMG) Mitrailleuse moyenne (MMG) Mitrailleuse lourde (HMG) Lanceurs automatiques Lance- grenades Lanceur de mortier Lanceur de missiles Canon automatique Gatling Gun



Plate-forme Outlook (Revenus : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027) terrestres Chars de combat Véhicules blindés de combat Véhicules protégés légers navals Destroyers Frégates Corvettes Navires de patrouille offshore (OPV) aéroportés Avions de chasse Hélicoptères d’avions d’appui au combat



MatérielsPerspectives d’utilisation (chiffre 2017-2027 d’unités ; )



; volume : milliers USDautomatiques semi-automatiques



(chiffre d’affaires : milliards USD ; Volume : Mille unités ; 2017-2027) Petites 56 62 mm 7 mm 5 mm Autres Moyennes



20 mm 25 mm 30 mm 40 mm Autres

Grandes

81 mm 120 mm Autres

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Russie Royaume-Uni Allemagne France BENELUX Asie-Pacifique Chine Japon Inde Pakistan Corée du Sud Corée du Nord Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Israël Reste de la MEA



