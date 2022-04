Fabricants du marché de l’arthroscopie, type, application, régions et prévisions jusqu’en 2028

augmentation de la population gériatrique mondiale et l’adoption croissante d’outils et d’appareils d’arthroscopie technologiquement avancés sont les principaux facteurs contribuant à la croissance

marché du . Rapports et données. Les revenus du marché mondial devraient croître à un rythme exponentiel en raison de la croissance rapide de la population gériatrique, du nombre croissant de procédures arthroscopiques pratiquées dans le monde et de la prévalence croissante des troubles musculo-squelettiques tels que l’arthrose et la polyarthrite rhumatoïde. L’incidence croissante des accidents de la route et des blessures liées au sport, les préférences croissantes pour les chirurgies mini-invasives et les innovations technologiques dans les procédures arthroscopiques sont d’autres facteurs clés qui stimulent dans une large mesure le marché mondial de l’arthroscopie.

L’arthroscopie est une intervention chirurgicale mini-invasive pour le traitement des problèmes articulaires. Cette procédure aide au diagnostic et au traitement des problèmes articulaires et implique l’utilisation d’une caméra pour examiner de près les zones articulaires touchées, notamment le genou, l’épaule, la cheville, le coude, le poignet ou la hanche. L’arthroscopie est généralement réalisée en ambulatoire et est utilisée pour traiter des affections telles que des fragments d’os lâches, du cartilage endommagé ou déchiré, des muqueuses articulaires enflammées, des ligaments déchirés ou des cicatrices dans les articulations. Cette intervention chirurgicale permet aux chirurgiens de réparer les lésions articulaires à l’aide d’un équipement chirurgical fin comme un crayon inséré à travers de petites incisions.

Le rapport met l’accent sur les informations concernant les principaux acteurs avec un accent particulier sur leur profil d’entreprise, l’aperçu de l’activité, les avancées récentes, le catalogue de produits et l’activité stratégique des plans. Il fournit un aperçu complet des alliances stratégiques sur le marché conclues par les principaux acteurs tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits, les promotions de marques et les accords d’entreprise, entre autres.

Les principales entreprises opérant sur le marché et présentées dans le rapport sont :

Stryker, Arthex Inc., DePuy Synthes Co., Arthrotek Inc., Smith & Nephew et ConMed Corp

Le marché de l’arthroscopie prend en compte les principales zones géographiques telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique pour offrir des informations clés sur la croissance du marché, taille du marché, part de marché, croissance des revenus, tendances actuelles et émergentes, rapport offre/demande, importation/exportation, demande et comportement des consommateurs et présence d’acteurs clés dans chaque région. Le rapport propose une analyse approfondie par pays pour mieux comprendre le marché et ses perspectives de croissance.

Segments couverts dans le rapport

Perspectives du type de produit (revenus, milliards USD; 2020-2028)

Implants

arthroscopiques Arthroscopie Rasoirs

visualisation

Gestion des fluides

Dispositifs radio

Perspectives d’application (revenus, milliards USD; 2020-2028)

Genou

Épaule

Colonne vertébrale

Hanche

Poignet

Articulations temporo

-mandibulaires Utilisation finale Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Hôpitaux

Centres et cliniques de chirurgie ambulatoire

autres

régions clés analysées dans le rapport incluent :

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste de MEA



En outre, il s’agit d’informations sur le segment individuel du marché de l’arthroscopie en fonction des types et de l’application. Le rapport offre également des informations sur les segments clés qui devraient enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision et sur les principales tendances influençant leur croissance. Il offre également des valeurs de TCAC et de part de marché pour chaque segment afin de fournir une compréhension claire de la demande et des tendances sur le marché mondial.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Sur la base du type de produit, le segment des implants arthroscopiques devrait atteindre la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de chirurgies arthroscopiques, l’incidence croissante des troubles des articulations du genou et de la hanche et l’adoption croissante d’implants arthroscopiques biodégradables en raison de la réduction des risques d’infection sont les principaux facteurs responsables de la croissance de ce segment.

Sur la base des applications, le segment de l’arthroscopie du genou est en tête en termes de revenus sur le marché mondial de l’arthroscopie. L’augmentation de la prévalence des maladies dégénératives du genou dans la population gériatrique, l’augmentation des cas d’accidents de la route et de blessures sportives et l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales arthroscopiques du genou sont les principaux paramètres à l’origine de la croissance de ce segment.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché mondial de l’arthroscopie est segmenté en hôpitaux, centres et cliniques de chirurgie ambulatoire, et autres. Le segment des hôpitaux est le principal segment d’utilisation finale, avec le TCAC le plus élevé en 2020. La croissance de ce segment est attribuée à l’incidence croissante des troubles articulaires, à l’augmentation des cas d’accidents et au nombre croissant de chirurgies arthroscopiques pratiquées dans les hôpitaux.

Parmi les principaux marchés régionaux, l’Amérique du Nord est le plus dominant et a représenté la part de revenus la plus élevée en 2020. Augmentation de l’incidence des accidents de la route et des blessures sportives et adoption croissante d’instruments arthroscopiques technologiquement améliorés, notamment des instruments chirurgicaux à haute puissance, des systèmes de gestion des fluides, des les endoscopes et les caméras haute résolution devraient soutenir la croissance du marché en Amérique du Nord.

Le marché de l’arthroscopie en Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance des revenus le plus rapide de 7,2 % au cours de la période de prévision. La croissance de la population gériatrique, l’augmentation rapide du nombre de patients et la croissance du tourisme médical dans la région sont les facteurs essentiels qui accélèrent la croissance du marché Asie-Pacifique.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

